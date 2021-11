Bivša ministrica Gabrijela Žalac dovedena je na ispitivanje na Županijski sud u Zagrebu. Čeka se hoće li njoj i još trojici osumnjičenih biti određen istražni zatvor.

Ispred Županijskog suda odluku o istražnom zatvoru čeka reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić koji na terenu prati situaciju. Ročište je trajalo puna tri sata, no sudac istrage Krešimir Devčić najavio je kako će odluku o istražnom zatvoru donijeti oko 20 sati, no ona još nije donesena, izvijestio je Mikić koji je razgovarao s odvjetnikom trećeokrivljenog Igorom Cišperom.

Cišper kaže kako su se svi izjasnili da nisu krivi. Svima se na teret stavlja zlouporaba položaja i ovlasti, a za većinu je zatražen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. "Za jednu osobu zatražen je zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela", rekao je Cišper.

Tužitelji u ovom slučaju trebaju ispitati više desetaka svjedoka. "U odnosu na mog branjenika predloženo je ispitivanje 16 svjedoka", rekao je odvjetnik Cišper.

Mikić je dodao kako će i bivša ministrica vjerojatno iza rešetaka jer u njezinom slučaju treba ispitati 30-ak svjedoka.

Optužnicu mora potvrditi europski sud

Nakon noći provedene iza rešetaka, bivša ministrica Gabrijela Žalac u popodnevnim satima stigla je na Županijski sud. Uz nju stigla su i ostala tri uhićenika. Cijeli slučaj je u nadležnosti Ureda europskog tužitelja, no sve se provodi po hrvatskim zakonima upravo na ovom sudu u Zagrebu.

"Kasnije što se tiče podizanja optužnice opet ide u Luksemburg europskom javnom tužitelju koji ju mora potvrditi i dati suglasnost da se može ići na sud", kaže Krešimir Devčić, sudac istrage.

A sve je počelo od nabave softvera. Žalac se tereti da je 2017., i to bez prethodnog javnog poziva, namještala posao za programsko rješenje u vrijednosti od 9 milijuna i 200 tisuća kuna.

Sve je palo u vodu kada Državna komisija poništava tu nabavu.

Žalac i osumnjičeni ne odustaju. 2018. opet kreće u nabavu istog programskog rješenja, ali sada se posao procjenjuje na 13 milijuna kuna +PDV.

Posao je prošao, a financiran je iz EU fondova sa 85%. Sada su tužitelji otkrili da je prava vrijednost takvog softvera 2 milijuna i 900 tisuća kuna te da su Europska unija i Hrvatska oštećene za više od 13 milijuna kuna.

Tereti se i Tomislava Petrica, šefa Agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije da joj je u svemu pomogao.

Prije europskog ureda, izvide za isti slučaj provodio je i USKOK, no odluku nije donio. Što smeta oporbi pa Most traži da se pokrene opoziv glavne državne odvjetnice. A zbog iste afere SDP i MOŽEMO traže osnivanje saborskog istražnog povjerenstva.

"Ako je točno da su postojali pritisci da se predmet koji uključuje članicu predsjedništva HDZ-a gurne u ladicu i ne raspravlja, onda se treba pravosuđe iz temelja razmontirati", kaže Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

"Da li je premijer to znao, a morao je znati, jer je cijelo to vrijeme slučaj Žalac otvoren", smatra Sandra Benčić, saborska zastupnica (MOŽEMO).

"Ako u svjetlu ove najnovije afere pogledamo koliko smo osramoćeni pred Europom ja mislim da je jedini logičan potez kako bi se zaustavilo urušavanje institucija ostavka i samog Andreja Plenkovića", kaže Nikola Grmoja, saborski zastupnik (MOST).

Nije propustio komentirati ni predsjednik Zoran Milanović.

"Pala Gabika. Plenkovićev kadar. To je taj zeleni kadar ne? Zeleni po iskustvu, a po moralu tamnijih boja. Ima ih još. Sorry to nije prvi put. To je bog te pita već koji put", rekao je Zoran Milanović.

Dok su oči uprte u Gabrijelu Žalac, saborska oporba traži nastavak češljanja i ostalih projekata financiranih iz europske blagajne.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr