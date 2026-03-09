Plenković: "Izjava Zurovca bila je politički gaf. Ljudi se moraju suočiti s činjenicama"

Premijer Andrej Plenković obraća se novinarima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Vlada je na sjednici ograničila cijene goriva na benzinskim crpkama izmjenom dviju uredbi - Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

"Vidjeli ste da je cijena barela sa 71 dolara skočila na današnjih oko 107 dolara po barelu što je rast od 50 posto. Refleksija tih šokova odrazila bi se na cijene naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina već sutra. Stoga je Vlada danas donijela dvije uredbe kojima smo reagirali u interesu hrvatskih građana", uvodno je poručio Plenković.

"Ove poteze smo povukli nakon što smo detaljno pratili zbivanja i temeljem velikog iskustva te smo odlučili intrevenirati. Time smo pokazali vodstvo i inicijativu i još jednom zaštitili građane i gospodarstvo", dodao je.

Komentirao je o repatrijaciju građana s područja pogođenih ratom.

"Sve hrvatske građane vratili smo u Hrvatsku u roku od četiri-pet dana", naveo je Plenković i dodao da je Hrvatska platila pet avionskih letova oko 856 tisuća eura, dodao je.

"Ukupan broj hrvatskih državljana koji se vratio je 870, s njima se vratio 101 državljanin trećih zemalja. Svi oni koji su ostali su ostali na vlastitu odgovornost. U slučaju da se situacija dalje zakomplicira možemo ponovno reagirati", naveo je i dodao da je riječ o najvećoj i najuspješnijoj repatrijaciji državljana iz ratom pogođenih područja.

Kada se steknu sigurnosni uvjeti, hrvatski vojnici će se vratiti u domovinu, rekao je i dodao da su svi na sigurnom. Sve daljnje odluke, naveo je, donosit će se u skladu s razvojem sigurnosne situacije na terenu.

Na pitanje novinara o zastupniku Dariju Zurovcu i njegovom prelasku u vladajuću većinu kako bi dobio projekt poručio da je bila riječ o političkom gafu.

"Idite u Grad Zagreb, gdje je Možemo dobio povjerenje pa neka kažu koja je to diskriminacija oko projekata koje su dobili. Kako je to Vlada RH diskriminirala Zagreb? Te teze o diskriminaciji onih dijelova Hrvatske gdje su izbore dobili oni koji nisu dio većine, obične su obmane i laži" poručio je pa nastavio:

"Imamo problem da se ljudi bore s činjenicama. Ili ih ne žele reći s čime se suočavamo deset godina ili nastoje izmislitii teze ne bi li došli u poziciju da nas optužuju za ne političku prostituciju nego političku korupciju koje nema. Sve kolege u Saboru koji žele svojom odlukom i voljom svoj politički rad raditi na način da se pridruže političkoj većini - to mogu napraviti", kazao je premijer.

Na pitanje o poskupljenju struje u travnju rekao je da još ima vremena za to. "Što se tiče cijena struje i plina, već smo uputili u Sabor prijedlog zakona da stopa PDV-a bude i dalje najniža. Mi smo bili prije ove krize u fazi postupnog otpuštanja mjera. Vodit ćemo računa da nam glavni fokus bude zaštita građana."

Na pitanje kakav je njegov stav prema činjenici da je izraelski veleposlanik bio pozvan na Pantovčak, Plenković je rekao da ne zna za taj sastanak i da su stavovi Vlade poznati. "Ne bavim se uopće tim niti to kanim komentirati."