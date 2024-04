Uhodan posao! Uzmu novac, a stotine kamiona otpada bace na državno zemljište: "Zavezat ću te i vući ću te po ovom blatu!"

Ekipa Provjerenog napadnuta je za vrijeme snimanja na državnom zemljištu u Ježdovcu, u zapadnom dijelu Zagreba. Na tom je mjestu već godinama ogroman ilegalni deponij, na koji privatne tvrtke dovoze otpad. Tvrtke su to koje se javno hvale svojim poslovima s državnim institucijama.

Novinarka Jelena Rastočić otkrila je kako zapravo taj njihov biznis funkcionira. Država, odnosno mi, nekim privatnicima platimo odvoz otpada, potom taj otpad završi na državnom - dakle, i našem zemljištu, da bi ga potom ista ta država, opet mi - morali sanirati. Oni koji otpad bacaju, spreme novac i završe eventualno s prekršajnim prijavama. Gradonačelnik ih javno proziva kriminalnim organizacijama..

"Ne skrivaju se, voze dok se vidi, u dobar dio mraka. Počeli su i nedjeljom", priča Ivica Živković, predsjednik mjesnog odbora.

"Kako se pojavila ogromna količina građevinskog otpada za koji se grad nije pripremio potrebnom infrastrukturom za njegovu oporabu, tako ovakva odlagališta, naročito ovo na Ježdovcu, svakodnevno bujaju novim, nezamislivim količinama otpada", objasnio je Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada.

"Zar je došlo do toga, danas dovozi u ovu šumu, sutra će dovesti meni u dvorište izbacit će me iz kuće i reći ovo je moja kuća? Gdje je zakon, pa koje je ovo stoljeće? Ovo nije ni srednji vijek, ovo je kameno doba. Ovo je sramota, sramota svih ljudi u gradu koji se trebaju brinuti o ovom", smatra Ivica Živković koji je prije točno devet godina vodio ekipu Provjerenog kroz istu ovu šumu u Ježdovcu.

Tada se s te lokacije najviše ilegalno iskapao šljunak. Od tada, do danas, jedino što se promijenilo je - količina otpada koja se dovozi.

"Od tada do danas, nijedan kamion smeća nije odvezen iz Ježdovca, ali su ih na tisuće dovezeni", rekao je Živković.

I ne radi se samo o građevinskom otpadu, taj ilegalni deponij smrdi.

"To je sve otpad. Ovo kad idete zbrojiti ovdje imate više od 8 tisuća kvadrata otpada, otpada koji je otišao u dubinu barem jedno 5 metara", priča Živković.

"Ovdje imate još 6 velikih lokacija, koje su po nekoliko tisuća kvadrata, 4-5-6 tisuća kvadrata, gdje je ista situacija. Sve je to napravljeno na bivšim šodericama, najvećim djelom i gura se unutra smeće", priča Živković o dodaje da je to državno zemljište u vlasništvu Hrvatkih šuma.

"Tu se jednostavno mora ući u sukob. Evo, tu na primjer na području Ježdovca obitelj Matković koja se bavi s tim poslom i koja na tome zarađuje jako velik novac, i ljudi se ne usude prijavljivati jer na kraju imamo institucije koje neće odraditi svoj posao", objasnio je Josip Pavlović.

Upravo je član obitelji Matković bio onaj koji je prijetio ekipi Provjerenog.

"Još jednom da vas vidim tu. Onda ćete vidjeti s kim imate posla. Ja ti savjetujem da ne znaš s kim imaš posla. Da vidim još jednom tebe tu s tom kosicom, zavezat ću te i vući ću te po ovom blatu. Nećete izaći odavde", rekao je ekipi Provjerenog, a nakon što su mu rekli da čekaju policiju, još jednom se iz čovjeka prolomio bijes: "Pi**a vam materina novinarska smrdljiva. Namazat ću vas govnima majku vam je*em", rekao je.

Zbog napada na ekipu Provjerenog policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu. Matkovići su tek jedni od onih koji ovu šumu tretiraju kao svoju.

