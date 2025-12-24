100 ljudi tražilo nestalog muškarca: HGSS otkrio detalje dramatične potrage

U noći na srijedu nestao je muškarac iz Splita, a za pomoć u njegovu pronalasku policija je zamolila i građane. U srijedu poslijepodne policija je javila kako je muškarac pronađen, a detalje dramatične potrage opisali su splitski HGSS-ovci.

Napeta potraga za nestalim starijim muškarcem na području Marjana u Splitu završila je sretnim ishodom. HGSS Split, policija, vatrogasci i brojni volonteri odmah su reagirali nakon dojave, a dramatična akcija spašavanja trajala je tijekom noći i jutarnjih sati, uz korištenje bespilotnih letjelica, javlja HGSS.

Potraga na Marjanu Foto: HGSS

Dojava o nestanku zaprimljena je u 00:40 sati, nakon što je muškarac nestao u popodnevnim satima. Pretraga terena uključivala je gotovo 100 ljudi.

U potrazi su sudjelovali HGSS i njihovi vanjski suradnici, K9 potražni timovi, djelatnici Park-šume Marjan, policija, vatrogasci iz Splita, Žrnovnice, Trogira i Okruga te timovi s bespilotnim letjelicama.

Potraga na Marjanu Foto: HGSS

Nestali muškarac lociran je u 13:45 sati pomoću bespilotne letjelice. Pronađen je pothlađen i dezorijentiran, ali živ. HGSS-ovi spašavatelji odmah su mu pružili prvu pomoć na terenu, a zatim je transportiran i predan timu hitne medicinske službe.

HGSS Split pohvalio je izvanrednu koordinaciju svih sudionika, naglasivši kako brza dojava, znanje timova i uporaba tehnologije spašavaju živote.