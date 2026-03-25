"Ne mogu više ni plakati": Grad ga izbacuje iz prostora u kojem radi i stvara 10 godina, a on sumnja - sve je namješteno

Neizmjernu tugu i razočaranje doživio je umjetnik Tomislav Šilipetar kad je shvatio da ga Grad Zagreb nakon 10 godina izbacuje iz ateljea u kojem stvara svoja djela, koji mu je jedini prostor za rad od kojeg živi te dom nebrojenih umjetnina koje javnost tek treba vidjeti. Očaj je tim veći što smatra da je prostor nepravedno izgubio.

"Ne mogu više ni plakati. Dosta mi je suza. Jednostavno ne razumijem zašto su mi to napravili", kaže Tomislav Šilipetar, akademski slikar koji je za svoja djela dobio brojna priznanja i nagrade.

Razloga za sumnju da je prostor nepošteno dodijeljen drugom umjetniku je mnogo. Cijeli postupak je, kaže, netransparentan.

"Znači, rezultata nema. Objavili su privremene rezultate koji su bili prijedlog liste. Na njih sam stavio prigovor jer sam četvrti na listi za svoj atelje nakon deset godina rada", kaže Šilipetar i objašnjava da je mu je povjerenstvo, koje je odlučivalo kome će atelje dodijeliti, nepravedno uskratilo bodove.

Sumnja i da je to učinjeno namjerno kako bi njegov atelje pripao umjetniku kojeg aktualna gradska vlast favorizira.

"Bodovali su zadnjih pet godina. Ja sam u tom periodu imao 12 samostalnih izložba, a prvi koji je na listi, imao je dvije. To već vidiš da nije u redu", kaže.

Atelje Tomislava Šilipetra Foto: DNEVNIK.hr

Prostor u Ulici Antuna Štrabana čisti i održava već godinama. Provjeravali su ga i iz Grada i nikada nije bilo zamjerki, kaže. A kada je raspisan natječaj za obnovu ugovora, došli su ga vidjeti i zainteresirani umjetnici i mogući budući korisnici, barem njih 30-ak. Većina ih je odustala kad su shvatili da prostor već netko koristi.

"Međutim, ovaj prvi nije odustao. Naravno. Zna da ga favoriziraju. To je njihova ta netransparentnost", rekao je.

12 izložbi, četiri nagrade

Problem je, priča, počeo već kad je došao predati papire za natječaj. Službenica u gradskom uredu rekla mu je da ne mora prilagati dokaze o ulaganju u atelje jer svakih nekoliko godina prolazi provjeru, na temelju koje se radi zapisnik o ateljeu. Budući da ju je poslušao, pet bodova za to nije dobio. Stanje na listi nije promijenila ni žalba, jer ju iz Grada nisu uvažili.

No, ovo nisu jedini bodovi za koje je, tvrdi umjetnik, zakinut. Računao je da ih je ukupno trebao imati 52, a dodijelili su mu 39. Drugom umjetniku, koji bi nakon 13. travnja mogao useliti u atelje koji Šilipetar koristi, dodijeljeno je 46. Dokaze o svim svojim nagradama i izložbama priložio je na dva USB-a. "Da su to normalno evaluirali, ja bih bez problema bio prvi", kaže.

"Stvar je u tome da nitko tko se prijavio za svoje atelje nije izgubio atelje osim mene. Imam najviše izložbi od svih. Ja ih imam 12, a on dvije u pet godina. On je dobio 20 bodova, ja isto. Od četiri nagrade su mi jednu uvažili. Znači, to je šest bodova gubitka. On ima od jedne nagrade 10 bodova, ja imam dva boda na nagradama. Ne znam kako objasniti to sve što se događa", kaže Tomislav Šilipetar i dodaje kako mu je ista službenica u gradskom uredu, koja je tvrdila da ne treba dokaz o ulaganju, savjetovala i da se ne prijavi za drugi prostor kako ovaj ne bi izgubio. Što se na kraju i dogodilo.

"Nakon što sam vidio da sam na listi četvrti, zvao sam da pitam kako se piše prigovor, a ona mi je rekla da ga ne moram ni pisati, nego da se mogu pakirati za ulicu i dodala da će me 'i ovako i onako morati deložirati'”, ispričao je.

