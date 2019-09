Ispred Ministarstva pravosuđa prosvjedovali su pravosudni policajci. Potplaćeni su, rade u lošim uvjetima, tvrde i da ih nedostaje. Prosvjednike je primio i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovarao je s Jelenkom Krešom iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske.

Na prosvjed u Zagreb stiglo je nekoliko autobusa policajaca iz cijele zemlje. Upozoravaju i na niske plaće, i traže povećanje koeficijenta od 12 posto.

"Mi smo iznijeli ministru probleme. Cilj sastanka je bio doći do ministra. Načelno nas razumije, imamo potporu, ali do sada smo puno puta imali potporu, pa sve držimo s rezervom, sve držimo sa zadrškom. Vrijeme će pokazati. Ukoliko ne bude došlo do pomaka, ostaje Markov trg“, rekao je Krešo i dodao kako ne odustaju od svojih zahtjeva.

"Mi smo reprezentativni sindikat, možemo, znamo i hoćemo se izboriti za svoja prava“, napominje. Nedostatak ljudi i male plaće muče pravosudne policajce. Na zadnji natječaj za četiri radna mjesta prijavilo se samo dvoje kandidata. Krešo kaže kako ljudi ne žele raditi za 3800 kuna početničke plaće.

"Svi oni misle - oni tamo leže, ništa ne rade, to je jednostavno. To je posao gdje vam prođe 200, 300 ljudi dnevno kroz ruke. Vidimo što se dogodilo kolegi, zapalili su mu auto, a samo je radio svoj posao. Idete na Maksimir s obitelji, netko vas zaustavi i počne negodovati i govoriti razne stvari“.

Ističe kako pravosudni policajac sa 16 godina radnog staža, koji radi na osiguranju pravosudnih tijela, ima 4400 kuna plaću. Kaže kako se svi sjećaju da je ubijena sutkinja, ali nitko ništa ne radi da bi se povećala suradnja. Otkriva i da je jedan od njihovih uvjeta povećanje sigurnosti za djelatnike.

"Tražimo ulaganje u sigurnost, povećanje plaća, mi radimo i sa zatvorskom populacijom. O tehničkim uvjetima neću ni govoriti. Pa, niti jedan sud nema rendgen, a u 21. stoljeću smo. Na sudovima se upisuje u bilježnice, nema kompjotera, nema skenera, nema podataka. I mi pričamo o nekom napretku".

Podsjeća da je bio prosvjed u Splitu i da ih nitko nije primio. Prosvjedovalo se i ispred Remetinca. "Nisam siguran da bi nas ministar primio da nije bilo prosvjeda.

Ministar nas je pitao zašto nismo pisali dopise, ali ja mislim, ako su bila dva prosvjeda da je to dovoljan alarm za uzbunu i da nas je netko trebao pozvati i pitati što se to događa u sustavu“, napominje.

Nastavak razgovora

Prosvjednici su s Bošnjakovićem dogovorili nastavak razgovora.

"Konačno smo s ministrom razgovarali o nekim problemima i dotakli smo neke teme, međutim dogovorili smo se da ćemo sad početi detaljnije razgovarati o našim problemima vezano i za zatvorski sustav i za zaposlenike pravosudnih tijela", rekao je po završetku jednosatnog sastanka predsjednik SPPH-a Armin Tatarević.

Iznijeli su, kazao je, sve zahtjeve, a ministar je obećao da će se raditi na tome, počevši od Zakona o izvršavanju kazne zatvora, kojim će biti regulirana sva prava pravosudne policije i zaposlenika zatvorskog sustava.

Što se tiče plaća, kaže Tatarević, razumiju što Vlada može i ne može dati te su stoga tražili od resornog ministra da se zauzme za povećanje koeficijenata plaća.

"Ako ne bude promjena do početka iduće godine organizirat ćemo veliki prosvjed na Markovom trgu, a u tom slučaju planiramo i bijeli štrajk, odnosno štrajk na radnom mjestu početkom 2020.", poručio je sindikalac.

Bošnjaković: "Volio bih da se i pravosudnoj policiji poveća plaća"

Bošnjaković je ranije danas rekao kako je u tijeku izrada proračuna za iduću godinu te da bi volio da se nađu mogućnosti da se i pravosudnoj policiji poveća plaća.

Ocijenio je i da je u zatvorskom sustavu trenutno oko 3600 zatvorenika dok ih je u njegovom ranijem mandatu (2010. i 2011.) bilo oko 5000. "Trudimo se osigurati da zatvorski sustav funkcionira i u najvećoj mjeri funkcionira.

Ne postoji zatvorski sustav koji nema incidentnih situaciji nigdje u svijetu. Bilo bi dobro da uspijemo povećati kapacitete i radimo da to bude", rekao je Bošnjaković. (MT/Hina)

