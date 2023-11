Prijavili planinare kao krijumčare i ilegalne migrante: "U hostelu nas je dočekala policija"

Trebao je to bili uobičajeni kraj dana u šetnji planinama i povratak u selu. Ali, netko se pobrinuo za drugačiji i prilično gorak završetak.



Grupa planinara šetala je planinskim šumovitim područjem Saske Švicarske, u istočnoj njemačkoj državi Saskoj. Među njima je bila i Riham Alkousaa. Ali kada su se vratili u svoj hostel, vidjela je da ih čekaju policajci.

Netko je nazvao policiju rekavši da je primijećena "skupina stranaca", i prijavio ih kao migrante koji su navodno pokušavali ilegalno prijeći granicu iz obližnje Češke.

Nakon što je policija pregledala njihove dokumente pokazalo se da je riječ o članovima registriranog njemačkog planinarskog kluba čiji su članovi uglavnom Sirijci koji žive u Njemačkoj.

Riham je nagrađivana novinarka koja radi za Reuters. Porijeklom iz Sirije, ona je njemačka državljanka, koja je diplomirala na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Posljednjih 10 godina radila je za mnoge njemačke i američke medije.

Svi Sirijci s kojima je planinarila legalno rade ili studiraju u Njemačkoj.

Saska policija izjavila je za BBC da je regionalnu policiju kontaktirao njemački državljanin nakon što je uočio grupu planinara u blizini granice i posumnjao da se grupa možda želi prokrijumčariti preko granice.

Regionalna policija potom je proslijedila informacije federalnim policijskim snagama koje su poslale policajce u regiju da patroliraju, a ondje su pronašli planinare.

Nakon što su provjerili dokumente planinarske grupe koji su dokazivali da je cijela grupa legalno boravila u Njemačkoj, policija je rekla da je okončala operaciju.

Riham je o incidentu progovorila na X-u, bivšem Twitteru, te je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Međutim, policija je rekla da ih nije izravno kontaktirala te da nije podnesena nikakva žalba.

Mnoge reakcije na objavu izražavaju podršku, neki su komentari rasistički, a drugi odobravaju reakciju policije.

