Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
DONOSI PROVJERENO

Nova pošast među mladima, čak i djecom: "Korištenje je teško uočiti, a izaziva ovisnost gotovo kao i heroin..."

Piše DNEVNIK.hr, 06. studenoga 2025. @ 23:52 komentari
Provjereno: Nikotinske vrećice - 1
Provjereno: Nikotinske vrećice - 1 Foto: Provjereno
Rane u ustima, mučnina, glavobolja, nepravilni otkucaji srca, alergijska reakcija, svrbež! Sva ta silna upozorenja stoje na pakiranjima nikotinskih vrećica. I opet, unatoč svemu postale su pošast među mladima.
Najčitanije
  1. Privođenje, ilustracija
    nepravomoćno osuđen

    Strani radnik usred bijela dana silovao turisticu u centru Zagreba: Sud odredio kaznu
  2. Podzemni tuneli u Odesi
    Stanje je loše

    Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
  3. Osobni automobil u kojem su stradali mladići - 4
    Proglašen Dan žalosti

    Ozalj zavijen u crno: U bolnici preminuo drugi mladić iz strašne nesreće, oglasila se gradonačelnica
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
PROVJERENO Nikotinske vrećice nova pošast među mladima
DONOSI PROVJERENO
Nova pošast među mladima, čak i djecom: "Korištenje je teško uočiti, a izaziva ovisnost gotovo kao i heroin..."
Hrvatski zatvorenici uronit će u virtualnu stvarnost: "Kroz te će scenarije naučiti nove vještine"
Nova iskušenja
Hrvatski zatvorenici uronit će u virtualnu stvarnost: "Kroz te će scenarije naučiti nove vještine"
Jedan lajk može dovesti do prijetnji smrću, ali i koštati otkaza! Stručnjak upozorio političare: "Ovo vam može zapečatiti sudbinu"
društvene mreže
Jedan lajk može dovesti do prijetnji smrću, ali i koštati otkaza! Stručnjak upozorio političare: "Ovo vam može zapečatiti sudbinu"
Drama u Ovalnom uredu: Direktor tvrtke se iznenada srušio tijekom konferencije, pogledajte Trumpovu reakciju
onesvijestio se
FOTO/VIDEO Drama u Ovalnom uredu: Direktor tvrtke se iznenada srušio tijekom konferencije, Trumpova reakcija je neprocjenjiva
Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
pojačan nadzor
Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
Poznati svjetski znanstvenik o praksi kojoj se sve više roditelja protivi: "Opasnosti su znatne"
Za Dnevnik Nove TV
Naš svjetski poznati znanstvenik o praksi kojoj se sve više roditelja protivi: "Opasnosti su znatne"
Strani radnik usred bijela dana silovao turisticu u centru Zagreba: Sud odredio kaznu
nepravomoćno osuđen
Strani radnik usred bijela dana silovao turisticu u centru Zagreba: Sud odredio kaznu
Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
Stanje je loše
Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
Ozalj zavijen u crno: U bolnici preminuo drugi mladić iz strašne nesreće
Proglašen Dan žalosti
Ozalj zavijen u crno: U bolnici preminuo drugi mladić iz strašne nesreće, oglasila se gradonačelnica
Berače maslina gotovo pogodili lovci: "Letjelo im je iznad glave! Nakon svega su mrtvo hladno..."
Bliski susret
Drama tijekom berbe! Bacali se na tlo kad su zapucali prema njima: "Letjelo im je iznad glave! Nakon svega su mrtvo hladno..."
Pogledajte tko je sve došao u Vukovar na ispraćaj Jean-Michel Nicoliera
TISUĆE LJUDI
FOTOGALERIJA Pogledajte tko je došao u Vukovar na ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
pojačan nadzor
Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru
Francuski dobrovoljac
Tuga i ponos u Vukovaru: Pokopan Jean-Michel Nicolier
Strani radnik usred bijela dana silovao turisticu u centru Zagreba: Sud odredio kaznu
nepravomoćno osuđen
Strani radnik usred bijela dana silovao turisticu u centru Zagreba: Sud odredio kaznu
VIDEO Nevjerojatan trenutak na Crvenom trgu: 11-godišnjakinja se suprotstavila Putinu pred svima
Posramila ga
VIDEO Nevjerojatan trenutak na Crvenom trgu: 11-godišnjakinja se suprotstavila Putinu pred svima
show
Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudila njihovom braku
pet godina otkad ga nema
Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudilo njihovu braku
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
Tko je Mira Nair, majka Zohrana Mamdanija?
njezin sin jedinac
Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni!
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Piše liječnik
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
zabava
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Mozak vam treba izazov? Ovaj kviz je savršen test za vas
Pokažite što znate!
Mozak vam treba izazov? Ovaj kviz je savršen test za vas
Najgora noćna mora svakog Dalmatinca! Urnebesna šala nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Najgora noćna mora svakog Dalmatinca! Urnebesna šala nasmijala domaću publiku
tech
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Bez boli i straha
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade?
Velika promjena
Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade?
Google je upravo svoje Karte učinio još boljima
Stižu nove opcije
Google je upravo svoje Karte učinio još boljima
sport
Celta bez milosti protutnjala Maksimirom i riješila pitanje pobjednika već u prvom dijelu
Tužna zagrebačka noć
Celta bez milosti protutnjala Maksimirom i riješila pitanje pobjednika već u prvom dijelu
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neku druge istine, neće proći"
Težak mjesec
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neku druge istine, neće proći"
Torcida poziva na veliko okupljanje svih Hrvata na Rivi: Pročitajte žestoko priopćenje
Nakon uhićenja u Splitu
Torcida poziva na veliko okupljanje svih Hrvata na Rivi: Pročitajte žestoko priopćenje
tv
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
Kumovi: Liječnik baš i nema iskustva - je li ovo noćna mora?
KUMOVI
Kumovi: Liječnik baš i nema iskustva - je li ovo noćna mora?
U dobru i zlu: Uhvaćeni u neugodnom trenutku - kako će sve objasniti?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Uhvaćeni u neugodnom trenutku - kako će sve objasniti?
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
Stvari koje su puno poskupjele u Hrvatskoj u zadnjih pet godina
Bezobrazno skupo!
10 stvari kojih su se Hrvati odrekli jer su toliko poskupjele da ih se ne isplati više kupovati
Stabljike celera zašto su dobre za zdravlje
5 eura za kilogram
Bez ovog povrća nema niti jedne dobre juhe i variva, a čini čuda za zdravlje
novac
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Hrvati prepoznali zlatnu priliku: Do kraja godine uložit će rekordnih 600 milijuna eura
Financije
Hrvati prepoznali zlatnu priliku: Do kraja godine uložit će rekordnih 600 milijuna eura
lifestyle
Ulična moda Zagreb u cvjetnoj haljini i gležnjačama od brušene kože
Izdanje za šetnju
Mama iz centra Zagreba: Cvjetna haljina i gležnjače od brušene kože za jednu od najboljih jesenskih kombinacija
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
U trendu su jakne s povišenim ovratnikom koje spajaju stil i funkcionalnost
"FUNNEL NECK"
Ove jeseni žene obožavaju jakne i kapute koji spajaju stil i praktičnost, pronašle smo 10 sjajnih modela
sve
Celta bez milosti protutnjala Maksimirom i riješila pitanje pobjednika već u prvom dijelu
Tužna zagrebačka noć
Celta bez milosti protutnjala Maksimirom i riješila pitanje pobjednika već u prvom dijelu
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neku druge istine, neće proći"
Težak mjesec
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neku druge istine, neće proći"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene