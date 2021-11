Na saznanje da se na evente može ući s tuđim COVID potvrdama, ekipa Provjerenog izašla je na teren. I uvjerila se da papir trpi jedno, a stvarni život - sasvim drugo. Na većini događaja u klubovima novinarku Provjerenog pustili su bez provjere identiteta s potvrdom koju je imala, a koja uopće nije bila njezina. Postavlja se pitanje - koji je smisao COVID potvrda, kada ih mnogi ne traže, a i kad traže - neki pokažu tuđu!?

Neka ograničenja i mjere nam se zbog još uvijek brojnih nepoznanica čine nelogičnima. Pa se pojedinci istih ne pridržavaju.

Oni koji ta pravila određuju prijete kažnjavanjem. Oni željni "normalnog" se snalaze, a ugostitelji negoduju. I pitaju se - trebamo li se mi igrati policajaca ili da možda oni koji kreiraju sustav, smisle neko bolje rješenje? Priču donosi reporterka Provjerenog Ana Malbaša.

Bez kovid potvrde ili sa tuđom. Mnogi nađu način i uđu s tuđom COVID potvrdom. Na tu praksu ukazali su šefici Ugostitelja grada zagreba.

"U šoku sam, evo stvarno ne znam što bih rekla", kazala je Žakline Troskot, predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja Grada Zagreba.

U šoku i epidemiolozi

A u šoku su i epidemiolozi.

"To je nespojivo sa zdravim razumom, s time varate sami sebe! Tim varate samo sebe", ponovila je Danijela Mayer, epidemiologinja iz HZJZ-a.

Baš kada je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio pojačati kontrole u ugostiteljskim objektima zbog porasta broja zaraženih, ekipa Provjerenog odlučila se provjeriti nešto za što su čuli da se učestalo događa na terenu - ulazi na evente u klubove s tuđim COVID potvrdama.

Obavila testiranje, dobila potvrdu, ali...

Novinarka se prvo otišla testirati brzim antigenskim testom. Unijeli su njezine podatke i testirali je na koronavirus. Rezultati su bili gotovi za desetak minuta.

Brzi test je negativan i dobila je COVID potvrdu koja vrijedi 48 sati. No, odlučila je da neće ući sa svojom potvrdom.

Na ulazu u klub doznaje da pola mladih koji ulaze unutra nema potvrde. Ulaze svi zajedno bez problema. Provjeravali su samo osobne iskaznice jer ne puštaju maloljetnike. Većina ljudi ih je dala i ušli su. Unutra su doznali da su neke ljude tražili i osobne i COVID potvrde.

Ali sreće tu večer nisu imali na drugoj lokaciji. Iako je imala COVID potvrdu, rekla je na ulazu da nema osobnu iskaznicu niti drugi dokument s fotografijom. Nije joj bio dozvoljen ulazak u klub.

U nekim klubovima posebno oprezni

Na tom su mjestu već ranije detektirali da se ulazi s tuđim potvrdama i prilično su sada oprezni. Iako je novinarka kazala kako su je na drugom mjestu već pustili, ovdje nije uspjela ući.

Kako su ih na nekim lokacijama prepoznali, odlučili su se drugi dan dobro zamaskirati. A i što je Halloween bez maske. Na prvi Halloween party upali su s tuđom potvrdom.

Ušli su i na drugi party. Uz sitne poteškoće sa skeniranjem koda. Tamo su ih, naime, tražili original, nisu željeli screenshot koda s maila.

Nekoliko ljudi je ušlo bez ikakve potvrde, a na mjestu koje je predviđeno za testiranje na koronavirus, za one koji nemaju potvrde, nije bilo velike gužve. Za razliku od plesnog podija koji je bio pun.

Zadržali su se kratko i uputili na treću lokaciju. Ispred trećeg kluba bilo je osigurano testiranje. Doznaju da je testirano tridesetak ljudi i nitko nije bio pozitivan. Ušli su i u taj klub bez da je itko utvrdio identitet, s tuđom COVID potvrdom.

Još jedna vrata bila su zatvorena

Na idućoj plesnoj postaji nije bilo šanse da uđu bez provjere identiteta. Tražili su ih vozačku, osobnu, iksicu, pokaz... Osoba na ulazu im je kazala da svatko ima pravo odbiti dati osobnu, ali i da oni imaju pravo odbiti ulazak u klub što su i napravili.

Zatvorena vrata našli su i na posljednjoj lokaciji. Premašen je broj gostiju i ne može više nitko ući, s potvrdom ili bez nje, sat vremena prije ponoći kada party u cijeloj zemlji prestaje zbog mjera za sprječavanje širenja korona virusa.

Teza da se u većinu klubova na organizirane evente može ući s tuđom COVID potvrdom je, sudeći prema tom istraživanju, točna.

"Možete biti pozitivni s tom lažnom COVID potvrdom tuđom. Može čovjek biti pozitivan i imamo puno slučajeva bez simptoma. Može se dogoditi da zarazite svakog onog do sebe s kojim ste bili u kontaktu duže od 15 minuta", upozorila je epidemiologinja Dijana Mayer.

