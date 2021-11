Andrej Plenković zasjeo je na čelo Vlade 2016. godine. U posljednjih se pet godina morao nositi s mnogim problemima, a neke od njih izazvali su njegovi ministri. Naime, u dva mandata njegove Vlade zbog ozbiljnih afera otišlo je ukupno sedam ministara. Reporterka Provjerenog Ana Malbaša napravila je reportažu o njegovim ministrima i provjerila kakav je utjecaj njihovih afera na cijelo društvo.

Bilo je jesenje vrijeme 2016. godine. Andrej Plenković prvi je put zasjeo na čelo Vlade. Nakon što mu je u Saboru izglasano povjerenje, s ministrima je prisegnuo na dužnost. Primopredaja vlasti je izvršena u Banskim dvorima. 14. po redu Vlada imala je 20 ministara, a do danas ih je ostalo petero.

"Nikad prije nije bilo toliko interpelacija, toliko izglasavanja nepovjerenja. Vjerojatno to jest povezano i s činjenicom da je bilo jako puno afera koje su otvarane, jako puno ministara koji su ipak odstupili", rekao je Višeslav Raos, politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Zbog muljanja s privatnom imovinom, namještanja natječaja, sukoba interes i raznih drugih razloga otišlo je čak sedam ministara iz Vlade Andreja Plenkovića. Gabrijela Žalac godinama se vozila sa starom vozačkom.

"Za vozačku dozvolu nisam ni znala da mi je istekla. To me uopće ne opravdava", rekla je bivša ministrica u ožujku 2019. godine.

U garaži je krila i skupocjeni automobil.

"Pustimo da gospođa Žalac dostavi sve te ugovore, i nemam pojma što, pa ćemo vidjeti. Meni je žao da takvog Mercedesa nemam i ja u garaži", rekao je bivši ministar uprave Lovro Kuščević, također u ožujke 2019.

Plenković nedavno hvalio Žalac

Automobil bivše ministrice bio je u vlasništvu tvrtke Jolly. Njen vlasnik je uvjeravao da ona s tim autom nema baš nikakve veze. Ipak, premijer Plenković ju je najozbiljnije branio.

"Moram priznati da nigdje drugdje nisam upoznao tko ima takvo znanje, entuzijazam i takvu kvalitetu u poznavanju EU fondova u to doba i mislim da je bila sjajna", rekao je premijer 11. studenog ove godine.

Ipak, Europski ured javnog tužitelja prije par dana je otkrio ono što je USKOK već odavno znao, a nije pokrenuo istragu. Optužena je da je namještala natječaj za softver za koji su iz EU fondova povučeni mnogo veći milijunski iznosi od stvarne vrijednosti te nabave.

"Najjednostavnije je reći ono što mi već godinama znamo, a to je da je povjerenje građana u vlast, u sve društvene institucije, na vrlo niskoj razini. Dakle, s obzirom da ne može biti na nižoj razini, pitanje je što je još u pitanju, pitanje je što je još možda kao odgovor. Odgovor je možda da se sad konačno shvatilo da, ako mi ne riješimo problem, to će učiniti Europska unija", rekao je Renato Matić, profesor sociologije na Hrvatskim studijima.

USKOK je mogao učiniti nešto jer su imali saznanja na temelju svjedoka. Kad oni nisu pokrenuli istragu, onda su novinari. Sve je istražio i prijavio novinar Telegrama Andrej Dimitrijević. I to je sve bilo, kaže, na temelju javno dostupnih informacija.

"Znači, javno je bilo vidljivo da taj softver košta 2,9 milijuna kuna po trošku Ampelosa, a da ga ovi žele naplatiti s PDV-om 16 milijuna kuna", rekao je Dimitrijević.

Premijer je branio i Kuščevića

Serijal istraživačkih članaka Dimitrijević je napisao i o bivšem ministru Lovri Kuščeviću. On je,, naime, iz staje za uzgoj peradi i kunića izgradio kuću. Prvo se morao mijenjati općinski prostorni plan pa mu se vila od stotine kvadrata godinama u katastru vodila kao pašnjak.

"Niti malo mi nije neugodno. Žao mi je da sam zaboravio, propustio. Ne radi se o skrivanju", rekao je Kuščević u lipnju 2019. godine.

Kao i Žalac, i Kuščevića je branio premijer Plenković: "Imate ljude koji se angažiraju pa sve te informacije plasiraju i traže dobar tajming. Naravno da je medijima to jako interesantno."

Godinu i pol od novinarskih otkrića i njegove smjene, USKOK podiže optužnicu. Sumnja da je Kuščević svojem šogoru omogućio kupnju POS-ovog stana, a s tastom dogovorio prodaju više poslovnih prostora u Supetru kako bi umanjio stečajnu masu svoje tvrtke. Tako je sebi na još jedan način pribavio značajnu imovinsku korist.

Tolušićeva muljanja s imovinskom karticom

I bivši ministar Tomislav Tolušić je muljao s prikazivanjem nekretnina u svojoj imovinskoj kartici. Roštilj, odnosno nekretninu pozamašne kvadrature, uopće nije upisao.

"Očito sam pogriješio", rekao je u svibnju 2019. godine.

Otkriveno je onda i da je kuću gradila tvrtka koja je imala unosne poslove s Virovitičko-podravskom županijom dok je on bio župan. Njega premijer nije baš branio.

"Neka on to sam objasni. Nemam se što miješati", rekao je Plenković

Tolušićev vozač je osuđen da je Franji Vargi dostavljao brojeve telefona za izradu lažnih SMS-ova kojima je trebao pomoći u procesima Zdravku Mamiću i Ivici Todoriću. Njegova uloga u toj aferi ostala je nerazjašnjena.

