Beru se kesteni ili maruni - simboli jeseni. Ti prekrasni plodovi puni simbolike kao uostalom i svi darovi prirode. Na događanja proteklog tjedna podsjetila je Ivana Petrović.

Nekada davno, divljem kestenu su se pripisivala magična svojstva, a i danas u pučkim predanjima postoji vjerovanje da nošenje neparnog broja sjemenki divljeg kestena u džepu štiti od raznih bolesti. Ili, ako trudnica spava na sedam divljih kestena ispod madraca, dijete će joj biti snažno i moćno, a ona rodilja bez problema.

Isto tako u kriznim situacijama se često koristi fraza o vađenju vrućeg kestenja iz vatre. Onaj tko ih vadi spašava stvar uz žrtvu opeklina po rukama i prstima. Kad govorimo u metafori kestena onda ovo zadnje najviše odgovara stanju u nas.

S tim da vruće kestene neće vaditi oni koje smo za to ovlastili izborima. Oni ih samo zagrijavaju. A vadit ćemo ih mi. Opekline ćemo imati mi.

Poput dvojice pubertetlija

I tko to ne razumije, nije još ništa razumio. Već danima se događa presedan kojeg ne vidjeh nigdje u civiliziranom svijetu. Besplodna ad hominem polemika između predsjednika Republike i predsjednika Vlade. Poput dvojice pubertetlija na brvnu apsurda u izrazito teškoj situaciji i s previše zamagljivanja i poluinformacija.

I dok se oni međusobno časte, korona divlja, ljudi su u sve većem egzistencijalnom strahu. Ne bih se previše ni bavila ovim javnim mlataranjem u maniri Jerry Springer Showa da ono nije opasno.

Ljude već na rubu živaca je ta polemika dodatno podijelila. Pa je predsjednik, ako je suditi po društvenim mrežama i komentarima, odjednom postao ikona desnice. 'Go Zoki go go' kliče mu ekipa koja vječno traga za Mesijom i koja ga je donedavno demonizirala.

Sve više se govori o radikalizmu

To je zbunjujuće - tim više što se u nas i to s aspekta struke - sve više se govori o radikalizmu. To da će novi zakon o govoru mržnje u medijima eventualno uškopiti medije je besmislica - bezidejno blebetanje u nedostatku neke druge vitalne osmišljene i struktuirirane ideje.

Medije više nitko ne može uškopiti, dajte, najte. Slikovito rečeno - legalni mediji - čak i nisu neki toliko akutan problem koliko su to društvene mreže, off portali, čudni blogovi na kojima se piše svašta, manipulira, difamira i stvara kaos.

Je li pohod nesretnog mladića koji je pucao po Markovu trgu rezultat toga brain washinga (ispiranja mozga op.a.)? Odgovorni iz politike i struke kažu da je to bio terorizam. Terorizam po definiciji uvijek ima politički cilj i centre za indoktrinaciju svoje sljedbe.

Ako je to to - onda neka nam kažu tko, što, koga, kako i zbog čega. Jer sumrak poluinformacija samo stvara nove konstrukcije. O čemu god da je riječ.

Ozbiljne tvrdnje koje se tiču nacionalne sigurnosti

Predsjednik je rekao da je ministar Ćorić koketirao s SDP-om dok je on - Milanović bio predsjednik stranke, i da je mađarski potrčko. Ali za to ipak treba predočiti i neke dokaze. To su ozbiljne tvrdnje koje se u konačnici tiču i nacionalne sigurnosti, a ne s brvna apsurda sve ostavljati u magli trača. Ne držite nas u mraku poluinformacija.

Pušten je prvi val ovrha i ne znam je li još završio ili će to biti sve zapravo jedan veliki val. Premijer je rekao da ljudi duguju za mobitele, što je bio loš savjet njegovih PR-ovaca pošto je riječ o rečenici koju već godinama, zadnjih sedam, slušamo od raznih interesnih lobija.

Ovo s ovrhama na cijelu ovu situaciju može prerasti i u ozbiljniji sigurnosni problem. Idu Svi Sveti, ide mrkla zima, ide Advent, ide Božić. Inače i banke i teleoperateri nisu propali već, štoviše, profit im je toliki da ih još tri godine moratorija na ovrhe ne bi oštetilo ni za dlaku.

Ni jedna Vlada ne donosi novi Ovršni zakon

Predsjednik je stao na stranu ovršenih i prozvao Vladu na odgovornost povlačeći paralelu s njegovom odlukom o konverziji kredita u švicarcima. Točno ta konverzija je spasila mnoge, ali je isto tako točno da je njegova Vlada od javnih ovršitelja napravila 'baba Roge' i krenula s brutalnim blokadama računa i ogromnim kamatama koje ljude bacaju u doživotno ropstvo i teror-agencija za utjerivanje dugova koje nota bene nitko ne kontrolira.

'Kukuriku vlada' je mandat završila s 347.000 blokiranih. A ni jedna vlada poslije njihove nije imala političke volje donijeti novi, korijenito izmjenjen Ovršni zakon koji bi ljudima omogućio da vrate dugove i da imaju drugu priliku u životu.

Od cjelokupnog dugovanja građana, dvije trećine se odnose na odvjetnike, javne bilježnike i brutalne kamate koje rastu svaki dan. Dok priča o Klubu u Slovenskoj i silnim milijunima po kućama pada u drugu plan.

DORH je uopće ne drži previše živom, a riječ je o sumnji na kriminal ogromnih razmjera domaće tranzicijske kvazielite. Ali zato ćemo je držati mi - jer to je naša društvena odgovornost. Kao i upozoravati na teško kršenje ljudskih prava ljudi koji su blokirani već desetljeće.

Zamislite da su veledrogerije ovršile proračun s kamatom s kojom se ovrši mali čovjek dok su istodobno nekima velikima opraštani milijunski dugovi npr. poreza. Sjetimo se samo one tzv. liste srama - popisa poreznih dužnika.

Država izuzeta od ovrhe

Pa ne bi imali proračun sljedećih 10 godina. To, dakako, nije moguće jer je država izuzeta iz Zakona o ovrsi, ali govorim samo onako radi slike. Vlada će sljedeći tjedan veledrogerijama uplatiti 300 milijuna kako već započeta blokada isporuke lijekova ne bi poprimila ozbiljnije razmjere.

Vlada je pripremila mjere i za očuvanja radnih mjesta. One se kreću od 2000 do 4000 kuna po radniku zavisno od visine pada. Plus oslobađanje od plaćanja doprinosa. Novac iz EU nam stiže sljedeće godine i da nema ovršne oluje - kako to naziva hrvatska legendarna industrija straha - s ovim bi se do kraja godine moglo žonglirati. I ljudima bi pružilo kakav takav psihološki mir koji je glavni instrument prihvatljivoga života u krizi. Ovako - teško jako teško.

U tjednu koji je za nama bilo je svega, ničega previše lijepoga. Za sve nabrojiti i elaborirati i podsjećati i povezati bi trebale sve minute Dnevnika Nove TV, a i one bi bile malo. Lijepa vijest je da ćemo Pelješkim mostom bez one tirade kroz Neum moći putovati 2022.

Za čas će to proći. Pregled treba završiti s onim što se u nas vidljivo gubi - s humanosti. S darivateljima krvi koji na tu kategoriju nisu zaboravili. Oni nas podsjećaju da društvo bez humanosti nije živo društvo. Oni su jedan od još neugaslih svjetionika u Hrvatskoj.