Studenti pod velikim stresom, a mnogi ne znaju da im je ova pomoć besplatna

Malo tko zna da studenti u Hrvatskoj na mnogim sveučilištima mogu dobiti besplatnu psihološku pomoć. Na većini javnih sveučilišta djeluju studentska savjetovališta ili centri za podršku u kojima studenti mogu razgovarati s psihologom bez plaćanja.

Takva savjetovališta postoje u najvećim studentskim gradovima poput Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka, a namijenjena su studentima koji se suočavaju sa stresom, anksioznošću, problemima na fakultetu ili osobnim teškoćama. Studenti pomoć najčešće traže zbog pritiska oko ispita, poteškoća s učenjem, prilagodbe na život u novom gradu ili problema u privatnom životu.

Na Sveučilištu u Zagrebu djeluje Savjetovalište za studente koje pruža psihološko savjetovanje i podršku tijekom studiranja. Usluge su besplatne, a studenti se mogu javiti bez uputnice liječnika te termin dogovoriti putem e-maila ili telefona. Razgovori su povjerljivi i namijenjeni studentima koji se nose s različitim osobnim ili akademskim izazovima.

Slična podrška postoji i na Sveučilištu u Rijeci, gdje djeluje Sveučilišni savjetovališni centar. Ondje studenti mogu dobiti individualno ili grupno savjetovanje te pomoć kod anksioznosti, poteškoća u učenju, problema u međuljudskim odnosima ili drugih izazova povezanih sa studiranjem.

Na Sveučilištu u Splitu studenti također mogu potražiti pomoć kroz psihološka savjetovališta koja djeluju u okviru sveučilišnih centara za podršku studentima. Ondje se mogu obratiti ako osjećaju stres, imaju probleme s motivacijom, učenjem ili se nalaze u teškom životnom razdoblju.

Podrška je dostupna i studentima u Osijeku, gdje sveučilište i studentske institucije provode programe psihološke pomoći i savjetovanja. U tim programima studenti mogu razgovarati s psihologom, dobiti savjete za nošenje sa stresom te pomoć u rješavanju osobnih ili akademskih poteškoća.

Psihološko savjetovanje obično uključuje individualne razgovore s psihologom, savjete za upravljanje stresom, pomoć kod organizacije studiranja te podršku u osobnim ili emocionalnim krizama. Razgovori su povjerljivi, a studenti se za termin najčešće mogu prijaviti putem e-maila, telefona ili online obrasca.

Osim individualnih razgovora, mnoga sveučilišta organiziraju i radionice o mentalnom zdravlju, upravljanju stresom, razvoju komunikacijskih vještina i tehnikama učenja. Cilj tih programa je pomoći studentima da se lakše nose s izazovima studiranja i očuvaju mentalno zdravlje.

Stručnjaci upozoravaju da su studentske godine često razdoblje velikog pritiska zbog ispita, rokova, financijskih briga i životnih promjena. Upravo zato sve više sveučilišta u Hrvatskoj razvija programe podrške i savjetovanja kako bi studentima omogućili dostupnu i besplatnu psihološku pomoć kada im je najpotrebnija.

