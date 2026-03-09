Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Javno savjetovanje

Uskoro bez alkohola iza 21h? Ovo su svi detalji novog zakona

Piše Hina, 09. ožujka 2026. @ 15:08 komentari
Zabrana prodaje alkohola
Zabrana prodaje alkohola Foto: DNEVNIK.hr
Ograničenje prodaje alkohola može se provesti u vremenu od 21 do 6, a nacrt prijedloga zakona je u javnom savjetovanju do 5. travnja.
Najčitanije
  1. Sven Pocrnić kao Thompson 2:53 16
    publika na nogama!

    Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
  2. Napetosti i razaranja na Bliskom istoku u tijeku
    BJESNI RAT

    Francuska šalje ratne brodove. NATO oborio iransku raketu iznad Turske! "Novi vrhovni vođa bit će gori od svoga oca"
  3. Ljekarna, ilustracija
    upozorava HALMED

    S tržišta se povlače sve serije lijeka poznate kompanije
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Pritvoren zbog pokušaja ubojstva motornom pilom kod Nedelišća
Zamahivao prema glavi
Strašan pokušaj ubojstva: Napao ga motornom pilom i teško ozlijedio
Napad na Iran 10. dan
BJESNI RAT
Francuska šalje ratne brodove. NATO oborio iransku raketu iznad Turske! "Novi vrhovni vođa bit će gori od svoga oca"
Duhovi operacije Ajax: Zašto Teheran ni 70 godina kasnije ne vjeruje Washingtonu i kako je trauma iz 1953. oblikovala današnji Bliski istok
OD SAVEZNIKA DO "VELIKE SOTONE"
Povijest američko-iranskih odnosa: Kako je CIA-in operativac s koferom novca zauvijek promijenio sudbinu Irana i svijeta
Izmjenama Zakona o trgovini regulira se ograničenje prodaje alkohola
Javno savjetovanje
Uskoro bez alkohola iza 21h? Ovo su svi detalji novog zakona
Objavljen uzrok požara vlaka u Slavoniji
OGLASILA SE POLICIJA
Otkriven uzrok požara vlaka u Slavoniji: Vatra je progutala cijelu unutrašnjost
Njemačka političarka obrijat će glavu nakon gubitka na izborima
Nakon loših rezultata
Političarka će nakon fijaska na izborima ispuniti neobično obećanje
Izvanredna sjednica Vlade: Donose se dvije važne uredbe o cijenama goriva
Zabrinjavajuća situacija
Izvanredna sjednica Vlade: Ovo su nove cijene goriva
Napad na Iran 10. dan
BJESNI RAT
Francuska šalje ratne brodove. NATO oborio iransku raketu iznad Turske! "Novi vrhovni vođa bit će gori od svoga oca"
Iz ljekarni se povlači lijek Zoltex 40mg
upozorava HALMED
Hitan opoziv lijeka poznate kompanije: S tržišta se povlače sve serije
VIDEO Iznad velikog dijela Europe eksplodirao meteor, fragmenti završili u njemačkoj
Srećom, bez ozlijeđenih
VIDEO Iznad velikog dijela Europe eksplodirao meteor, fragmenti završili u Njemačkoj
Fox News koristio je stari video Trumpa dok je salutirao poginulim američkim vojnicima
"LAŽU NAM"
Video Trumpova dočeka poginulih vojnika izazvao bijes: Televizijska kuća odmah je povukla sumnjiv potez
Vremenska prognoza: Čeka nas topao tjedan, ali mjestimično će biti i kiše
Vremenska prognoza
Čeka nas topao tjedan, ali se približava polarna zračna masa: Meteorolog donosi detalje
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan 9
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada, pogođeno skladište nafte u Teherenu! Oglasila se Rusija: "Nismo neutralni, na njihovoj smo strani"
Viktor Orban odgovorio Volodimiru Zelenskom 8
odgovorio na prozivke
Eskalira sukob između dvojice čelnika, Orban uputio oštru poruku: "Predsjedniče, mene ne možete zastrašiti"
Slovački premijer: Ako Orbán izgubi na izborima, blokirat ćemo pomoć Ukrajini 6
Fico preuzima palicu
Slovački premijer sprema novi udarac Ukrajini: "Ako Orban izgubi na izborima..."
Vučić: "Amerikanci će uništiti sve, Iranci će se braniti jer su hrabri ljudi" 6
O geopolitičkoj situaciji
Vučić: "Ovo je tek početak, koristit će se oružje koje je samo jednom korišteno"
Kaos s porezom na nekretnine: "Poludjela sam kad sam to otvorila" 4
Ima i savjete za građane
Dobili rješenje za nekretnine koje nisu njihove, stručnjak savjetuje građane
VIDEO Noćni marš u Zagrebu 4
Jubilarni 10.
Incidenti na Noćnom maršu: Kontraprosvjednici molili kod HNK, policija odvela muškarca
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Napad na Iran 10. dan
BJESNI RAT
Francuska šalje ratne brodove. NATO oborio iransku raketu iznad Turske! "Novi vrhovni vođa bit će gori od svoga oca"
Iz ljekarni se povlači lijek Zoltex 40mg
upozorava HALMED
Hitan opoziv lijeka poznate kompanije: S tržišta se povlače sve serije
Izvanredna sjednica Vlade: Donose se dvije važne uredbe o cijenama goriva
Zabrinjavajuća situacija
Izvanredna sjednica Vlade: Ovo su nove cijene goriva
show
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Martina Stjepanović Meter prvi put kao članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
već se o njoj priča
Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
Lovro Juraga kao Bensone Boone u showu Tvoje lice zvuči poznato
ma ovo je bilo maestralno!
Pogledajte čime je naš glumac sve kupio: ''Začepio si usta svima koji našu Hrvatsku žele vidjeti na koljenima!''
zdravlje
Niacinamid za lice: Jedan sastojak može riješiti akne, crvenilo i bore – evo kako ga pravilno koristiti
Dermatolozi ga sve češće preporučuju
Niacinamid za lice: Jedan sastojak može riješiti akne, crvenilo i bore – evo kako ga pravilno koristiti
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Piše nutricionistica
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
zabava
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
Bolje ne!
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
"Osveta komšija": Snimka iz susjedstva podigla prašinu na društvenim mrežama
Što kažete?
"Osveta komšija": Snimka iz susjedstva podigla prašinu na društvenim mrežama
Neki je osuđuju, drugi je prozvali lokalnom legendom, pogledajte što radi automobilima
Hmm…
Neki je osuđuju, drugi je prozvali lokalnom legendom, pogledajte što radi automobilima
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Pametni telefon je završio u vodi? Nema panike, evo što možete učiniti
Prva pomoć
Pametni telefon je završio u vodi? Nema panike, evo što možete učiniti
sport
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
SPEKTAKL U SAD-U
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
Torcida se oglasila nakon poraza u derbiju: Napisali samo tri riječi
Nije im jasno
Torcida se oglasila nakon poraza u derbiju: Napisali samo tri riječi
Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
Objavio fotografiju
Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
tv
Tvoje lice zvuči poznato: Iva Ajduković kao Gabi Novak u prvoj epizodi desete sezone showa „Tvoje lice zvuči poznato“
JEDNOSTAVNO - WOW!
Dostojanstveno, elegantno i maestralno - vjerujemo da bi i sama Gabi uživala!
U dobru i zlu: Nakon svega, ona i dalje pada na njegove fore
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Nakon svega, ona i dalje pada na njegove fore
Tvoje lice zvuči poznato: Lovro Juraga kao Benson Boone u prvoj epizodi desete sezone showa „Tvoje lice zvuči poznato“
KAKAV SKOK!
Mi smo željeli i mi smo trebali ovaj nastup! Lovro je svojim šarmom zaveo sve!
putovanja
Najzdraviji doručak? Zlatni sir od 3 sastojka koji sportaši obožavaju
Povoljnije od kave u kafiću
Najzdraviji jutarnji izbor? Doručak od 3 sastojka koji sportaši obožavaju
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
5 jezera koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale!
Dragulji kod "susjeda"
5 jezera nadohvat ruke koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nama susjedna zemlja postaje “pokusni kunić” EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Definiraju novu budućnost
Nama susjedna zemlja postaje pokusni kunić EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
Nema panike
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
lifestyle
Zagreb špica: Gola suknja u proljetnom street style izdanju
SAMO ZA ODVAŽNE
Gola suknja ljepotice iz Zagreba najavljuje veliki proljetni trend
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
Kakvo izdanje!
Franka Batelić: Jedna od najljepših haljina koju u kompletu sa sakoom opisuje jedino riječ - wow
Mirsada Kudrić: Kako voditi s odgovornošću i ostaviti bolji svijet našoj djeci
Pokrovitelj Bosch
Mirsada Kudrić: Kako voditi s odgovornošću i ostaviti bolji svijet našoj djeci
sve
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Martina Stjepanović Meter prvi put kao članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
već se o njoj priča
Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
Zagreb špica: Gola suknja u proljetnom street style izdanju
SAMO ZA ODVAŽNE
Gola suknja ljepotice iz Zagreba najavljuje veliki proljetni trend
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene