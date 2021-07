Vrućina je popustila, nešto naoblake i sjeverac jutros su kopnenom dijelu zemlje donijeli olakšanje, i doista je ugodno kad je ljeto ovako manje vruće pa čak i pomalo friško u jutarnjim satima. Vedrinu će ovih dana zamijeniti i nešto promjenjivije nebo i nestabilna atmosfera i danas i sutra, a onda ponovno i u nedjelju ponegdje će biti grmljavinskih pljuskova, prognozira Dario Brzoja.

Nad našim područjem premiješta se jedna masa svježijeg zraka, i prije nego u slijedećem tjednu, vrlo vjerojatno ponovno snažno ojača greben i vrati nam se ljetna vrućina, bit ćemo pod utjecajem visinske doline pa će vrijeme biti nešto promjenjivije i svježije.

Jutro će u većini krajeva biti djelomice ili pretežno sunčano, sunčanije nekako čini se, u početku u Dalmaciji. Ne očekujemo neku ozbiljinju kišu, no neće biti stabilno pa je lokalno moguć poneki pljusak. Na kopnu još malo vjetra sa sjevera, dok će na Jadranu puhati većinom slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 11 do 16, svježe, dok će na Jadranu biti uglavnom od 18 do 23 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj danju će biti dosta ugodno, osjetno svježije nego u prvoj polovici tjedna, no i to je još uvijek vrlo toplo. Sutra uz slab sjeverac mjerimo 26 stupnjeva. Nebo prošarano oblacima, bit će sunca, ali ne isključujemo niti mogućnost za kakav pljusak.

Šanse za to nešto su veće u Slavoniji i Baranji. Inače, i ovdje manje toplo, puhat će sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 27 stupnjeva što je 10-ak manje nego u prvoj polovici tjedna.

I u gorskoj Hrvatskoj sutra može biti pljuskova, na sjevernom Jadranu rjeđe, a tu će biti i više sunca. Puhat će bura i malo izmješati more, ali uz 30-ak stupnjeva u zraku, svakako neće biti hladno, dapače, vjetar i temperatura će tu odlično komplementirati. Poslijepodne će zapuhati sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji sutra barem djelomice sunčano, a vjerojatnost za pljuskove stoji najviše za zaleđe. Poslijepodne većinom zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura oko 30, do 32 stupnja. Malo manje vruće nego do sada.

Izmjerene vrijednosti temperature mora danas su od 24 do 27 stupnjeva.

U subotu će prevladavati sunčano, nakon čega u nedjelju slijedi porast naoblake, a potom, prema večeri mjestimice i pljuskovi, moguće s grmljavinom. Pljuskova će isto biti i u ponedjeljak. Temperatura svih dana uglavnom malo ispod 30 stupnjeva, u većini krajeva.

Na Jadranu isto sunčano u subotu, a u nedjelju više oblaka, osobito krajem dana kad će i ovdje biti kiše. Nestabilno još i u ponedjeljak, no već u drugom dijelu dana slijedi razvedravanje. Sredinom slijedećeg tjedna, čini se, posvuda će ponovno biti vruće.

