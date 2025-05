Na zemljištu koje već godinama devastira bračni par Matešić u petak ujutro osvanule su naljepnica "Zatvoreno gradilište" i vrpca Državnog inspektorata, piše Jutarnji.

Slučaj je opet dospio u središte javnosti nakon što je supruga Zdenka Matešića prilikom snimanja priloga, koji je trebao ukazati na njihove nezakonite radnje uz rijeku Unu i Štrbački buk, opalila pljusku novinarki Danki Derifaj. Zdenka i suprug nakon toga su i verbalno napali novinarku, ali i snimatelja Miroslava Bokana koji su snimali prilog za Provjereno.

Napad na ekipu Nove TV osudilo je i Hrvatsko novinarsko društvo, a supružnike je privela policija.

Oboje su sada u istražnom zatvoru, koji im je određen u trajanju od 30 dana.

Članovi lokalnih udruga prije ovoga su godinama ukazivali na nezakonito postupanje supružnika koji su postavili i table i naplaćivali ulaznice, ali tek je sada reagirao i Državni inspektorat te zatvorio gradilište.

"Država je konačno pronašla Štrbački buk. Žalosno je da se to dogodilo nakon toliko godina jer je u međuvremenu počinjena nepopravljiva šteta prirodi i toku rijeke Une i pitanje je kako će se sve to sanirati. Naime, postoji opasnost da će za velikih kiša doći do urušavanja stijena koje nisu monolitne. I materijal koji je sklonjen očito je bačen u rijeku Unu, ali to je posebna priča", rekao je Mićo Martinović, predsjednik kluba avanturističkih sportova Unarafting.

