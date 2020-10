Do sada je izdao dvjesto oglasa u kojima traži mladu i zgodnu ženu. Neumornim tridesetogodišnjim flertanjem upoznao je više od deset tisuća žena, ali nijedna neće s njim. Možda mu u potrazi pomogne kolega iz pravne struke koji razvija najnoviju aplikaciju za upoznavanje koja špijunski iz džepa javlja jesi li upravo prošao pokraj svoje srodne duše.

"Hrvatske žene gledaju samo dvije stvari: to su godine i izgled. Ništa drugo njih ne zanima. Dakle, hrvatske su žene najveće lažljivice", započinje priču naš najdugovječniji neženja, hrvatski Casanova, Emil Kačić.

Trenutačno u oglasniku ima pet aktivnih oglasa. Osim njih, ima otvorene profile na najpopularnijim stranicama za upoznavanje. Njegovi oglasi redom mame osmijehe na lice, ali ne i žene.

"One mene samo pogledaju i kad me vide, pobjegnu od mene. Dakle, ja sam sigurno po tome vjerojatno najružniji muškarac na svijetu", nastavio je.

U tom smjeru ide i njegov posljednji oglas, aktivan od 19. listopada.

"Tražim mladu djevojku koja je lijepa. Šta ja zauzvrat nudim? Praktički, u fizičkom smislu, gotovo ništa. Kao što se vidi iz slike, ružan sam kao lopov, ravan kao daska, noge košarkaške. Reći ćete: 'Pa zašto onda tražim lijepu curu?' Pa zato što žene cijeli moj život trube na TV-u da nije kod muškaraca važan fizički izgled, već da ljepota dolazi iz duše. Pa dajte da se pod moje stare dane konačno pojavi jedna jedina djevojka koja to stvarno i misli", stoji u oglasu.

Pravnik, sportaš i ljubitelj žena

Emil objašnjava da su mu se u zadnjih 10 godina, sve žene koje je upoznao, javile isključivo zbog novca.

U svakom oglasu neizostavna je stavka materijalno bogatstvo. Ponekad je "nježno bogat", ponekad mu je "materijalna situacija bajna", a povremeno bude i konkretan pa napiše da raspolaže imetkom od milijun kuna i pet stanova diljem Zagreba.

"Žene su nelogična bića, kod žena uopće nema pravila. Možete prići Miss Hrvatske pa da bude ljubazna, uspostaviti kontakt, a može biti zadnja seljača, poljoprivrednica ili kuharica, da vas ne šljivi za pola posto", govori Emil.

Ovaj diplomirani pravnik strastveni je sportaš, a omiljeni mu je sport upoznavanje sa ženama. Više od trideset godina bavi se svojim omiljenim sportom, a u rijetkim trenucima kad izađe iz stana na tržnicu ne propušta prići zgodnim ženama koje sretne putem.

"U Zagrebu se morate pomiriti s time, to je savjet mladim muškarcima, nemojte se nikad obeshrabriti od deset žena. Ako uspijete razgovarati s jednom, to je super rezultat", kaže.

Njegov mladi kolega iz struke Josip Babić i sam je uz pravne probleme počeo rješavati one ljubavne. Ali ne svoje, nego tuđe. "Ako nekome treba više socijalizacije, onda su to pravnici", zaključio je.

Zelena aplikacija za spojeve u prirodi

Uoči epidemije koronavirusa osmislio je aplikaciju za upoznavanje potaknut iskustvima prijatelja čija online upoznavanja rijetko dovedu do susreta uživo.

"Tebi aplikacija radi i na fizičkoj udaljenosti daje signal da je osoba koja ima sličnosti i tvoj potencijalni match prošao kraj tebe, nalazi se u tvojoj blizini i onda počne sasvim nova igra. Potiče te da ti ili ta druga osoba pristupite jedno drugome uživo. Kad izmijenite kodove, otvori vam se puni profil te osobe, izbaci vam prvo naglasak na vašim sličnostima i imate prvu temu za razgovor", objašnjava Babić.

Tijekom siječnja i veljače ove godine svoju su ideju potvrdili opsežnim istraživanjem u koje su uključili gotovo šesto ispitanika. Ono je pokazalo da su tri osnovna razloga koja korisnike odbijaju od stvaranja profila na stranicama za upoznavanje: nepostojanje interesa ili stvarne potrebe, opasnost da ondje sretnu nekog poznanika te osjećaj stida.

Građani uglavnom kažu da su više za upoznavanje uživo i da im se čini da je aplikacija gotovo prisilan razgovor u odnosu na razgovor uživo.

Premda je u 21. stoljeću komunikacija digitalnim alatima nadjačala susrete uživo, upoznavanje putem specijaliziranih stranica još uvijek je nešto što se ne spominje naglas. Osjećaj stida ide od toga da se tako nešto među rodbinom i prijateljima taji pa sve do toga da se izmišlja prihvatljivija verzija upoznavanja među parovima.

Josip Babić i njegov tročlani tim žele napraviti prvu zelenu dating aplikaciju.

"Na recimo opciji 'mape' sugerira ljudima gdje bi išli na spojeve i uvijek promiče zelene lokacije", objašnjava.

Emil Kačić – ružni pačić

Kačić objašnjava da su ga svi prijatelji ostavili kad je postao "papak za žene".

"Do 45. godine svi su se teglili za mnom. Nisam imao auto nikada u životu. Nisam znao plesati. Ne znam ni danas plesati. Nisam vodio žene na večeru. Mene je jedno trideset posto žena ostavilo zato što nisam imao auto", priča Emil.