"To je užasno bezobrazno ponašanje i ja mislim da je ona cijelo vrijeme znala šta će se dogoditi i sad kad retrogradno gledam, vidim da me sabotirala", dodaje.

Umjetnik koji je na ovom natječaju dobio pravo na korištenje prostora došao ga je pogledati zadnji, a Šilipetru je već tada bilo sumnjivo što fotografira atelje. Osim što drugi to nisu radili, to je i zabranjeno jer su unutra umjetnički radovi.

Osim toga, smatra da je bodove trebao dobiti i jer ima drugi stupanj invaliditeta, ali i to su iz Grada ignorirali.

Pisao je Tomislav Šilipetar i prigovor, ali ništa se nije promijenilo.

"Svi kuže da to nije u redu. Ne možeš nekoga koji ima dvije samostalne izložbe staviti ispred nekoga tko ih ima 12 i koji je 10 godina u prostoru i ulaže i čisti ga. Jako puno radim. Sada trenutno radim na 16 slika jer ove godine imam tri izložbe. Ne mogu tek tako izaći van s 1000 slika i namještajem", kaže.

Napominje i da umjetnik koji je novi stanar njegova ateljea ima i posao, dok je njemu slikanje primarni posao i samo to radi.

"To sam završio, ja sam akademski slikar, ja ništa drugo ne znam. Ni to nisu uzeli u obzir, ni egzistenciju, znači doslovno na ulicu. Očito im nisam pogodan. A ja ne želim izaći i borit ću se. Zašto mu ne daju prazan atelje? Zašto bi ja morao ići van iz svog prostora gdje sam ja već doma, k vragu? To nema smisla", kaže Šilipetar.

Ističe i da je natječaj bio namijenjen onima starijima od 35, pa se stoga prvi na listi za njego atelje nije trebao ni natjecati za njega jer ima tek 29 godina.

"Dakle, to je još jedna rupa. Najviše smeta što su mene uzeli na pik i što mi nisu ništa ponudili, nego jednostavno - odi na ulicu. To je toliko bolno, toliko nezahvalno. Još su na zaključku napisali da mi zahvaljuju na doprinosu za kulturu. Kao da sam mrtav...", zaključio je i poručio da i dalje ne odustaje od borbe za atelje koji mu ujedno znači i egzistenciju.

Grad Zagreb: "Njegov prigovor je odbijen"

Na upit o natječaju i bodovanju na naš upit odgovorili su iz Grada Zagreba. No, osim nabrajanja suhoparnih uvjeta natječaja, nisu poudili odgovor kako je novi korisnik prostora u Ulici Antuna Štrabana dobio više bodova iako je, prema tvrdnjama Šilipetra, imao manje izložbi i nagrada. Nisu komentirali ni pitanje o godinama, odnosno je li se prvi na listi za sporni atelje uopće smio kandidirati u ovoj skupini. Sve to demantiralo bi tvrdnje Šilipetra da se radi o favoriziranju.

Umjesto konkretnog objašnjenja, između ostaloga su napisali: "Za predmetni prostor pristiglo je ukupno pet prijava. Povjerenstvo je, evaluirajući sve propisane kriterije, uvrstilo g. Šilipetra na četvrto mjesto prijedloga liste prvenstva. Na navedeni prijedlog uložio je prigovor, koji je odbijen. Sve pristigle prijave na javni natječaj za dodjelu gradskih ateljea bodovane su sukladno Odluci o davanju u zakup gradskih prostora fizičkim i neprofitnim pravnim osobama koje djeluju u području kulture".

Navode i da su za pojedine kriterije dodijeljeni bodovi prosječna vrijednost ocjena svih članova povjerenstva. Nisu naveli kako je to utjecalo na bodove Šilipetra i drugog umjetnika.

"Gospodin Tomislav Šilipetar pritom je ostvario i dodatne bodove na temelju činjenice da je predmetni prostor već koristio, što nije bio slučaj kod ostalih prijavitelja. Kriterij ulaganja u prostor nije mu mogao biti priznat jer u svojoj prijavi nije naveo da je u posljednjih pet godina imao bilo kakva ulaganja, niti je priložio dokumentaciju koja je nužna da bi se takva ulaganja mogla bodovati. Povjerenstvo je prilikom ocjenjivanja obvezno držati se isključivo dokumentacije zaprimljene u sklopu prijave te kriterija natječaja", zaključili su.