Jeste li ga vidjeli? U Dalmaciji je nestao ovaj muškarac

Policija traga za Slobodanom Čobanovom, rođenim 1940. godine u Novom Kneževcu, koji je nestao u Splitu 23. prosinca 2025. godine.

Čobanov ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Splitu, u Jobovoj ulici. Na dan nestanka udaljio se s adrese prebivališta u nepoznatom smjeru, a okolnosti njegova odlaska zasad nisu poznate.

U trenutku nestanka bio je odjeven u sivu trenirku, košulju na plavo-sive kockice te crne tenisice. Visok je između 160 i 170 centimetara, ima kovrčastu prosijedu kosu i smeđe oči, navodi se na stranici Nestali.hr.

Nestanak vodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska, a policija moli građane koji imaju bilo kakve informacije o Slobodanu Čobanovu ili su ga vidjeli nakon 23. prosinca da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Slobodan Čobanov Foto: Nestali.hr