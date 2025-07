Amerikanka sramotno napadnuta u Dalmaciji: "Crna ku*vo"

Putovanje iz Splita u Kotor za Amerikanku Alexis Danielle pretvorilo se u noćnu moru. Kada se u ponedjeljak oko 10:30 ukrcala u autobus Jadran Ekspresa doživjela je sramotan napad i lavinu uvreda od dviju žena. Iz autoprijevoznika se pravdaju: "Ne možemo ništa poduzeti".

Alexis je ostavila kofer u prtljažnom dijelu te ušla u autobus. Budući da rezervacije mjesta nema, onaj tko prvi dođe može zauzeti bilo koje slobodno mjesto. Ona je, kaže, tako i učinila, ostavila stvari i nakratko izašla nešto obaviti.

"Vratila sam se i zatekla ženu koja je pokušavala zauzeti moje sjedalo. Mirno sam joj rekla da već sjedim tamo i da sam ostavila svoje stvari. Zatim mi je bez mog dopuštenja zgrabila torbicu i telefon, pomaknula ih i odbila mi vratiti telefon. Kad sam je zamolila da ne dira moje osobne stvari, postala je agresivna. Nisam je dodirnula niti povisila glas", ispričala je Alexis Danielle.

Ubrzo je situacija postala još i gora, priča nam turistica. Žena je počela vikati i optužila je Alexis da ju je napala.

"Najšokantniji dio? Nazvala me 'crnom kradljivicom' i počela me rasno vrijeđati. Još gore, pridružila se i zaposlenica Jadran Ekspresa, žena koja je provjeravala karte. Vikale su rasne uvrede poput 'crna ku*va' ismijavajući me pred svima", prisjetila se šokirana žena koja je i dan kasnije užasnuta zbog incidenta u autobusu.

Alexis Danielle Foto: Facebook/Alexis Danielle

Alexis se nakon incidenta preselila na prednje sjedalo, ali putnica koja joj je dirala stvari i sada sjela na sporno mjesto i dalje ju je nastavila vrijeđati i dobacivati joj rasističke uvrede te ju gledati s ljutnjom i gađenjem.

"Bojala sam se. Ovo iskustvo bilo je ponižavajuće, emocionalno traumatizirajuće i jednostavno pogrešno. Ista kontrolorka karata užasno se ponijela prema drugoj putnici koja je također rano stala u red - očito je da ovakvo ponašanje nije izdvojeni incident", uvjerena je Alexsis.

"Zahtijevam službenu istragu od Jadran Ekspresa i FlixBusa. Ako se ovo pitanje ne riješi kako treba, neću oklijevati poduzeti pravne mjere. Rasizam, verbalno zlostavljanje i kršenje osobnog prostora NIKADA se ne smiju tolerirati", kaže turistica.

Stigao joj odgovor

Incident je prijavila autoprijevozniku, a onda je stigao "hladan tuš". Jadran Ekspres žali zbog neugodnog iskustva, ali ništa ne može poduzeti vezano uz Alexinu pritužbu jer su izjave sudionika incidenta kontradiktorne. A

"Prema izjavama svjedoka, uključujući i našu zaposlenicu, incident se dogodio nakon što je druga putnica, koja je bila lošeg zdravstvenog stanja, iz medicinskih razloga zauzela mjesto koje ste Vi privremeno napustili. U tom trenutku, na temelju više prijava, reagirali ste agresivno fizički se obračunavši s putnicom, bacanjem njezine prtljage i stvaranjem nereda među ostalim putnicima. Nekoliko svjedoka, uključujući i članove osoblja, izjavilo je da je Vaše ponašanje bilo remetilačko, s povišenim glasom, prijetnjama i fizičkim kontaktom, što je uzrokovalo nelagodu u autobusu", napisali su iz Jadran Eskpresa i dodali da je i njihova zaposlenica takvo ponašanje smatrala neprimjerenim.

Ove navode Alexis apsolutno odbacuje i dodaje da nikoga nije napala niti bacala stvari. Također, kaže s nevjericom zbog razvoja situacije: "Ako je tamo sjedila zbog zdravstvenog stanja ili stvarno rezerviranog mjesta (iako je pravilo da tko prvi dođe, prvi se posluži), ona ili vozač su trebali nešto reći."

U nastavku odgovora koji je autoprijevoznik poslao, a u koji nam je uvid dala Alexis, stoji i da nemaju ovlasti ni sredstva za provođenje formalne istrage ili objektivnu procjenu incidenta te da na temelju proturječnih izjava ne mogu donijeti konačnu presudu ili poduzeti daljnje korake u ovom slučaju.

Dva tjedna u Hrvatskoj

Alexis je u Hrvatskoj provela dva tjedna. Srećom, to je bilo jedino rasističko iskustvo koje je doživjela.

"Jako mi se sviđa Hrvatska, ljudi su dragi i topli. To je prekrasna zemlja i vrlo je sigurna, pogotovo za ženu koja putuje sama. Od srca bih preporučila Hrvatsku, a posebno Dubrovnik", zaključila je putnica.

Alexis Danielle Foto: Facebook/Alexis Danielle

Za komentar o incidentu obratili smo se i autoprijevozniku, a njegov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.