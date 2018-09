Nakon priče Provjerenog o uvjetima rada u hrvatskim pogonima svjetski ugledne tvrtke Boxmark, zainteresirala se i austrijska državna televizija pa ih je zbog toga ovoga puta primila i Uprava kako bi ispričali svoju stranu priče. U međuvremenu, naša je inspekcija utvrdila kako dostojanstvo radnica nije narušeno. Zato Provjereno donosi nove dokaze i nova svjedočanstva.

Osam sati su u pogonu na nogama, u istom položaju. Ne smiju pričati jer to je zabušavanje. Ne smiju otići promijeniti higijenske uloške za vrijeme menstruacije pa nerijetko hodaju s krvavim flekama. Tamo se ne smije gubiti vrijeme da ne trpi proizvodnja. Svakoga dana moraju ispuniti normu - 2000 komada kože treba proći kroz ruke svake od tih radnica. Praktički nemoguć zadatak koji forsiraju nadređeni.

Svaka druga plače, rijetko koja ne završi na tabletama za smirenje što nam je posvjedočila i njihova liječnica. I dok je javnost samo slušala poslodavca kako se hvali svojim uspjesima i kako ne može pronaći radnike, druga strana priče, zbog njihova straha od otkaza, ostala je neispričana. Sve do sada.

Na samom kraju protekle sezone Provjereno je objavilo zastrašujuća svjedočanstva radnika tvrtke Boxmark. Jedan je to od svjetskih lidera u proizvodnji kože. Nalazi se na sjedalima najskupocjenijih automobila, a proizvodi se na grbači radnika. Svakoga dana moraju proizvesti toliko da im trpi zdravlje - odlazi kralježnica, ruke… I psiha, jer su izloženi, kako kažu, konstantnom maltretiranju: vrijeđanju, ponižavanju, omalovažavanju, od kojeg se boje uzeti vodu ili otići na WC.

Na njihova svjedočanstva Boxmark nije reagirao, sve dok nismo odlučili nastaviti kopati i dok njihov glas nije došao i do novinara austrijske državne televizije.

Taktika Uprave za sanaciju štete

"Žene se ne usude otići na WC zamijeniti uložak. Ja sam mnogo puta isto tako. Ujutro sam na hlačama imala fleku", ispričala je za Provjereno Martina Topolski. I druge radnice ispričale su slične priče o tome kako osam sati nemaju priliku sjesti, o uvredama i ponižavanju, narušenom zdravlju…

Svi su gledali i komentirali potresne ispovijesti radnica o uvjetima rada u uglednoj tvrtki, svjetskog glasa.

Svi osim same tvrtke.

Brojni upiti koje smo poslali i pozivi koje smo uputili, ostali su bez odgovora. Ali iza zatvorenih vrata događala se prava drama.

Uprava je pripremala taktiku kojom će sanirati štetu jer je istina izašla na vidjelo. Govore nam to radnici dvaju pogona - iz Slavonskog Broda i Varaždina.



"Naša nadređena je tražila u biti tko je voljan da dođe i da eventualno pred kamere stane (...) da se izjasne kao da uvjeti rada nisu takvi, da se oni ne odnose tako prema nama", ispričala je jedna radnica.

Maltretiranje radnika u Boxmarku (Foto: Dnevnik.hr)

Maltretiranja nadređenih, govore nam radnici, svakodnevnica su ne samo u Zlatar Bistrici gdje smo već bili, već i u Varaždinu i Slavonskom Brodu.

Radnici ugasili strojeve: "Nismo mi robovi"

Ali dok Uprava šuti, radnici odlučuju dići svoj glas. Samo dan nakon Provjerenog, u pogonu u Slavonskom Brodu strojevi su utihnuli. Radnici prosvjeduju jer im je dosta toga da se prema njima ponašaju kao da su brojevi. Dosta im je nehumane norme koju ne mogu ispuniti i kazni koje slijede nakon toga.

"Nas 200 i nešto žena, koliko nas ima u šivaoni, stale smo sa šivanjem i tražile da nam se pojasni zašto nam se toliko oduzima od plaće. Nismo mi robovi, mi smo isto žene od krvi i mesa“, kaže Ivana Rosandić, radnica Boxmarka.

Krenuli smo provjeriti što se to događa u Slavonskom Brodu. U to nam se vrijeme javlja novinarka austrijske državne televizije. Naime, jako ih zanima kako se tvrtka ponaša prema radnicima u Hrvatskoj.

Šaljemo im svjedočanstva koja smo prikupili, a zatim se događa nešto što smo čekali mjesec dana. Javljaju nam se iz Boxmarka i kažu da nam žele odgovoriti na upite.

"U posljednje dvije godine smo dobili nekoliko pritužbi koje smo u vrlo kratkom roku obradili i u suradnji s radničkim vijećem smo donijeli sankcije kad je to bilo potrebno", kaže Tomislav Cesarec, član Uprave Boxmarka.

Ali do inspekcije rada došla je drugačija informacija - predsjednica radničkog vijeća njima je rekla kako nije bilo pritužbi.

"Obrisat ću pod s tobom..."

Međutim, da su se one pisale, dokazuje i pritužba koju posjedujemo. "Svakodnevno slušamo prijetnje 'ja ću te zgaziti', 'obrisat ću pod s tobom', 'tako ću te udariti da će ti glava otpasti'..", stoji, među ostalim, u pismu kojeg su prije godinu dana Sindikatu tekstila pisali radnici iz Zlatar Bistrice.

