Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom otvorenju Opće bolnice Pula.

"Uvjeren sam da će brojni žitelji Istarske županije biti zadovoljni", izjavio je Plenković nakon svečanog otvorenja.

"Veliki je ovo dan za istarsko zdravstvo. Današnjim danom se ostvario jedan veliki san koji je zamišljen još 2000. godine, ako ne i prije. Na tome putu ima jako puno osoba koje su zaslužne. Bolnica je prvotnim ugovorom trebala biti dovršena 2009. No, bitno je da danas imamo novu bolnicu. Bitno je da su se ciljevi ostvarili", rekao je istarski župan Boris Miletić.

Plenković o Beroševoj reformi

Osvrnuo se Plenković zatim i na reformu zdravstva koju je ranije najavio resorni ministar Vili Beroš. "Važna reforma, reforma koja stavlja pacijente u fokus, koja stavlja fokus na primarnu zdravstvenu zaštitu, koja stavlja fokus na bolju organizaciju mreže bolnica", rekao je Plenković.

Osvrnuvši se na situaciju s plavim dizelom na tržištu, Plenković je rekao kako je ministar Filipović razgovarao s predstavnicima Ine.

"Predstavnici Ine čine maksimalne napore da dizela bude dovoljno. 90 posto plavog dizela toči se na Ininim pumpama. Potražnja je tako velika da čim cisterna dođe, oni praktički prodaju odmah sav taj plavi dizel. Ograničenjem cijene plavog dizela radimo jedan veliki iskorak. Zbog energetske krize došli smo u situaciju da ga držimo na 8 i pol kuna", istaknuo je Plenković, među ostalim.

Vlada odobrila: U Split uplovljava američki ratni nuklearni brod

Plenković sa sindikatima: "Dogovorena povišica, rastu božićnice, regresi i dar za dijete", sindikat se još mora izjasniti

Komentirao je Plenković i jučerašnju izjavu predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića o nužnosti i reorganizaciji izbornih jedinica.

"Imamo odluku Ustavnoga suda. Raspravu, što se tiče HDZ-a, nismo još ni proveli. Do izbora ima skoro dvije godine, prema tome postoje različiti modeli, različite opcije. Svi smo mi svjesni činjenice da je popis stanovništva pokazao nove rezultate i da su ta odstupanja u pojedinim izbornim jedinicama ne male", istaknuo je Plenković.

"To nema veze, to je bilo prije. Nema ništa novoga u tome. Dakle, to može biti tema dijelu medija kojima mi nismo simpatični i oporbi koja želi eksploatirati negativnu temu. Oni su ti koji skreću pozornost sa bitnoga", rekao je Plenković o podignutim optužnicama protiv četvorice bivših ministara.

Osvrnuo se Plenković i na činjenicu da predsjednik Zoran Milanović nije pozvan na 30. obljetnicu oslobađanja hrvatskog juga i deblokade Dubrovnika.

"Imate čovjeka koji ide okolo već dvije i pol godine i govori o nama da smo kriminalci, lopovi, da moramo ići u zatvor, da smo banda. Ovo nema nikakve veze što je napravila udruga, ljudima je on iritantan, ne žele ga gledati", rekao je Plenković dodavši se da se ne radi o politici HDZ-a.

Beroš: "Daljnji iskoraci u zdravstvenom sustavu"

Na otvorenju bolnice bio je i ministar zdravstva Vili Beroš.

"Moramo razgovarati o daljnjim iskoracima u zdravstvenom sustavu. Svjestan sam da ono čemu danas ovdje svjedočimo rezultat zajedništva i upornosti svih ranijih Vlada. Kada je riječ o njenom funkcioniranju, iznimno sam zadovoljan. Bolnica u Puli prekoračuje svoje obveze u opsegu od 15,5 posto", istaknuo je Beroš.

Kazao je i kako je koncpet bolnice prilagođen novim izazovima. "Radimo isti posao, ali puno funkcionalnije. Dodali smo žiteljima Istre nove djelatnosti, magnetsku rezonancu, nove endoskopske zahvate u nekoliko disciplina. Dakle, niz elemenata koje zdravstvena administracija prepoznaje kako izrazito važne", dodao je Beroš.

Rekao je i kako je izjava ravnatelja HZZO-a o bahatim Hrvatima nesmotrena. "Kasnije je rekao da nije bilo baš tako rečeno. Odmah sam na upit medija rekao da to apsolutno ne stoji. Smisao je zdravstvenih profesionalaca napraviti sve da građani dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu", rekao je Beroš.