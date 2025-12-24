Jeste li ga vidjeli? U Dalmaciji je nestao ovaj muškarac

Čobanov ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Splitu, u Jobovoj ulici. Na dan nestanka udaljio se s adrese prebivališta u nepoznatom smjeru, a okolnosti njegova odlaska zasad nisu poznate.
U trenutku nestanka bio je odjeven u sivu trenirku, košulju na plavo-sive kockice te crne tenisice. Visok je između 160 i 170 centimetara, ima kovrčastu prosijedu kosu i smeđe oči, navodi se na stranici Nestali.hr.
Nestanak vodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska, a policija moli građane koji imaju bilo kakve informacije o Slobodanu Čobanovu ili su ga vidjeli nakon 23. prosinca da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.