Kako je ovo moguće? Nakon dvije optužnice i napada na novinare, ovaj uzurpator javnog dobra i dalje je na Štrbačkom buku!

Nakon napada na ekipu Provjerenog intervenirala je policija, inspektorat, a slučaj devastacije na Uni završio je na sudu. Godinu dana kasnije, Zdenko Matešić je i dalje na Štrbačkom buku!

Je li moguće da je, nakon svega, devastator i uzurpator javnog dobra i dalje ometa pristup jednom od najljepših europskih slapova?

Jest moguće je! I zato ovu priču Provjereno radi četvrti puta u tri godine! Nakon što je lani fizički napao našu ekipu, protiv Zdenka Matešića su podignute dvije kaznene optužnice, za napad i za devastaciju prirode. I nakon svega, niza policijskih intervencija, inspekcija, on i dalje svojata lokaciju, ometa posjetitelje i tvrdi da se radi o njegovom posjedu! Do kad? On očito ne namjerava odustati! No nećemo odustati ni mi upozoravati na višegodišnji, sustavan i posve nevjerojatan primjer potpune neučinkovitosti institucija i pravne države.

Oni su još tu! Devastatori prirode i napadači na novinare Zdenko Matešić i njegova supruga Nihada Hodžić Matešić i dalje na Štrbačkom Buku šire strah i nelagodu posjetiteljima.

Članovi lokalnih udruga i predstavnici općine odlučili su volonterski pokositi prilaz Štrbačkom Buku o kojem, kažu, nitko ne vodi brigu od kad je Državni Inspektorat zatvorio sam prilaz slapu zbog Matešićevih ilegalnih radova.

Usprkos inspekcijskim nadzorima i cijelom nizu kaznenih djela devastacije okoliša, kao i napada na novinare koji su rezultirali dvjema optužnicama, bračni par Matešić i dalje su prepreka neometanom posjetu jednom od najljepših slapova u Europi.

"Kako bismo izbjegli eventualni mogući incident, odlučili smo da nećemo inzistirati da prođemo do Štrbačkog buka, jer su gospodin Zdenko Matešić i njegova supruga opet ovdje. I sada kada bismo mi htjeli proći na javno vodno dobro, vidjeti slap, morali bismo proći pokraj njih. Mi to sad nećemo učiniti, jednostavno zato što ne želimo stvarati dodatne probleme. Međutim, čini se da Zdenko Matešić misli da je on ovdje gospodar ovog dijela obale rijeke", naglasila je reporterka Provjerenog Danka Derifaj.

Matešić ne samo da to misli, nego se otvoreno tako i ponaša, kaže Derifaj. "Tijekom našeg posjeta, fotografirao je sve prisutne tvrdeći da su na njegovom, a zatim zaprijetio zvanjem policije te nas zaobišao kako bi ih otišao dočekati. Iskoristili smo tu priliku kako bismo došli do lokacije slapa. Ovdje se još uvijek nalaze jasni znakovi Matešićevih intervencija u prostoru".

Nikolina Vilupek iz Udruge za zaštitu Une Buk, kaže kako odgovore na upite institucijama nisu dobili. “Kažu nam da je to sve još u procesu, da traju sudski postupci, da je Državni inspektorat obavio nadzore. Sve su oni odradili, ali mi i dalje ne znamo kakva je točno ovdje situacija i tko je pravi vlasnik, čija je ovo dužnost, čija je obaveza".

"Ovo je četvrti prilog u tri godine u kojem ukazujemo na ilegalne radnje i provjeravamo reakcije nadležnih institucija na devastaciju i uzurpaciju prirode od strane ljudi koji su nas pri svakom posjetu ovdje dočekali i napadali", naglasila je Derifaj.

O desetljećima dugom uništavanju prirode od strane bahatog pojedinca svjedočili su tijekom godina ljudi iz ovog kraja.

