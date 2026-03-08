Umirovljenici prosvjeduju, traže reformu: "Kako je bilo sredstava da su sebi povećali plaću"

Nezadovoljni položajem žena, na glavnom zagrebačkom Trgu prosvjedovali su i umirovljenici. Osim što s mirovinama jedva preživljavaju, uz to, tvrde, nisu ni ravnopravni. Dio majki, poručuju - u mirovini i dalje trpi diskriminaciju.

U pitanju je dodani staž gdje ih trenutačni Zakon, kako tvrde, diskriminira.

"To je Zakon koji ne izjednačava statuse majki, ali i očeva koji su bili i koristili roditeljski dopust u njihovom mirovinskom stažu, a na kraju se odnosi i na iznos mirovine", rekla je prosvjednica Mirela Mikić Muha.

"Ja sam otišla u zasluženu mirovinu, jesam dugo vremena i smeta me kad naš AP kaže 'mi vama dajemo'. Ne dajete, jer mi smo odvajali u mirovinski fond u doprinose. Kako je bilo sredstava da su sebi povećali plaću 80 posto", poručila je prosvjednica Lidija.

Manje mirovine, a život je ističu - sve skuplji. Traže jednak dodani staž za sve. Majke koje su se umirovile prije 2019. ga ne dobivaju. Onima koje su otišle nakon 2019. priznaje se šest mjeseci po djetetu. Od 2025. - nove umirovljenice ostvaruju jednu godinu staža po djetetu.

"Od Vlade tražimo da napravi cjelovitu mirovinsku reformu, da ukine sve diskriminacije u mirovinskom sustavu i da konačno počne isplaćivati mirovine prema uplatama u mirovinski fond", poručila je organizatorica prosvjeda Dragica Trumbetaš, predsjednica stranke Hoćemo pravedno.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Sarah Viteškić.