Dosad je preživio brojne afere. Ime mu se spominjalo u elitnoj prostituciji. Pola svoga diplomskog je prepisao. I sve dosad je to preživio. I onda je počela SMS afera. Činilo se da je to politički kraj Milijana Brkića, da bi se nakon nekoliko mjeseci sve svelo na presretanje elektroničke pošte nekih žena, ljubavnica. Kojih i čijih, nebitno. I kada se činilo da je i ta afera gotova, ona zapravo poprima nove vrlo zastrašujuće i ozbiljne dimenzije. Je li prisluškivan ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, postoji li paraobavještajna služba?... Sve su to pitanja kojima će se sada baviti redom sve institucije.

Potpredsjednika Hrvatskog sabora i drugog čovjeka HDZ-a vežu za SMS aferu. Milijan Brkić i njegov brat Jozo Brkić, bivši MUP-ov informatičar Franjo Varga, Blaž Curić, Brkićev kum i bivši vozač ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, osumnjičeni su da su nadzirali više ženskih osoba.

Dok čekamo rasplet te priče i one o pokušaju nadzora ministra policije, donosimo pregled svih afera Milijana Brkića – odavanje informacija u istrazi o elitnoj prostituciji, prepisivanje diplomskog rada, kupovanje dionica Plive povlaštenim informacijama. Iz svih se dosad izvukao, no hoće li i u ovoj novoj aferi proći lišo?

"Paraobavještajna grupa u HDZ-u"

Tajno nadziranje privatnih osoba, državnih dužnosnika, kreiranje lažnih poruka. U stvarnoj i za društvo jako opasnoj – aferi SMS!



Iscurilo je da su se kreirale lažne poruke za potrebe sudskog procesa protiv Zdravka Mamića, ali i za potrebe diskreditiranja premijera Plenkovića i bivše ministrice gospodarstva nakon što je raskrinkana takozvana grupa Borg.

"SMS afera mnogo je veća od ovoga što je nama sada prezentirano i najznačajniji krak afere je skriven. Po meni je društveno najvažnije i najinteresantnije da se razobliči paraobavještajna grupa koju je gospodin Brkić napravio u HDZ-u", smatra odvjetnik Anto Nobilo.

Dio te grupe, DORH sumnja, bili su: Milijan Brkić, potpredsjednik hrvatskog Sabora i drugi čovjek HDZ-a, njegov brat Jozo Brkić, Franjo Varga, bivši MUP-ov informatičar, i Blaž Curić, Brkićev kum i vozač ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

Iako ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić tvrdi da baš nikakve veze sa SMS aferom nema, upravo je nekadašnja zaposlenica ministarstva Ivana Široki njegovu vozaču Blažu Curiću kupila SMS karticu s koje je on javio Vargi da mu se sprema uhićenje.

Tolušićev vozač i kum Milijana Brkića Blaž Curić, prema sumnjama DORH-a, prosljeđivao je naredbe Franji Vargi za nadzor osoba i iz samog vrha vlasti. Jedan od njih je Davor Božinović - ministar unutarnjih poslova.

"Bez obzira iz koje stranke ministar policije dolazi - ni za jednu državu nije dobro da određena skupina kriminalaca želi njegovu komunikaciju nadzirati. Ne znamo da li je u tome uspjela, da li je u tome uopće pokušala, nadam se da nije uspjela jer to kreira cijeli set novih problema, al već sama namjera da se nadzire ta komunikacija ministra policije je loša", smatra Peđa Grbin, saborski zastupnik SDP-a.

Brkić i dalje obnaša političke dužnosti

I dok se ne zna tko je naredio praćenje jednog ministra u Vladi i je li do njega došlo što je objavio tjednik Nacional, zna se da su Milijan Brkić i njegov brat Jozo od Varge tražili da prate više ženskih osoba. Jedna je njegova bivša supruga.

Za Brkića je pak nešto drugo skandal. "Za sada ću samo nadodati da je sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije", kazao je Milijan Brkić, potpredsjednik Hrvatskog sabora, 13. travnja 2019.

Porukama koje su izašle u javnost ozbiljno inkriminiraju Brkića, no on sve svoje političke dužnosti i dalje obnaša.

Varga ima informacije koje mogu srušiti Vladu

Kontaktirali smo Vargu nakon što je izašao iz zatvora. Kazao nam je kako neće robijati za druge. Upozorio nas je da barata informacijama koje mogu srušiti ovu Vladu. Pristao na sastanak prije saslušanja u USKOK-u. I onda se jednostavno prestao javljati.

Iskusni odvjetnik smatra da je na njega na slobodi - izvršen utjecaj. Samo je pitanje od strane koga i s kojim ciljem.

"U interesu je pravde, istine da on kaže sve, ali da li će on kazati sve, da li će se preko njega voditi političe borbe između plenkovića i brkića , tko će imati veću kontrolu nad njime ili koga će se više bojati pa će usmjeravati svoje iskaze u tom pravcu meni je to teško reći ali ja bi radije volio vidjeti njegove materijalne dokaze u njegovom kompjutoru a oni su zaključani i ne cure ni na koji nečin nego curi ono šta ovoj politici koja je trenutačno na vlasti odgovara samo ti podaci cure", kazao je Nobilo.