Radnice u pogonu dnevno moraju pregledati do 2000 komada, no Cesarec kaže da ne misli da je to previše. "Imamo stručne timove koji se bave normiranjem rada i oni po strukturiranim pravilima normiraju rad na način da to svakom radniku bude dostižno", kaže Cesarec.

Radnica koja je u strahu od gubitka posla odlučila ostati skrivenog identiteta, govori nam kako se zapravo normira.

Maltretiranje radnika u Boxmarku (Foto: Dnevnik.hr)

"Kad se normira onda nam daju lijepe stvari za raditi, ono na čemu se može napraviti, a ove gluposti na kojima ne možemo napraviti onda su sa strane", kaže radnica.

Na WC tek na putu kući

Neke se radnice, pričaju nam, iz straha da neće ispuniti normu ili da će biti izložene verbalnom nasilju, ne usude otići ni na WC ili po vodu.

Pričaju da često puta na toalet idu tek kad krenu kući i to na porti, a tvrde da ni vodu ne smiju držati kraj radnog mjesta, već u ladici pet ili deset metara dalje.

Ali šefovi nam pokazuju bočice vode tik do ruke - ispod radnih stolova, kao i WC-e. "Nama je zaista nepojmljivo da bi bilo tko mogao raditi bilo gdje na ovom radnom mjestu ako ne može zadovoljiti osnovne fiziološke potrebe", kaže Cesarec.

Temperatura u pogonu, kada smo mi bili, bila je na granici izdržljivosti. Ali radnici nam govore kako se ta granica svakodnevno prelazi.

Maltretiranje radnika u Boxmarku (Foto: Dnevnik.hr)

"Dolazi Hitna najviše radi uvjeta unutra. Unutra je nemoguće disati. Mi smo unutra mokri kao miševi. Unutra je vrućina, ljeti možda ima 30 stupnjeva. Rušimo se, zato često dolazi Hitna", kaže jedna od radnica.

Šefovi pokazuju pogon koji je klimatiziran, tvrde da se drže odredaba o zaštiti na radu te da je temperatura oko 23 stupnja.

Pitali smo Zavode za hitnu medicinu Varaždinske, Brodsko-posavske i Krapinsko-zagorske županije koliko su često intervenirali u tvornicama Boxmarka i zašto. Nama nitko nije odgovorio na upit.

Plaća ispod minimalca

Prosječna plaća u Boxmarku, hvali se predstavnik Uprave, iznad je zakonom propisanog minimalca. Ali obračunske liste koje su nam dale radnice, govore potpuno drugačije.

Tako je, recimo, plaća Ivane Rosandić za ožujak iznosila oko 2600 kuna, što je manje od zakonom propisanog minimalca. Nažalost, Ivana nije jedina s takvim primanjima. Kaže da im skinu 300 kuna ako ne postignu normu, a dodatnih 300 ako cijela linija nije dostigla određeni postotak.

"Niti jedno kažnjavanje baš i nije dopušteno. Međutim, to se radi. Sam princip vam je takav da se plaća sastoji od osnovne plaće, naknade plaće, dodataka na plaću i stimulativnog dijela", kaže Savo Šmitran, koordinator u Sindikatu tekstila, obuće, kože i gume Hrvatske. Dodaje da radnik u Hrvatskoj ne smije imati plaću ispod minimalca ako radi puno radno vrijeme. One koji imaju poziva da im se jave.

Da im se obrate, kazali su nam i u Boxmarku, kao da oni nisu ti koji isplaćuju plaću, već netko drugi. "Molim vas da mi pošaljete te slučajeve koje ćemo mi razmotriti i dati adekvatan odgovor", odgovara Cesarec na pitanje kako je moguće da radnik dobije plaću ispod zakonom propisanog minimalca.

"Nadam se da ćete vi iz Provjerenog uspjeti"

Htjeli smo provjeriti jesu li austrijski radnici zadovoljniji nego oni u Hrvatskoj, ali nisu dopustili da uđemo u pogon u Feldbachu, dijelu Austrije gdje ova tvrtka ima sjedište. Rekli su da smo sve odgovore dobili u Varaždinu.

Zatvorili su vrata i novinarskoj ekipi austrijskog ORF-a koja se nakon reportaže Provjerenog zainteresirala za uvjete rada u Hrvatskoj. Navodno mnogo gore nego one koji imaju austrijski radnici.

"Ja se nadam da ćete vi kao ekipa Provjerenog uspjeti… za sve one tamo žene koje rade da se stane tom mobbingu na kraj. To je moja poruka, da svi budu hrabri, da izdrže do ove reportaže i da se nešto promijeni konačno u ovom Boxmarku", kroz suze govori radnica Boxmarka Ivana Rosandić.

Inspekcija rada s ovim ženama nije razgovarala. Ali jest s onima u Zlatar Bistrici i Varaždinu, čija su im svjedočanstva bila dovoljna da utvrde kako tvrtka nije prekršila zakon zbog narušavanja dostojanstva radnika.

Ali jest uskratila, kako su utvrdili, godišnji odmor. Za to bi tvrtka mogla snositi novčane sankcije. Kazna je između 31.000 i 60.000 kuna. A promet tvrtke broji se u milijardama.

Po još tko zna koji put, uvjerili smo se kako su hrvatske institucije odradile svoj posao.