Danas je situacija drugačija utoliko što Matešić više ne kopa i ne izvodi radove, no još uvijek je ovdje i ponaša se kao vlasnik svega. Na ulazu u šetnicu prema Štrbačkom Buku postavio je rampu koju tretira kao ulaz u svoje dvorište. Otključa je i doveze automobil tik do pred prilaz slapu, a zatim digne rampu i zaključa.

Milan Knežević, načelnik Općine Donji Lapac, kaže kako su svi nadležni obavješteni, svi sve znaju, svi misle da on nema prava, ali on je i dalje tu.

Vodna inspekcija 2024. je ustvrdila da Zdenko Matešić koristi česticu u vlasništvu RH, zatim su 2025. ustanovili protuzakonite radove na čestici javnog dobra. Za to vrijeme je Matešić nepovratno promijenio vizuru obale. Usporedbom fotografija nekoliko godina unazad vidljivi su ozbiljni zahvati na stijenama uz sami rub Štrbačkog Buka. Oni sad stoje nesanirani, traka Državnog inspektorata na istom je mjestu, kao i bizarne oznake trga, kako je Matešić nazvao udubljenje u stijeni koje je iskopao i nasuo kako njemu odgovara.

"To je trenutno veliki problem jer i turisti koji dolaze i lokalno stanovništvo, svi se pitaju smiju li uopće dolaziti na Štrbački buk, smiju li prekoračiti ovu traku. Zapravo smo svi zbunjeni i ne znamo šta smijemo i dokle smijemo i da li uopće smijemo dolaziti, da li smijemo sami nešto poduzeti. Vjerojatno ne, ali voljeli bi da imamo nekakvu informaciju, da imamo nekakav odgovor u kojoj fazi su ti procesi i šta mi zapravo, i mi kao udruga i stanovništvo i ljudi koji dolaze vidjeti ovaj slab, svi zapravo tapkamo u mraku i ne znamo što smijemo i dokle smijemo", naglašava Nikolina Vilupek iz Udruge za zaštitu Une Buk.

Zdenko Matešić maltretira posjetitelje već na samom prilazu cesti koja vodi prema Šrtrbačkom buku. Tu je upisan na tri katastarske čestice koje se nalaze uzvodno od lokacije na kojoj se nalazi sam slap. Lokacija Štrbačkog buka nije njegova, kao niti obala rijeke. No, kroz jednu od čestica na koje se Matešić nekad uknjižio zaista se prilazi Štrbačkom buku.

To što se upisao na česticu kroz koju oduvijek prolazi put za njega je argument kojim tvrdi da nitko ne smije ovuda. Čestica se nalazi tik uz željezničku prugu.

“To se kosi se sa zdravim razumom”, kaže Mićo Martinović, predsjednik Udruge raftera. “Ovdje ljudi 50, 60, 70, možda i 100 godina prolaze ovim putom, a inače kako bi došli do Mlinice? Mlinica je bila u funkciji i prije drugog rata i poslije drugog rata i poslije su ljudi dolazili. I sad ovaj dio puta mi ne možemo ovdje proći?”, pita se Martinović.

Poslali smo još jednom upite DORH-u, iz kojeg kažu da je protiv Matešića u tijeku nekoliko kaznenih postupaka. Upitali smo i Hrvatske vode, ali odgovor još čekamo. Iz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture rekli su da se obratimo HŽ-u i Inspektoratu i tako u krug. Tko će ovdje konačno raščistiti odnose što je čije, zaustaviti Matešića i omogućiti građanima pravo na Štrbački Buk još nam nitko nije odgovorio, napominje Danka Derifaj.

Za serijal reportaža kojima je upozoravala na činjenicu da pojedinci svojataju dijelove bisera prirode Štrbačkog buka, novinarka Danka Derifaj dobila je nagradu Hrvatskog novinarskog društva Velebitska Degenija za najbolji novinarski rad iz područja zaštite okoliša i prirode.