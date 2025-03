Pripremite kišobrane i kabanice: Već danas u cijelu Hrvatsku stiže promjena vremena

Vrijeme će danas biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će biti kiše, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana i drugdje. Duž obale su lokalno mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji.

Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, a u gorju će biti jak. Na Jadranu će zapuhati jako do olujno jugo, ali će na sjevernom dijelu prema večeri oslabiti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati od 13 do 18 stupnjeva, na istoku malo viša, objavio je Državni hidrometeorološki zavod.

U utorak se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, lokalno obilnijom u istočnoj Hrvatskoj te uz grmljavinu osobito u Lici i Dalmaciji. Najmanje kiše past će na sjevernom Jadranu. Poslijepodne se sa zapada očekuje smirivanje i djelomično razvedravanje.

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, no još u prvom dijelu dana će na srednjem i južnom dijelu jako puhati i olujno jugo i južni vjetar, a navečer ponovno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od 6 do 11, a na Jadranu od 10 do 15, dok će se najviša kretati između 13 i 17.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić najavio je da će tjedan u koji smo ušli biti znatno promjenjiviji nego ovaj koji smo ispratili. Često će biti kiše, na obali gotovo svaki dan, dok će u unutrašnjosti biti više suhih razdoblja, ali i povremene kiše. Ipak, unatoč toj kiši, temperatura ostaje visoka, viša od prosjeka za doba godine.

