Nešto prije 17 sati u Kozarčevu stiže policijsko vozilo. Ivo Sanader nakratko je izašao s odvjetnicima pred novinare.

Ivo Sanader oštro o presudi Vrhovnog suda koja ga šalje iza rešetaka zagrebačkog zatvora: ''Svjedoci smo još jedne sramotne epizode hrvatske pravne države, jer ovo što se danas dogodilo na Vrhovnom sudu, ako je točno što mediji izvješćuju jer mi nemamo još nikakvo rješenje, je poraz pravne države. Ovo je jedan od najglupljih i najbezveznijih predmeta za koji sam ja uopće čuo''.

Jadranka Sloković, odvjetnica Ive Sanadera, kaže kako je pravna država opet pokazala svoje pravo lice: ''Mi smo jako sretni, jer je opet pravna država funkcionira, jer mi smo od medija saznali kakva je odluka Vrhovnog suda. To znači da ovo pravosuđe funkcionira odlično''.

Sanader odluku tumači na svoj način: ''Ja mislim da je ovo još jedna predstava za javnost uoči predsjedanja Europskom unijom. Ostajem pri onome da je riječ o politički motiviranom progonu koji još traje, evo nažalost devetu godinu''.

Ivan Turudić, prvi čovjek zagrebačkog Županijskog suda o teškim optužbama kratko: ''Ne, ja to ne želim ni na koji način komentirati. To je njegov stav''.

Sanader se dotaknuo i svojeg bivšeg ministra: ''Imate u svakom predmetu po jednoga koji me tuži zato jer je sebi kupovao bolju poziciju, a imate ovdje još i Čobankovića koji je odgovarao na pitanja tužiteljstva točno po bilježnici kako se dogovorio s njima, broj jedan pitanje, broj dva pitanje…''

Na kraju govora zajedno s policijom ušao je u kuću.

Sve o slučaju Planinska

Slučaj Planinska počeo se rasplitati u siječnju 2013. Iako je tvrdio da je nevin - sudski proces pleo je drugačiju priču. Najpoznatiji HDZ-ov mesar i nekadašnji bliski Sanaderov prijatelj objašnjavao je što od prodaje zgrade teške gotovo 80 milijuna kuna očekuje Sanader.

''Pitao je - Štef je li se tu da nešto napraviti za mene. Evo pred ulaskom smo u Europsku uniju trebamo za troškove. Rekao sam ok, napravit ću to. On je rekao milijun eura i ja sam pristao'', posvjedočio je Fiolić.

Tijekom ročišta izmjenjivali su se brojni svjedoci, od ljudi iz HDZ-a, koalicijskih partnera HDZ-a pa sve do ministara Čobankovića koji se u cijelom slučaju nagodio s odvjetništvom.

"S druge strane sam isto tako gospodinu predsjedniku rekao da smatram i da je cijena visoka", kazao je Petar Čobanković 15. svibnja 2013.

Uz sporne bilješke u koje je zavirivao, Čobanković se proslavio i zbog kazne koju je odslužio - guljenjem krumpira. Nakon četiri godine i tri mjeseca Sanaderu stiže presuda. Nepravomoćno je osuđen na četiri i pol godine.

Uskok je smatrao da je kazna preblaga. "Smatramo da se u ovom slučaju radi o jednom najtežem obliku političke korupcije i zbog toga da su izrečene kazne preblage i u tom smislu je i žalba Uskoka'', kazala je Tamara Laptoš, zamjenica glavnog državnog odvjetnika.

Turudić o zdravstvenom stanju Sanadera

Pred Vrhovnim sudom Ivo Sanader se nije pojavio. Može li Sanader izbjeći zatvorsku ćeliju zbog zdravstvenog stanja? ''Svakom optuženiku, zatvoreniku se moraju osigurati adekvatni uvjeti za njegovo liječenje. Također je pravilo osuđenika da traži prekid izdržavanja kazne o čemu odlučuje sudac izvršenja kazne'', pojasnio je Turudić.

Hoće li njegovi odvjetnici iskoristiti tu mogućnost za sada još nije poznato.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr