Stiže nova fronta s kišom i grmljavinom, a potom slijedi preokret uz temperature do 21 stupanj

Nakon sunčane, tople i neuobičajeno suhe prve polovine travnja, u drugoj nam se redaju fronte. Ipak, ta pogoršanja ne traju dugo, dan do dva. I ovaj put će se ubrzo vratiti sunce, i većinu će tjedna biti toplo i suho. Ali prije toga treba računati na još povremene kiše.

Utorak će tako početi promjenjivo oblačno. Najviše sunčanih razdoblja bit će u Međimurju, Podravini, Istri i Primorju. A najviše oblaka u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Pri tome će u Dalmaciji biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

U središnjoj Hrvatskoj je pak lokalno moguća i kratkotrajna magla. Vjetar će na kopnu biti slab, dok će na obali puhati umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji i tramontana. Temperatura još malo niža nego danas, u unutrašnjosti oko 7, a na Jadranu od 12 do 15.

Sredinom dana će se u središnjoj Hrvatskoj prvo razvedravati, uz sve više sunca, a onda će se kasnije, između 14 i 18 sati, ponovno naoblačiti pa raste mogućnost za lokalne pljuskove, osobito u zapadnim i sjevernim predjelima. Ti će pljuskovi biti kratkotrajni i brzo-prolazni, no može ih pratiti umjeren do jak vjetar. Temperatura će biti oko 16.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu prvo ide razvedravanje s više sunčanih razdoblja, već prijepodne, a potom poslijepodne novo naoblačenje, uz mogućnost za kraće, lokalne pljuskove. S time da ovdje pljuskova može biti i navečer. Popodne će i vjetar malo ojačati, puhat će umjeren sjeverac, tako da će se unatoč temperaturi od oko 16 stupnjeva, činiti svježe.

U Istri i Primorju će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. Rijetko je moguć poneki kratak pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. U Gorskom kotaru i Lici pretežno oblačno, lokalno uz kišu, iako će i ovdje biti sunca u popodnevnim satima.

Bura će na obali sredinom dana oslabjeti, i prolazno će okrenuti na maestral, a onda će kasno navečer ponovno ojačati bura, na umjerenu do jaku, pod Velebitom i olujnu. Temperatura će na obali biti oko 18, dok će u gorju biti svježije, od 13 do 15.

U Dalmaciji će se popodne, sa sjevera razvedravati. Kiša i pljuskovi će biti sve rjeđi. Mogući su još uglavnom na jugu. Bura i tramontana će tijekom dana i ovdje slabjeti, a onda kasno navečer ponovno ojačati, puhat će većinom umjereno. Temperatura će biti oko 18 Celzijevih stupnjeva.

Od srijede do petka sve sunčanije i danju sve toplije. U unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u popodnevnim satima. Pri čemu u srijedu postoji još vrlo mala mogućnost za kratak pljusak. Vjetar će biti samo slab do umjeren, sjevernih smjerova.

No, jutra će zbog stabilizacije i razvedravanja postati hladnija, bit će između 3 i 6 stupnjeva, dok će dnevna temperatura opet rasti prema vrijednostima oko 20.

I na moru će sredina tjedna biti pretežno sunčana. Ali puhat će umjerena do jaka bura, najjača u srijedu kad su mogući i olujni udari pod Velebitom. U četvrtak će okrenuti na tramontanu, i postupno slabjeti, a u petak na maestral. I ovdje će jutra postati malo svježija, a poslijepodneva malo toplija. Temperatura će danju biti oko 21.

Kiša će najviše padati u Dalmaciji, ujutro. Zatim od srijede do kraja tjedna, posvuda više sunca, što će pratiti i porast dnevne temperature. Samo će jutra biti svježa, pa i pomalo hladna, osobito u srijedu i četvrtak, u unutrašnjosti.