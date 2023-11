UZNEMIRUJUĆE Kamera hamasovca otkrila detalje masakra: Snimao selfi kraj vojnika kojeg je ubio, a onda je i on pao mrtav - "Ja sam otac, imam 24 godine"

Izraelske obrambene snage (IDF) ustupile su materijal snimljen kamerom koja se nalazila na jednom od hamasovaca koji je sudjelovao u napadu. Prema procjenama, ubijeno je 1200 ljudi u Izraelu, dok ih je više od 200 oteto i odvedeno u zatočeništvo u Gazi.

Neki su militanti bili na motorima, a neki su se ukrcali na bijeli kamionet. Jutro sviće, čuje se eksplozija. Napad je počeo. Dok jure prema granici, muškarci uzvikuju: "Allahu Akbar."

Nakon tri minute vožnje prelaze prvu graničnu ogradu koja Gazu dijeli od Izraela. Ograda je oštećena. Teško je znati je li to od eksplozije koja se čula nekoliko trenutaka ranije.

Ovo je prvi put da je Izrael javno objavio snimke Hamasovih tunela u Gazi, a iz njih je jasno da je napad krenuo otamo. U tunelima se vide stvari koje leže na podu, nema rasvjete, ali se vide žice duž okna.

U jednom trenutku ljudi pod zemljom usmjeravaju baterijsku svjetiljku u duboko okomito okno s ljestvama. "Ono što je skriveno puno je gore", piše na jednom mjestu crvenom bojom.

Video napada neprekinuta je snimka od 100 minuta koja počinje prije napada. CNN je geolocirao lokacije koje se vide na snimci i potvrdio da odgovaraju drugim snimkama napada.

Dok grupa prolazi prvu graničnu ogradu, napadač s kamerom više puta viče: "Idi desno!" Čini se da zna kamo ide.

Manje od dvije minute kasnije militanti prelaze drugu sigurnosnu ogradu. U Izraelu su i idu prema kibucu, mnogi jure na motociklima. Većina militanata ima puške poput AK-47, dok neki nose bacače raketa na leđima. Nakon otprilike 15 minuta kamioni se zaustavljaju, dok napadač otvara vatru prema izraelskim zgradama u daljini. Grupa zastaje, a jedan od njih govori da se ne puca u zrak jer se troši streljivo.

