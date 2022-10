Ministar zdravstva Vili Beroš na presici će govoriti o reformi zdravstva. Presica je najavljena za 14h.

U Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na temu reforme zdravstva. Danas bi mogli doznati hoće li rasti troškovi za pacijente, što se mijenja u domovima zdravlja i što donosi prelazak županijskih bolnica u državno vlasništvo?

Ministar Beroš je u ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV nedavno kazao da će poskupiti participacija za građane koji nisu dopunski osigurani, a takvih je oko 600 tisuća.

"HZZO neće poskupiti dopunsko osiguranje i to je naš cilj. Ne želimo dodatno teretiti građane, pogotovo u kontekstu ovakve ozbiljne ekonomske situacije u zemlji i u svijetu. Namjerno smo ostavili cijenu na 70 kuna", poručio je ministar.



Međutim, rekao je, kao jedan pokušaj regulacije tržišnih aspekata u zdravstvu povećali smo participaciju s 2000 na 4000 kuna za one bez dodatnog osiguranja. "To je maksimum koji netko tko nije osiguran u zdravstvu može platiti", dodao je.



Upitan o trošarinama na cigarete zbog kojih je Ministarstvo zdravstva ostalo bez gotovo dvije milijarde kuna, Beroš je naglasio da Vlada i Ministarstvo financija u suradnji s Ministarstvom zdravstva svake godine daje daleko više novca od te dvije milijarde od posebnog poreza na duhanske proizvode.



"To je ogroman novac, ali morate uzeti u obzir da smo 2021. godine dobili 6,8 milijardi, a ove godine zasad 2,4 milijarde dodatnog novca. Jamstva postoje i to je sve skupa dogovoreno", rekao je.

Beroš ne smatra da bi obiteljski liječnici dobili više posla ako budu nadzirali mlade liječnike koji bi nakon završetka obrazovanja godinu dana radili u ordinaciji pod nadzorom iskusnijeg liječnika.



"Nije to dodatan posao. Rekao bih čak da je to olakšanje za obiteljskog liječnika. Nije to podučavanje. Ljudi su završili medicinski fakultet, dobili su licencu Hrvatske liječničke komore i, prema zakonima Europske unije i Hrvatske, nema prepreke da počnu raditi", pojasnio je.

Ministar se osvrnuo i na prelazak bolnica u vlasništvo države, kazavši da je Europska komisija, kada je sagledavala funkcioniranje zdravstvenog sustava, uočila određene disfunkcionalnosti poput toga da je upravljačka struktura u općim bolnicama jedna, a da država s druge strane sanira dugove, dodavši da da je to prepoznato kao loša stvar.



"Ne podržavaju me svi, ali neki župani kažu da je to trebalo napraviti i puno ranije. Nema tu natjeravanja. Kao prvo, rekao bih da smo na krivom tragu i moramo govoriti o onome što građani očekuju od reforme. Uvjeravam vas da se niti jedan pacijent pri ulasku u bolnicu neće informirati o vlasničkoj strukturi, nego o kvaliteti i dostupnosti zdravstva", dodao je. Beroš je kazao i da nije zadovoljan vođenjem listi čekanja u HZZO-u.



"Postavlja se pitanje je li to adekvatan termin jer vrlo često dolazi do preklapanja termina i nisam zadovoljan načinima vođenja listi čekanja u HZZO-u. Meni je ovo apsolutno neprihvatljivo.

Pritom, dodao je, ne misli da su za preduge liste krivi liječnici koji rade preglede, nego loša organizacija sustava.

Beroš je odgovorio i na pitanje hoće li reforma uspjeti uvesti reda u sustav i hoće li on biti ministar kada se to dogodi. Kazao je da ne zna hoće li biti ministar jer smatra da reforma svakog zdravstvenog sustava nije trka na 100 metara, već štafetna utrka gdje jedan ministar predaje palicu drugome.