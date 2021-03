Klinički bolnici centri u dva najveća hrvatska grada duguju preko milijardu kuna dobavljačima. Prošlog mjeseca dug bolnica prema veledrogerijama bio je preko pet milijardi kuna. Kada će se ti dugovi i kako vratiti - Boga pitaj. Priča koju donosimo pokazuje kako su prije više od deset godina dugovi nastali u jednom Domu zdravlja i dvije bolnice.

''Bolnicama nije isporučio. Oni su fingirali račune'', rekao je Branko Buljan, većinski vlasnik Imex banke.

Andro Vlahušić, bivši gradonačelnik Dubrovnika ne zna ništa o knjiženju računa.

''Ako računi nisu knjiženi, to je kazneno djelo'', izjavio je Ninoslav Brčić, bivši vlasnik tvrtke Hiron.

''Novac iz banke je izvučen. To je organizirani kriminal'', komentirao je Branko Buljan.

Bilo je to prije više od deset godina. Ninoslav Brčić, nekadašnji član HNS-a i bivši vlasnik tvrtke Hiron koja je prodavala medicinske proizvode tražio je kredite za kupnju novih, u banci s kojom je ranije poslovao.

''To se radi cirka o 12 milijuna kuna'', objasnio je Buljan.

Naizgled siguran dogovor brzo se pokazao nesigurnim

U problem je tvrtka ušla, kažu u banci, jer su joj šibenska i dubrovačka bolnica te Dom zdravlja u Osijeku dugovali novac. Navodno ranije im isporučeni medicinski materijal nisu platili, a banka, kako bi se osigurala da će joj Hiron vraćati kredite, traži da dug koje bolnice imaju prema tvrtki uplate njoj. Uobičajena je to praksa u poslovnom svijetu. Takozvana cesija - odnosno ustupanje duga.

''On je prikazao banci s potpisom ugovora o cesiji da on već ima potraživanja, da su mu bolnice već dužne, ali će oni s kreditom nabaviti novu opremu koju će isporučiti ponovno bolnicama, no kasnije se ispostavilo da je to sve lažno'', rekao je Branko Buljan.

Ono što je izgledao kao siguran dogovor, brzo se pokazalo kao nešto sasvim suprotno. Bolnice banci ne uplaćuju mjesecima.

''Onda sam ja pozvao ravnatelja bolnice Šibenik, Dubrovnik i Osijek da dođu na sastanak. Oni su došli, vidio sam da su bili jako uznemireni. Bio je s njima i Brčić. Taj Brčić je bio skamenjen, nije ništa govorio'', kazao je Buljan.

Branko Buljan, većinski vlasnik Imex banke Foto: Provjereno

Ni nakon tog sastanka nije došlo do dogovora, a banka tada pokreće tužbu protiv bolnica. Ono što slijedi jasno oslikava hrvatsko pravosuđe. Na sudovima se za ukupno osam istih slučajeva donose različite presude. Sudovi naime, različito tumače ugovor o cesiji, tko je kome trebao što platiti.

''Ovdje ono što je bilo dogovoreno i ugovoreno nije bilo bitno u konačnici. Ja radim u toj pravnoj struci 25 godina. Kao da vam netko cijelo vrijeme tvrdi da je dva plus dva jednako pet'', komentirao je pravni zastupnik u Imex banci, Damir Lovrić.

Tijekom postupka je utvrđeno kako je u slučaju šibenske bolnice novac uplaćen Hironu. Vlasnicima banke tada postaje jasno kako su prevareni te pokreću kazneni postupak protiv Ninoslava Brčića, a onda se otkriva još jedan sporan detalj. Financijski vještak utvrđuje kako roba koja se bolnicama navodno isporučila, nije knjižena. Što znači, duga ne može biti.

''On je trebao kupiti robu i isporučiti bilo kojoj bolnici. On je taj novac potrošio na tko zna što. Bolnicama nije isporučio. Oni su fingirali račune'', objašnjava Buljan.

Isporučena roba nije knjižena

Jesu li bolnice prevarene ili su sudjelovale u prevari? Ninoslav Brčić, bivši vlasnik tvrtke Hiron, pristao je na intervju.

Na pitanje je li šibenska bolnica uplatila novce tvrtki Hiron, Brčić odgovara da je, ako je bila obvezana cesijom platiti banci Imex, onda je platila toj banci. No, ona nije platila banci pa Brčić tvrdi da ih za to onda tereti sama banka.

U slučaju šibenske i dubrovačke bolnice ustanovljeno je da roba koju je Ninoslav Brčić isporučio nije knjižena. U pitanju je milijunski iznos i riječ je o javnom novcu. Pa što je onda šibenska bolnica platila ako ništa nije dobila? To je pitanje postavljeno HDZ-ovom šibenskom gradonačelniku, koji je bio u to vrijeme ravnatelj bolnice. U telefonskom razgovoru je kazao da za to prvi put čuje, te da je novac uplaćen tvrtki i da se to tako moglo.

U članku trećem ugovora između banke, Hirona i bolnice stoji drugačije. Svojim potpisom, tadašnji ravnatelj šibenske bolnice, a sadašnji gradonačelnik jamčio je da će dug biti vraćen, ne Hironu već banci.

"Gradonačelnik aktualni Šibenika je kazao da je uplaćeno tvrki Hiron" pitamo Brčića, a on odgovara: ''Odlično. Ako je to gradonačelnik koji je tada bio ravnatelj rekao, onda to tako i jest.''

''Ja vam to ne znam jer nemam te dokumente'', dodaje.

Ali, ono što vlasnik Hirona itekako zna, jest da se to nije smjelo. Potpisao je ugovor o cesiji, banci je ustupio svoj dug što znači da njegovoj tvrtki nije ništa smjelo biti uplaćeno.