Kaže da su pad nataliteta u Hrvatskoj prouzrokovale upravo žene koje zbog svojih previsokih kriterija odbijaju dobre muškarce poput njega. Za njega, od sto muškaraca 60-70 su papci.

"Prosječni muškarci mogu naći jednu ženu, ali ako ga ona ostavi, trebat će mu godinu dana da nađe drugu. Trideset posto su totalni papci, a deset posto su totalni frajeri. Ako danas prekine sa ženskom, sutradan će naći drugu. Nažalost, ja nisam u tih deset posto jer nisam zgodan", nastavlja.

Okrunio se titulom najružnijeg muškarca na svijetu i najdugovječnijeg neženje. Oni koji su za njega čuli prihvatili su šalu. Emil Kačić – ružni pačić, govore.

"Moja greška sastojala se u tome što sam bio u zabludi misleći da ću uvijek biti mlad i zgodan. I onda se jednog dana sjetiš da si već starac. Onda uz to imam manu jer nosim naočale, sijeda kosa, ćelavost i odonda više nitko te neće. I onda sam počeo davati oglase", objašnjava.

Uvjerljivi kralj oglasnog prostora u području brakova i veza u nešto više od dvadeset godina osmislio je više od dvjesto načina da privuče koju ženu. Kaže da se toliko dugo oglašava da mu u oglasniku za cijenu jednog oglasa poklone još četiri. Zadnju ozbiljnu vezu imao je prije šesnaest godina. Trajala je šest mjeseci i razišli su se, kako kaže, zbog nepomirljivih razlika.

"I danas kad dođem na Trg i vidim neku mladu žensku, ja obožavam recimo ženske guze, stanem iza nje i buljim u njezinu guzu. Mislim, meni je to veći gušt nego da jedem sladoled", tvrdi Emil.

Preko interneta pronašli pravu ljubav

Prema istraživanju Josipova tima, više od šezdeset posto korisnika ima aktivne profile na stranicama za upoznavanje. U najboljem slučaju trećina preraste u ozbiljne veze ili brakove. Tena i Stevo su među tih trideset posto i kažu da su se u početku i oni možda malo sramili. Ona je profil otvorila na prijateljičin nagovor, a on kako bi prikratio vrijeme kad je iz Makedonije po poslovnoj dužnosti stigao u Zagreb.

"Malo me bilo strah jer su mu bile sve slike sprijeda, a mislila sam da je možda malo deblji, tako da su mi očekivanja bila prilično niska. I još me mučilo to što nije iz Hrvatske, nego iz Makedonije", tvrdi Tena Gorjanović Rajevski.

Kažu da su si oboje bili prvi "dejt". Dopisivali se s drugima jesu, ali susretali uživo nisu. Tena kaže kako se nisu puno dopisivali, da joj se nisu sviđale poruke i slike.

"Nisam bio siguran je li to prihvatljivo za prvi dejt. Ona je htjela, ali nije mi htjela reći i nekako smo se poljubili na samom kraju dejta i ja sam pomislio da to je to", ispričao je Stevo.

Premda Stevini roditelji i prijatelji ne mogu shvatiti zašto je svoju suprugu morao upoznati na takav način, a ne uživo, on za sebe ne misli da je luzer, a oboje ponosno prepričavaju priču o svojim počecima. Čak su i pozivnice za vjenčanje napravili u obliku prozora na aplikaciji.

Udvaranjem upoznao deset tisuća žena

Josipova aplikacija unutar šest mjeseci trebala bi osvanuti na ljubavnom tržištu, Emil će nesumnjivo postati njezin prvi korisnik, nesretnik koji je neumornim udvaranjem upoznao više od deset tisuća žena.

"Za tih trideset godina sam tri puta dobio batina. Napali su me na Kvatriću, prišao sam jednoj ženskoj i dođe njezin stari: 'Jesi ti prišao mojoj kćeri?' Ja rekao da jesam i on s glavom u moju glavu. Mene je tako glava boljela još jedno sedam dana. Znači, za trideset godina to nije tako strašno, svakih deset godina jedan incident", računa Emil.

Četiri od deset korisnika tvrdi da ih stranice za upoznavanje frustriraju. Osim frustracije, prisutan je osjećaj pesimizma, ali i nesigurnosti. Govoreći o ženama u dobi od 18 do 40 godina, čak šest od deset korisnica nastavilo je primati poruke muškaraca s kojima su odbile komunikaciju, dok je njih više od pola dobivalo neželjene eksplicitne fotografije. Gotovo polovina susrela se s uvredama.

"Gledajte, ja sam po prirodi optimist. Sestra meni kaže da nikad neću naći žensku. 'A znaš li zašto nikad nećeš naći žensku? Zato što ti se Bog osvećuje. Ne možeš pobijediti Boga. Bio si prema ženama đubre, ostavljao si ih dok si bio mlad i zgodan, i sad ti se Bog osvećuje'", prepričava Emil.

Emil Kačić ne voli žene s viškom kilograma niti one starije od pedeset godina. Neće ga osobito usrećiti ni žene nesklone eksperimentiranju u krevetu. Naposljetku, ljubiteljice narodnjačke glazbe ne dolaze u obzir. On star, a traži mlade. Kako je davno izjavio Casanova, a već tridesetak godina potvrđuje i Emil, neće biti teško jednog dana napustiti ovaj svijet. Bit će teško napustiti tolike ljepotice.

