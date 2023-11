Gradili su ih sami, nerijetko svojim novcem, a sada im ih oduzimaju: "Revoltirani smo, ljuti smo, dođe netko i uzme vam vaš drugi dom"

Nakon silnih napora i ulaganja oko planinarskih domova, država izmjenom zakona planinarima namjerava oduzeti domove. Njima neće moći upravljati planinarska društva, pa da će se raditi novi ugovori, osobito za ugostiteljski dio. Ne čudi stoga to se cijela jedna zajednica digla na noge. I dobro da jest.

No što novi zakon predlaže? Jesu li planinari zadovoljni ili unatoč svemu mogu očekivati da će umjesto njima i slučajnim izletnicima - domovi služiti kao zgodan izvor zarade za nekog lokalnog rođu ili političara? Priču donosi reporterka Provjerenog Maja Medaković.

Nekima je u krvi, ljubav koju prenose s generacije na generaciju. Drugi su planine otkrili tek u koroni. Ali svi su se oni dignuli na noge kada je prije dva mjeseca izašao prijedlog zakona kojima bi se planinarski domovi praktički oduzeli onima zbog koji postoje – planinarima.

"Revoltirani smo, ljuti smo. Mislim da većina mojih članova i većina drugih planinara nisu uopće svjesni težine tog zakona", rekao je Zdenko Trninić, predsjednik HPD-a Klek.

"Mislim da bi nam bilo jako teško", poručio je Franjo Petrušić, HPD Klek. "To bi vam bilo katastrofalno", dodao je Mirko Radušić, Planinarsko društvo Risnjak.

Scenarij po kojem bi mnogim domovima u Hrvatskoj prijetila sudbina Šloserovog doma u nacionalnom parku Risnjak koji je zatvoren i devastiran već par godina. Upravljanje domovima, ali bez onih koji su ih gradili i godinama održavali. Domovi bez planinara i s puno neodgovorenih pitanja.

Na pitanje kakva će biti suradnja Darko Berljak, predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza je odgovorio: "Teško je reći jer dosadašnja praksa je pokazala da je suradnja gotovo nemoguća."

Četvrtak je, devet sati ujutro, a podno Kleka vrijeme za okupljanje. Ova ekipa ne kasni. Bilo bi ispod časti. Planinarske. U planu je radna akcija, tek jedna u nizu ove godine. Svi redom iskusni planinari i umirovljenici, osim predsjednika Zdenka.

"Klek ne pita, planinarski dom ne pita i za takve akcije, za takvu situaciju uvijek se godišnji uzme", kazao je Trninić i poručio da mu nije žao.

"To volite. To morate voljeti. Volite planinarenje, volite planinarski dom to je sasvim neka druga priča", dodao je.

Ekipa Provjerenog zajedno s planinarima krenula je put vrha. Pedeset minuta udaljenog planinarskog doma, mjesta na kojem po legendama stoluju vještice, a koje je zapravo kolijevke hrvatskog planinarstva.

Poslije pola sata uspona stigli su do stabla koje je prepriječilo stazu, a oni su kažu baš na radnoj temperaturi. Pa ruksake zamjenjuju motorke.

"Danas smo tu zbog razloga što je jak olujni vjetar srušio jednu pozamašnu bukvu koja je pala na stazu i to smo morali malo očistiti da je sigurnije planinarima. Opasno je kao što ste vidjeli da padne dolje", istaknuo je Petrušić.

Održavanje planinarskih staza i sigurnost na njima osnovna je zadaća planinarskih društava. Zapravo puno posla, ali kaže Mile i hrana za dušu.

"Idem 27, 28 godina, 60 puta godišnje svaku nedjelju obavezno. Snijeg, bura, kiša - nema veze. Dajem doprinos ovako pilimo drva, nosimo gore drva, nosimo stvari za održavanje do doma ono sve što je potrebno oko doma, popravke radimo sami", objasnio je Milan Žlimen, HPD Klek.

U njemu Zdenko već loži vatru i priprema čaj kako bi dečki došli na toplo. Planinarski dom Klek izgrađen je 1954. godine sredstvima, donacijama i volonterskim radom samih planinara koji su sve potrebno za njegovu izgradnju iznijeli na vlastitim plećima, na 1000 metara nadmorske visine.

Jedan je od 47 planinarskih domova i kuća koji se nalaze na državnom zemljištu. No država sve ove godine o njima niti je brinula niti u njih ulagala. I to su opet vlastitim sredstvima radili sami planinari.

"Jer vam je to velika odgovornost i velika briga to treba održavati kad nešto procuri kad ovo, kad ono, uvijek morate čistiti, uvijek se morate penjati na krov mijenjati crijep, popravljati nešto", napomenuo je Trninić.

A sada je ta ista država predložila da se domovi stave pod upravu županija ili ako se nalaze na području nacionalnog parka ili parka prirode pod upravu javne ustanove, tj. samih parkova.

"To je jedan veliki šok. To je ono što sam već rekao mi planinarski dom na Kleku gledamo kao drugu kuću, drugi dom i sad da vam dođe netko drugi i uzme tu vašu kuću koju ste sami održavali te silne godine i planinari prije mene", kazao je Trninić.

"Mislim to je, to je nepravda, to je velika nepravda", dodala je Nataša Radušić iz Planinarskog društva Risnjak.

Koja jednako boli i ljude iz planinarskog društva Risnjak u istoimenom domu na Medvednici. Pod krovom koji im je, baš kao i društvu s Kleka, drugi dom.

"Tu sam si našao ženu, još uvijek smo u braku. Sad ne znam jesam li tu djecu napravio ili negdje drugdje, to se ne sjećam haha. Jako dobro, puno dobrih ljudi sam tu upoznao pa me tu na neki način ovaj dom formirao kao čovjeka", izjavio je Tihomir Kruhonja Tima, Planinarsko društvo Risnjak.

