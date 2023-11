Za Vukovar će se biciklirati više od 300 kilometara: "To je posebni osjećaj za žrtve Vukovara"

Za Vukovar će se biciklirati više od 300 kilometara na dva kotača.

"Iz cijele Hrvatske nam dolaze ljudi i cilj nam je pokloniti se žrtvama Domovinskog rata, oni ljudi koji nikada nisu bili i nemaju mogućnosti, a voljeli bi ići da vide na način kako mi to vidimo", rekla je organizatorica Gordana Car.

Sudionici svoje stvari voze na biciklima. Pravilo je to ovog putovanja.

"Prvi dan danas idemo do Novske to je 120 kilometara, sutra od Novske do Srizivojne to je oko 130 kilometara i onda nam ostaje treći dan nekih 50-ak kilometra i obilazak svih mjesta u Vukovaru", rekao je Predrag Markotić iz Zaprešića.

Prosječna brzina je 22 kilometara na sat. Teren uglavnom ravničarski.

"To je posebni osjećaj za žrtve Vukovara, moj mali doprinos tome, ako se to može uopće smatrati doprinosom", rekao je Vladimir Škrapec iz Zlatara.

Ivici je ovo prvi put. Unatoč ozljedi, odlučio je voziti.

"Idem na jedan način odati počast svim našim Vukovarcima, braniteljima od Dubrovnika do Iloka", rekao je Ivica Balenović iz Zaprešića.

Otkazivanja puta nema. Bez obzira na vremenske prilike. Na svoj način, bicikliste su pozdravili i Vatrogasci. Nakon obilaska mjesta posebnog pijeteta, sudjelovat će i u koloni sjećanja.