"Naravno da takve stvari ne podržavamo. Ne znam koji su to klubovi i znam da su stalno inspekcije na terenu i da rade svoj posao. Ovo mi je prvi glas iskreno", navodi Žakline Troskot, šefica zagrebačkih ugostitelja.

Nije iznenađenje za Civilnu zaštitu

Ovo ne bi trebalo iznenaditi one koji se bave kontrolom poštivanja epidemioloških mjera.

Damir Trut, ravnatelj Civilne zaštite, navodi da je nešto takvo moguće. "Ali moram isto rako reći da svako krivotvorenje iskaznice ili dokumenta, a COVID potvrda to jest, to podliježe kaznenom zakonu. Onoga koga se uhvati u takvom prekršaju, može biti kažnjen kaznom od 3 godine zatvora. Ali ja ne znam da je to nešto tako rašireno. Prema informacijama koje mi dobivamo ne bit trebalo tako biti", navodi Trut.

Ne bi trebalo biti, objašnjavaju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo jer se u unutarnjem prostoru virus brže širi.

"Ti su klubovi ili u podrumu, zatvorenim prostorima bez prozora. Znači provjetravanje prostorije je isto jedan važan čimbenik u smanjenju širenja zaraze", smatra Mayer.

"Što više vremena provodimo unutra, to je veća mogućnost zaraze i zato", kaže, "postoji ograničenje radnog vremena". Ali i druge mjere. Za klubove koji nemaju evente vrijede ista pravila kao i za kafiće – ograničenje broja gostiju prema kvadraturi, razmak, maska u prolazu… Ali oni koji organiziraju neki događaj imaju stroža pravila – COVID potvrda na ulazu ili testiranje.

"Ulazak u klubove uz COVID potvrde. Ali ne uz lažne COVID potvrde, nego uz stvarno prave COVID potvrde kako bi se širenje zaraze svelo na minimum", dodaje Mayer.

Plate potvrdu u BiH

I baš dok je to spominjala, zazvonio je telefon.

"Policijska postaja iz Dubrovačko-neretvanske županije. Da ljudi odu u Grude, tamo plate tu potvrdu na papiru napisano i onda dođu tu da im se to prepiše za cijepljenje", objasnila je Mayer.

Plati se u Bosni i Hercegovini lažna COVID potvrda i samo se unese u naš sustav. E to tek organizator eventa ne može provjeriti.

Na ugostitelje je ionako pao velik teret ove koronakrize.

"U ovoj godini imali pad od 55 posto prometa. Onda možete misliti kakva je bila i 2020. Jako je teško i slijedi vrlo neizvjesna zima i jesen. Sve mjere financijske koje su išle prema ugostiteljima su ukinute… Ovu zimu tko preživi, pričat će", navela je Troskot.

Uz to, ispada da se organizatori evenata trebaju igrati policajaca.

"Organizator može tražiti osobnu kako bi potvrdio da je osoba uistinu ta koja je na COVID potvrdi", navodi Trut i dodaje da, ako netko odbije dati osobnu, "ima na to pravo, može odbiti, ali će onda zaštitar sigurno zapriječiti ulazak u klub".

To se u istraživanju Provjerenog dogodilo ispred dva kluba.

"A smatramo da bi trebala biti i odgovornost pojedinca da postupa savjesno, da se poštuju pravila… Tako da zasigurno nama je to jako otežavajuće i problem. Jer osim što moramo raditi naš osnovni posao, ugostiti, moramo se igrati policajki i sve to kontrolirati", navodi Troskot.

Nisu je tražili ništa u Italiji

Epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kazala je kako je nedavno na putu kroz Europu vidjela da se i na ulazima u restorane i na ulazima u barove zna tražiti i COVID potvrda i osobna. S druge strane, Žaklina Troskot kaže da je nisu ništa tražili u Italiji.

"Bila sam u tri lokala i nitko me nije pitao, a i oni imaju to pravilo. Mi nemamo pravo tražiti osobne podatke, a na koji način ćemo s druge strane biti sigurni da taj koji nosi tu potvrdu je taj koji je s obzirom da nema slike… Tako da to zaista to je teško primijeniti", objasnila je Troskot.

Teško primijeniti i teško sve mjere i razumjeti jer i cijepljeni, čak i oni s potvrdama, mogu se opet zaraziti i bolest širiti.

"Taj koji je cijepljen on može biti zaražen, ali ima recimo puno manje virusa u sebi, puno manji je taj nivo. I manja je šansa da će taj cijepljeni prenijeti, ali uvijek postoji šansa", navela je epidemiologinja Mayer.

Utvrđeno kršenje mjera

Inspektori civilne zaštite u svojem su nadzoru proteklog vikenda ustanovili razno kršenje mjera, ali ne i ulazak s tuđim potvrdama. Koliko ih je ovako kao i mi ušao, nitko ne zna.

Jesu li bili pozitivni ili negativni – još manje. Ova epidemiološka mjera u praksi se pokazala mrtvo slovo na papiru. A sustav se još jednom pokazao – slabo učinkovitim.