Do podataka iz ove afere sada želi doći i predsjednica Republike. Zanimljivo, nije se još sastalo ni Vijeće za nacionalnu sigurnost.

"To Vijeće je moralo dat neke zaključke, a Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je morao reagirati ako ne ništa, onda po stavci sigurnosne provjere za gospodina Brkića koji je u ovom trenutku, ja vjerujem ne može proći pozitivnu ocjenu ili ako ne ništa, bilo bi politički korektno da dok ne prođe ova afera da se makne sa svih dužnosti u Saboru", smatra Vlaho Orepić, bivši ministar unutarnjih poslova.

Sa SMS aferom povezivalo se i jednog bivšeg savjetnika predsjednice Republike. Njegova veza s tom aferom nije dokazana, ali je napustio Ured predsjednice.

Obavili najmanje dva izborna procesa

"Ta paraobavještajna grupa prema nekim mojim informacijama obavila je najmanje dva izborna procesa za parlament, tamo gdje je Plenković pobjedio na izborima i formirao Vladu i zadnje predsjedničke izbore gdje je pobijedila Grabar-Kitarović. Djelovanje takvih paraobavještajnih grupa koje ilegalno djeluju pri strankama ugrožavaju demokratske procese. To je ono što je najvažnije, međutim o tome nitko ne govori jer bi to ugrozilo HDZ", kazao je Nobilo.

Zato se polako ugrožava još jednog pojedinca - Jozu Brkića. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izbacio ga je iz jednog prostora.

Sada Jozu Brkića istražuje i USKOK. Iako novinari, pa i naše emisije, već mjesecima kopaju i upozoravaju na njegove poslove.



Jozo Brkić je sve to u telefonskom razgovoru nazvao čistom - hajkom. Odbio je prije saslušanja u DORH-u dati bilo kakvu izjavu. Njegov brat također nam je odbio intervju. Ali je zato izjavu dao pred središnjicom HDZ-a.

"Jako zanimljivo kako su navodni mailovi i SMS-ovi koji su navodno pronađeni kod Varge sve laž, a znamo i mi i cijela hrvatska javnost da se spominjalo puno imena, a samo kad sam ja u pitanju i kada je moje ime u pitanju, sve istina", kazao je Milijan Brkić 9. svibnja.

Milijan Brkić je dosad svoja oružja vješto koristio. Preživio je brojne afere. Prije ove izvukao se iz afere elitne prostitucije koja je nadavno oživljena.

Teretilo ga se da je 2011. kao zamjenik ravnatelja policije odao pripadnicima kriminalne skupine da su pod policijskim mjerama. Spis je nestao. Pa je rekonstruiran. I na kraju sve su optužbe odbačene - prema svim osumnjičenima.

"Od svega toga neće biti ništa"

"Hvala Bogu, nisam u optužnici, na žalost mnogih dušebrižnika, poručujem svima da sam ja u HDZ-u, ostajem", pohvalio se Milijan Brkić 20. veljače ove godine.

"Mislim da od svega toga ni u budućnosti neće ništa biti. Problem je što se često u našem pravosuđu postupa zbog atmosfere koja se stvori oko nečega u javnosti. Tako da osobno sumnjam da bi se tu bilo kakvi izvidi provodili da nije bilo u pitanju osoba gospodina Brkića, tako da mislim da je to ponovljeno isključivo jedino zbog nekakvog očekivanja javnosti da se provjeri da li tu još postoji ili ne", kazao je Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik.

A DORH ipak nastavlja dalje raditi na ovom slučaju. Nije to jedini krimen koji se Brkiću stavljao na teret. 2006. uzima kredit od milijun kuna u Karlovačkoj banci i kupuje dionice Plive za oko 1.016.000 kuna. Prodaje ih. I u mjesec dana zarađuje četvrt milijuna kuna. Je li imao povlaštene informacije jer je tada radio u SOA-i, nije dokazano.

Prepisao je i veliki dio svojeg diplomskog rada. A ovu najnoviju aferu oporba vidi kao unutarstranačku borbu, okršaj premijera s pojedincima koji su, kako tvrde, pokušali puč unutar stranke.

"Igra moći"

Milijan Brkić je utjecao da na tron HDZ-a zasjedne Andrej Plenković. I to tako što je okrenuo leđa svojem prijatelju Tomislavu Karamarku kad je pao zbog afere konzultantica. A sada Plenković lomi Brkića.

"Vi imate tu igru moći. Ono što mi se čini da je problem u hrvatskoj politici da se pritom, vidjet ćemo još kako će to završiti. Mislim da se tu do kraja gubi poštivanje prema ljudima kao ljudima. Pa pogledajte kako je premijerka Jadranka Kosor, štogod mi mislili o njoj, završila. To je primjer koji ste zaboravili. On je najprije sudjelovao u izbacivanju Jadranke Kosor. Ljudi bi rekli - krug se zatvori. Postoji tu - kako ti drugima, tako drugi tebi", objašnjava Tihomir Cipek, politički analitičar i profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti.

Igre za moć zapravo su igre gladi - one u kojima ljudi jedu ljude. Dok narod promatra. Gladan.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr