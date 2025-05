Psovke i uvrede bez prilike da postave pitanje, a zatim i fizički napad. Prilikom snimanja priloga o višegodišnjoj devastaciji okoliša na Štrabačkom buku, reporterka Provjerenog Danka Derifaj i snimatelj Miroslav Bokan napadnuti su od strane bračnog para Matešić koji već godinama svojata i devastira biser prirode.

Nihada Matešić koja je odlučila ošamariti novinarku, inače radi u Ministarstvu vodoprivrede i šumarstva susjedne BiH, radnim danom brine o zaštiti okoliša, a vikendom ga preko granice, zajedno sa Zdenkom Matešićem, uništava. Provjereno donosi nevjerojatnu priču o nemaru institucija, devastaciji prirode i koliko daleko su spremni ići oni koji misle da im država ništa ne može.

Štrbački buk Foto: DNEVNIK.hr

Devastaciju prirode kamere Provjerenog prvi put su zabilježile prije gotovo dvije godine. Na samom prilazu najvećem slapu na Uni postavili su ploču s natpisom imaginarnog parka, a posjetiteljima naplaćuju ulaznice.

Kada prilazite slapu vidljive su pripreme za postavljanje rampe, na prilaznoj šetnici postavljeni su brojni prometni stupići, a na betoniranim temeljima postavljeni su rasvjetni stupovi. U prostoru je posađeno desetke biljaka i stabala koji uopće ne pripadaju ovom podneblju.

Štrbački buk Foto: DNEVNIK.hr

Unatoč brojnim upozorenjima mještana i udruga za zaštitu ovog područja, reakcije nadležnih institucija ne postoje.

Štrbački buk Foto: DNEVNIK.hr

"On nema apsolutno nikakvo pokriće za to što uzurpira Štrbački Buk i onda su njegove reakcije upravo zbog toga ishitrene i takve, bezobrazne, bahate, čak i na rubu da eskaliraju pa kao i u vašem slučaju eskaliraju. Mislim da sve to dovoljno govori o tome koliki je on zapravo vlasnik i koliko je on siguran u to što radi“, za ekipu Provjerenog otkrila je Jovana Rašeta, Udruga za zaštitu Une-Buk.

Štrbački buk Foto: DNEVNIK.hr

Zbog napada na novinarku i snimatelja, Matešićima je određen istražni zatvor od 30 dana, a policija će podići optužnicu po službenoj dužnosti jer je napad na novinare kazneno djelo, za što je moguća kazna i do tri godine zatvora. I dok je ekipa Provjerenog napadnuta jer je radila u interesu javnosti, ostaje pitanje što svih ovih godina rade državne institucije.

Štrbački buk Foto: DNEVNIK.hr

Provjereno je odgovore tražilo od nadležnih Ministarstava, Državnog inspektorata i DORH-a.

Cijelu priču ne propustite večeras u Provjerenom na Novoj TV!