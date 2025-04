Profesor Tihomir Cipek ne misli da će uhićenja u aferi Hipodrom utjecati na rezultat izbora u Zagrebu.

"Sve te naše hrvatske afere imaju samo dva čina. Prvi čin je uhićenje, sve prate kamere, mi se, kao, zgražamo. Drugi čin je puštanje iz istražnog zatvora. Treći čin dugo čekamo, to je suđenje. Onda više nitko ni ne zna za što ga ima. Ovaj četvrti čin vrlo rijetko doživimo, a to je rasplet. Na prvi mah ima nekog efekta, ali zapravo su se ljudi navikli."

U međuvremenu pljušte niski udarci i svađe na osobnoj razini.

Na pitanje hoće li to obilježiti ovu kampanju odgovara: "Takvi udarci obilježe svaku kampanju, zato kampanje i postoje, da se ljudi udaraju. Tu su dvije razine. Ako se ljudi tako žestoko osobno napadaju, to je odbojno za gledatelje. To je kontraefekt za onoga tko izmišlja i za onoga tko upućuje takve uvrede. To može više njega pogoditi nego onoga tko je napadnut. Drugo je ako vi upozoravate na neki moralni propust jer posao je politike da kaže:'Vidite, ja sam bolji, ovo nije moralno.'"

Puno je i nezavisnih kandidata. Cipek misli da oni mogu poremetiti velike igrače koji se u općinama svađaju, a onda u županijama koaliraju.

"Oni znaju poremetiti, jako puno je mjesta za koja se ljudi bore."

SDP i Možemo! grade svoju poziciju na poruci - samo ne HDZ. Na pitanje hoće li ljevica u ovoj kampanji osjetiti onaj Milanovićev val odgovara: "Neće, taj val je prošao."

Na pitanje kako će HDZ proći na ovim izborima odgovara: "Oni uvijek pobijede, ali na nekoliko mjesta se njima pozicija dovodi u pitanje. Neće osvojiti ove veće gradove - Rijeka, Zagreb, Split, dok će Osijek zadržati. Predstoji zanimljiva bitka za Zadar i dalmatinsko zaleđe. Tu bi mogla ta stranka osvojiti lošiji rezultat nego prije."