Gradacija u ostavkama

I dok su neki plakali i pozivali se na lokal patriotizam, drugi su za otkrića novinara o nepravilnostima s imovinom krivili huškače i bandu.

"I neće ta banda biti u Hrvatskoj dok sam ja ministar", rekao je Goran Marić, bivši ministar državne imovine, u travnju 2019. godine.

I ovdje je premijer imao sličnu retoriku kao i kod Tolušića: "To je na njemu da objašnjava. To su stvari otkad mi nismo bili niti u primisli da ćemo bit Vlada."

Marić je podnio neopozivu ostavku, a brojni drugi su tek nudili ostavke.

"Znači postoji gradacija: 'Ponudit ću ostavku. Znači, ostajem, neću otići, ali da nešto napravim.' Onda imamo: 'Dao sam ostavku.' To je već: možda će otići, ali vrlo vjerojatno premijer neće prihvatiti. I postoji: 'Dajem neopozivu ostavku.'", rekao je satiričar portala Net.hr Siniša Mareković.

Jedan od onih koji nikako nije htio dati ostavku zbog prozivki za plagiranje znanstvenog rada je bivši ministar obrazovanja Pavo Barišić. I njega je premijer uporno branio. a na kraju je Barišić i dokazao da nije plagirao.

"Dio tih ljudi Plenković je naslijedio od Tomislava Karamarka. Kada je došao na čelo HDZ-a, govorio je da će mijenjati stranku da bi mijenjao državu. Paradoksalno, dio njegovih kritičara unutar stranke i izvan stranke je stalno naglašavalo da je Plenković strano tijelo unutar HDZ-a, da nije dovoljno demokršćanin, da nije dovoljno nacionalist", rekao je Raos.

"Sada čini se da mu to ide i u korist jer uvijek on može reći sve te stvari koje su se događale nemaju veze s njim: klijentelizam, korupcija", dodao je.

"Ne dao Bog da te Plenković brani"

Tri ministra Mosta Plenković je smijenio u prvoj Vladi zbog neslaganja s tadašnjim koalicijskim partnerom. Dio je ministara otišao jer je naprosto premijer smatrao da bi netko novi obavljao bolji posao, ali onda se i taj njegov izbor u novom sazivu Vlade u nekoliko slučajeva nije pokazao najsretnijim.

Bivšeg ministra zdravstva Milana Kujundžića je nakon afera s imovinom zamijenio sadašnji ministar Vili Beroš, ali su onda i u njegovu resoru počele izbijati afere. Jedna od njih je ona s aplikacijom Cijepise.

"Sad je već u narodu ona izreka: 'Ne dao Bog da te Plenković brani', jer to znači bi to da su ti dani odbrojani", rekao je Mareković.

Pitanje je i što će biti s ministrom Mariom Banožićem koji je na mjestu ministra obrane zamijenio Damira Krstičevića.

"On će Banožića braniti dok god to bude oportuno, dok god bude smatrao da bi to mogla biti prevelika šteta za njega", rekao je Raos.

Demografska propast kao ne tako tihi bunt

Petero ministara preživjeli su sve medijske napise, probleme iz svojih resora i opstali u dva mandata Plenkovićeve Vlade. Radi se o Olegu Butkoviću, Tomi Medvedu, Zdravku Mariću, Tomislavu Ćoriću i Nini Obuljen Koržinek.

"Stupovi Vlade su na kraju ljudi koji ili koji nisu imali toliko afera koje su bile vezane uz neko osobno bogaćenje i slično. Bili su to neki problemi u tom resoru, ali nešto što se nije na njih reflektiralo. Recimo Božinović i Marić, koji nije član stranke", rekao je Raos reporterki Provjereno Ani Malbaši.

Loši odabiri premijera ili njegove zakašnjele reakcije na otkriće afera imaju posljedice na društvu u cjelini. Sociolog Matić kaže da se ona najviše vide u demografskoj propasti i da je to pravi odraz bunta hrvatskog naroda.

"Imamo prosvjede. Samo ti prosvjedi nisu licem u lice, nego su leđima. Dakle, ljudi se leđima okrenu kada dožive više razočarenja i naprosto odu iz zemlje. I to su najgori mogući prosvjedi koje zapravo neko društvo mogu zateći", rekao je profesor Matić.

USKOK je više od godinu dana istraživao Lovru Kuščevića i protiv njega podigao optužnicu za milijunske nepravilnosti sa zemljištima na Braču. On na istom tom otoku danas iznajmljuje nekretnine. Tomislav Tolušić dobio je poticaje i bavi se vinom kojeg je nazvao "Apolitico". Martina Dalić je dobila izvrsnu poziciju u Podravki, a objavila je i knjigu. Samo Gabrijela Žalac broji sate do izlaska iz istražnog zatvora. Svi su oni nekada bili tema satiričnih fotografija Siniše Marekovića.

"Gabrijele Žalac se sjećam jer je bilo prije par dana. Savršeno se poklopila situacija kada je ona izjavila da ima Mercedes u dvorištu jer što će voziti nego Mercedes. Sljedeća slika bila je Volkswagenov policijski kombi tako da ipak je s Mercedesa došla na Volkswagen", rekao je Mareković.

Naš politički svijet pozornica je puna tragikomičnih likova. Narod se kao publika obično smije na njihove duže ili kraće scene. Mogao bi biti aktivniji i promijeniti scenarij, čak i onoga tko režira tu predstavu.

