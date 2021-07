Inspekcije posla imaju i u Vrbovcu Samoborskom. Tamošnji mještani muku muče s otpadom, i to uvezenim, koje jedna tvrtka odlaže na obližnjem odlagalištu - usprkos tome što im je nakon inspekcijskog nadzora ta djelatnost zabranjena. U Vrbovcu Samoborskom je Barbara Štrbac.

Mještani se, prije svega, boje za svoje zdravlje. U posljednje vrijeme osim nesnosnog smrada tu je oko odlagališta najezda muha i štakora.

''Bojimo se za zdavlje. Totalno neprimjereno da bude na 20 metara od kuća. Dolaze nam štakori, mali milijon muha. Tražimo da se to makne odavde'', rekla je stanovnica Ivana.

Štrbac je razgovarala s mještaninom Jurajom Lastovčićem o aktualnom problemu. Vrlo mala udaljenost je između kuća i odlagališta, kaže. ''Radi se o količinama koje su daleko veće nego što je dozvoljeno. Nas to ne interesira. Nas interesira opcija koja će donijeti konačno rješenje da se to makne. Jer se ne radi o normalnim uvjetima, to je sve drugo samo ne ono što bi trebalo biti'', objasnio je.

Vlasnica doma za starije u kojem se ugušilo šestero ljudi osuđena na 4,5 godine zatvora

WHO upozorava: Novi val zaraza je neizbježan, ali moguće ga je i ublažiti

To područje je vodozaštitno i samim time u prostornom planu nije predviđena takva vrsta objekta. Tamo bi se trebao odlagati neopasni otpad, a ima svega. ''Ne znamo ni podrijetlo plastike, je li bolničko ili kemijsko. Nemamo saznanja. Primjećujemo da se dovoze i druge vrste otpada, a ne samo plastika'', dodao je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr