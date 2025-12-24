Obavijesti Foto Video Pretražite
SRETAN ZAVRŠETAK

100 ljudi tražilo nestalog muškarca: HGSS otkrio detalje dramatične potrage

Piše DNEVNIK.hr, 24. prosinca 2025. @ 16:16 komentari
Potraga na Marjanu
Potraga na Marjanu Foto: HGSS
HGSS i timovi spasili pothlađenog muškarca na Marjanu nakon dramatične potrage.