"Ovo je organizirana grupa ljudi koja ovdje radi. Vi morate imati novac da kupite ovakve strojeve, da ga dopeljate, morate imati radnika", objasnio je Živković.

Ova šuma je u neposrednoj blizini rezervnog vodocrpilišta za grad Zagreb, vodozaštitno je područje, arheološko nalazište miljokaza iz drugog stoljeća, bogata šljunkom, a većina čestica u vlasništvu grada Zagreba i Republike Hrvatske. Pa kako je onda moguće da se unatoč istaknutim zabranama, kamerama, povremenim kontrolama komunalaca i policije ljudi koji se bave ovim kriminalom ponašaju kao da je šuma njihova i to što rade dopušteno?



"To nisu građani, to su firme koje se time bave doslovce kao kriminalnim biznisom i to su kaznena djela protiv okoliša koja se u hrvatskoj procesuiraju kao prekršaj. Dok god je to prekršaj sa ovako smiješnim kaznama taj problem se neće riješiti", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Ivica Živković se pak pita zašto Hrvatske šume ne štite svoje zemljište. A iz te državne tvrtke odgovaraju da isto pitanje postavljaju 20 godina. Njihovi lugari, kažu, redovito prijavljuju takve pojave te su prije dva tjedna na jednu od čestica postavili i betonski blok.

Inspektori zaštite okoliša u nekoliko su slučajeva, kažu iz Inspektorata, izdavali prekršajne naloge protiv počinitelja koje su uhvatili kako bacaju otpad. One koji su iskapali šljunak rudarska inspekcija je upravno i kazneno prijavila, a sud je dosudio novčanu kaznu i oduzimanje imovinske koristi. A provodi se i novi inspekcijski nadzor. Isti upravo provodi i šumarska inspekcija. Policija je pobrojala niz kaznenih i drugih prijava koje su evidentirali tijekom godina. Pa i dan nakon što je ekipa Provjerenog bila na tom području uhvatili su tri vozača s kamionima punim šute.

Iako kamioni znaju biti i bez registracije, jedan od onih koji je zatekla ekipa Provjerenog Nove TV imao je urednu i prijavljenu na tvrtku PROTEAM USLUGE.

"Ja sam taj kamion prodao ima već dosta. Nismo mi bacali otpad u šumu. Tamo sam vozio jednom zemlju, dobio sam kaznu 20 tisuća eura, ja sam taj kamion prodao i od tada više ne vozim. Ja vozim u Bjelovar imam ugovor s jednom firmom, vozili smo na Jakuševac. Rade monopol, ne daju nikome, vi uporno radite reportaže da su ljudi kao što sam ja vozio. Ja sam prisiljen voziti, ja sam prisiljen biti kriminalac", ispričao je vlasnik tvrtke Proteam usluge Jasmin Turkanović.

Tvrtka je to s kojom se Provjereno već više puta susretalo radeći priče o ilegalnim deponijima. Poznata je i udruzi Ekologija grada.

"Mi smo protiv te tvrtke podnijeli i kaznenu prijavu i DIRHU i prijavu poreznoj, To je čovjek koji ne preza ni od čega. Ne iznenađuje me da ste jučer sreli njega i njegove kamione jer koje god da se lokacije dotaknemo tu se sigurno pojavi poveznica Jasmina Turkanovića i tvrtke PROTEAM USLUGE. Odlaže gdje god stigne. Evo mi smo prijavljivali lokacije na Radničkoj, uz rijeku Savu, na Žitnjaku", ispričao je Pavlović.

Zanimljivo, na svojim stranicama hvale se kako otpad odvoze iz niza državnih institucija.



"Radili su za Ministarstvo unutarnjih poslova, imali su rušenje i čišćenje objekta, taj otpad je završio u blizini sveučilišne bolnice na Blatu", tvrdi Pavlović.

U svom odgovoru na upit novinarke Jelene Rastočić, Ministarstvo zaštite okoliša odgovara da, ne uspije li grad ili država kazniti i o trošku onih koji su počinili zločin prema prirodi sanirati šumu, trošak toga platit ćemo svi mi.

