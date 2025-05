Napadati novinare odavno je postao nacionalni sport. Češće se to radi u komentarima ispod njihovih tekstova, što zahtijeva najmanje truda, a kad stiže s lažnih profila sreća je još i veća. Oni gluplji će i zaprijetiti, no to im se brzo obije o glavu.

Na sve to je Danka Derifaj, proslavljena i nagrađivana hrvatska novinarka, odavno naučila i zna se nositi s takvom vrstom debila. Ali što kad na nju ruku digne država i svom je snagom raspali po licu?

Upravo se to dogodilo kraj Štrbačkog buka, prirodnog bisera koji se nalazi u dubokom zaleđu Like, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Taj dio Hrvatske omeđen je prirodnim ljepotama, ali je godinama bio zapostavljen i zaboravljen.

Privatizirao vodopad...

Tu je situaciju iskoristio Zdenko Matešić pa je odlučio privatizirati taj vodopad na Uni. Ogradio ga je, naplaćuje prolaz do njega, postavio table koje su vrlo slične onim službenim kakve viđamo po cijeloj zemlji...

Pobunili su se protiv njega ljudi koji žive u tom kraju, pobunila se i općina. Prijavljivali su ga policiji i raznim inspekcijama, izlazili svi živi na teren i pisali rješenja. Bilo je to još prije dvije godine kad je Derifaj prvi put objavila priču o njemu. Tražila je i tad odgovore od svih nadležnih i uključenih. Napali su je i tada, ali stali su na povicima.

Što se poduzelo?

I što se dogodilo u ove gotovo dvije godine? Apsolutno ništa. U to se uvjerila ekipa Provjerenog koju je ponovo dočekao Matešić sa suprugom. Ovaj put nisu stali na riječima. Zašto i bi, i dosad su prolazili nekažnjeno za sve što tamo čine.

Samo, Danku nisu Matešići udarili, iako se to čini na prvu. Učinile su to sve one službe koje su trebale ovakvu samovolju riješiti dok lupneš dlanom o obraz.

Reakcija premijera i predsjednika

A što su o svemu rekli premijer Andrej Plenković, ministar unutarnjih poslova, predsjednik Zoran Milanović ili ministrica kulture...? Ništa, naravno. Ne brine ih što ugledne hrvatske novinarke tuku dok rade svoj, ali i njihov posao.

Pročitajte i ovo napad na ekipu Provjerenog Danka Derifaj otkrila što se događalo nakon šamara: Evo što se ne vidi na snimci