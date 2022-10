Prof. dr. Goran Tešović, infektolog s Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", za DNEVNIK.hr govori o tome kada možemo očekivati vrhunac gripe u Hrvatskoj, tko bi se trebao cijepiti te kao razlikovati gripu i koronu.

Nakon dvije godine tijekom kojih gripe u svijetu gotovo da i nije bilo, ona se vratila. Što je razlog tome, tko bi se trebao cijepiti te kako se zaštititi, pitali smo prof. dr. Gorana Tešovića, infektologa s Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

"Influence nije bilo protekle dvije godine i takva je situacija bila u gotovo svim zemljama svijeta. Tome je pridonijelo vjerojatno socijalno distanciranje, nošenje maski, epidemiološke mjere koje su uvedene u cilju smanjenja cirkulacije virusa SARS-CoV-2. Druga mogućnost je virusna interferencija, imali ste dominaciju jednog lako prenosivog virusa, koji je sprječavao cirkulaciju drugog lako prenosivog virusa. Međutim ono što se dogodilo protekle zime na južnoj hemisferi, a to je naše ljeto, govori o povratku bolesti, što je logično jer virus nije iščezao iz populacije, on se samo otežano prenosio s osobe na osobu. Nakon što su striktne epidemiološke mjere popustile, on se počeo širiti unutar populacije i brojevi s južne hemisfere tome svjedoče", objasnio je Tešović.

Rekao je da to nije nikakva eksplozivna epidemija, ali virus se ponovno vratio u cirkulaciju, o čemu govore i brojke o desetinama tisuća oboljelih, i mi možemo očekivati da ćemo sličnu situaciju imati sada kada zahladni.

Tešović je naglasio kako je nemoguće predvidjeti vrhunac gripe u Hrvatskoj, ali on će se vjerojatno dogoditi kao što se događao i prije pandemije COVID-a te možemo očekivati povećano obolijevanje krajem studenoga pa kroz prosinac sve do početka proljeća. Vrhunac bi bio vjerojatno u siječnju, kao što je to i uobičajeno.

Na naš upit kako prepoznati i razlikovati simptome gripe i korone naglasio je: "Sve ovisi i dominantnoj cirkulirajućoj varijanti korone, s obzirom na to da klinička slika poprilično varira ovisno o tome koja varijanta cirkulira. Ovi koji sada obolijevaju, imaju najčešće simptome začepljenog nosa, promuklost, relativno blago povišenu tjelesnu temperaturu. Influenca barem u početku nema nikakvih respiratornih simptoma, oni se razvijaju kasnije i to je obično kašalj, a počinje sa vrlo visokom vrućicom, bolovima u zglobovima i mišićima."

Kakva nas zima očekuje što se tiče korone i tko bi se sve trebao cijepiti protiv gripe, pogledajte u videu.