''U trenutku kada potpišem cesiju, ja prestajem biti vlasnik sredstava'', rekao je Ninoslav Brčić.

I Brkić i Gmajnić nalaze se pod istragom DORH-a

Općom bolnicom Dubrovnik tada je rukovodio Andro Vlahušić, čovjek koji iza sebe ima tri gradonačelnička mandata, jednu pravomoćnu presudu i jedan postupak u tijeku.

''Da li je Hiron platio banci, nije platio ili je netko prevario baku, ili je netko prevario dubrovačku bolnicu pa pojma nemam. Razumijete? Ja sam u svome životu računa sličnih kao tih potpisao nekoliko desetaka tisuća. I sad dovodite čovjeka da vam objašnjava, pokušava se sjetiti nečega prije 14 godina, a da u tome apsolutno u ničemu nije sudjelovao. Što ćemo s time sad'', upitao je Andro Vlahušić, bivši gradonačečnik Dubrovnika.

Andro Vlahušić, bivši gradonačelnik Dubrovnika Foto: Provjereno

Bio je suočen i s činjenicom da je baš Ninoslav Brčić, bivši vlasnik tvrtke Hiron, koji je poslovao s dubrovačkom bolnicom za vrijeme kada je njome upravljao Vlahušić, njegov nekadašnji stranački kolega iz HNS-a.

Andro Vlahušić rekao je da stranka ima desetak tisuća ljudi i da ne poznaje sve članove. No, vlasnik Hirona, kao iz topa ispaljuje drugačije i tvrdi da poznaje Vlahušića.

Da se dobro poznaje i s bivšim ravnateljem doma zdravlja Osijek, doznali smo iz dokumenata kojima je Ninoslav Brčić htio potvrditi da je banci vraćao dug i to svojom imovinom. Ali, ono što je upalo u oko jest ime suvlasnika na toj njegovoj imovini - tadašnji ravnatelj doma zdravlja.

Rudika Gmajnić rekao je da sada on i Brčić nisu ni u kakvom odnosu, a tada su bili u partnerskom. Osim zajedničke imovine, još je nešto zajedničko Ninoslavu Brčiću i Rudiki Gmajniću. Obojica se nalaze pod istragom DORH-a. Istražitelji su prošle godine počeli češljati nabavu RTG uređaja i mobilnog mamografa. Sumnjaju kako je Hiron isporučio uređaj, ali dug ustupio čak tri puta.

''On je ciljano, svjesno išao na prevaru da mu se potpišu lažne cesije'', objašnjava Branko Buljan, većinski vlasnik Imex banke.

Jedan od tih ugovora o ustupu duga onaj s Imex bankom imala je i novinarka Provjerenog.

''Mi smo platili banci'', pravdao se Rudika Gmajnić.

Sud je utvrdio kako to nije istina, banci nije plaćeno, ali kome jest? To će utvrditi DORH. Ono što zasad sumnjaju jest da je uređaj plaćen duplo, čime je direktno oštećen Dom zdravlja.

''Da li su naplatili, ne znam'', rekao je Gmajnić.

Ne zna tadašnji ravnatelj Doma zdravlja je li bolnica platila, a kako onda zna da nije preplatila?

''Tužiteljstvo smatra da je Dom zdravlja duplo platio istu robu, što mi tvrdimo da nije točno'', govori Gmajnić.

Bolnice nisu poslale financijske kartice kojima bi potvrdile knjiženje robe

Ninoslav Brčić je odslužio zatvorsku kaznu zbog izvlačenja novca iz Doma zdravlja u Krapini. Lijekovi i materijal nikad nisu stigli u ambulante, a naplaćeni su. Dom zdravlja oštećen je tako bio za oko dva milijuna kuna.

''Pravomoćno sam ja osuđen voljom vladajuće stranke isključivo, gospodina Vladimira Terešaka, tada je bio zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a danas sasvim slučajno, pod navodnim znacima slučajno je on osoba koja brani HDZ'', komentira Brčić.

Vlahušić je također pravomoćno osuđen zbog malverzacije javnog novca.

''Ja imam samo jednu aferu, a to je što redovito pobjeđujem HDZ i to slobodnom voljom građana Dubrovnika, a nemam nikakve druge. Ne postoji ništa drugo. Možete staviti ruku na Bibliju i moje srce, otvoriti i dušu i vidjeti da nema ničega. Nema sadržaja'' izjavio je Andro Vlahušić, bivši gradonačelnik Dubrovnika te dodao da nikada nije stavio privatni interes ispred javnog.

Gmajnić je također zbog financijskih malverzacija smijenjen s mjesta ravnatelja Doma zdravlja. Trenutačno pod novom istragom DORH-a. Oko 10 milijuna kuna, toliki su bili dugovi dviju bolnice i jednog Doma zdravlja u tome razdoblju. Deset milijuna kuna za koje je ustanovljeno nalazom financijskog vještaka da nigdje nisu knjiženi u tim istim bolnicama.

Bolnicama je poslan upit. Obje su bolnice kazale da je roba isporučena i knjižena, ali nisu poslali financijsku karticu kojom bi to dokazali. Šibenska je kazala da je novac uplatila tvrtki Hiron i pozvala se na članak ugovora koji kaže da ako bolnica ne uplati banci da će Hiron i dalje vraćati kredit.

Dubrovačka bolnica je pak odgovorila da ih je ta tvrtka u jednom trenu obavijestila da je prestao važiti ugovor o cesiji, pa zato nisu uplatili banci. Dok je iz Doma zdravlja u Osijeku stigao tek kratak odgovor da ne mogu ništa komentirati dok traje istraga DORH-a.

