Iz Ureda Predsjednika stiglo je priopćenje u kojemu se postavlja pitanje zašto sa zapisnika Inspektorata obrane od 10. siječnja nije skinuta oznaka "ograničeno" te zašto rezultati nisu poznati javnosti.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Zapisnici Inspektorata obrane od 10. siječnja 2022. godine - koji dokazuju kako načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj i Glavni stožer OSRH nisu postupali protivnu zakonu u provođenju odluke ministra obrane i pružanju potpore Uredu Predsjednika Republike – i dalje se skrivaju od javnosti.

Ni ministar obrane Mario Banožić, koji je pokrenuo inspekcijski nadzor, niti predsjednik Vlade Andrej Plenković, od kojega je predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio deklasifikaciju Zapisnika, očito ne žele da javnost sazna istinu. A istina je, potvrđuju to Zapisnici Inspektorata obrane, da je ministar obrane lagao kada je admirala Hranja javno optužio da krši Zakon o obrani te ga javno pozvao da podnese ostavku i na taj način nanio grubu štetu OSRH.

"Imamo posla s ljudima koji lažu javno"

Budući da imamo posla s ljudima koji lažu javno, a istinu skrivaju, podsjetit ćemo javnost kako je tekla operacija javnog blaćenje vrha vojske i kako još teče pokušaj skrivanja istine. A istina se skriva čak i zloupotrebom Zakona o tajnosti podataka jer se ne želi skinuti oznaka 'ograničeno' sa zaključaka inspekcijskog nalaza za koju, u ovom slučaju, ne postoji ni jedan razlog. Štoviše, interes je i javnosti, ali i OSRH da se jasno i javno potvrdi kako načelnik GS OSRH nije kršio zakon, umjesto da ga se ometa i dalje u radu lažnim optužbama ministra obrane koje je osporila i inspekcija koju je sam ministar pokrenuo.

Ključno je, dakle, pitanje zašto Plenković i Banožić – a Inspektorat obrane je pod ingerencijom Vlade RH - ne žele skinuti oznaku 'ograničeno' s inspekcijskog nalaza iako je sam ministar više puta govorio kako će sve biti jasno kada nalaz bude gotov?

Prema Zakonu o tajnosti podataka, stupanj tajnosti 'ograničeno' najniži je stupanj kojim se klasificiraju podaci. A članak 9. istog Zakona kaže kako se 'stupnjem tajnosti ograničeno klasificiraju podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća državnih tijela u obavljanju poslova iz članka 5. ovog Zakona'. U ovom slučaju želi se prikazati kako se stavljanjem oznake 'ograničeno' pokušava zaštititi načelnika Glavnog stožera u djelovanju i izvršavanju zadaća.

"Perverzno tumačenje Zakona o tajnosti podataka"

Što je zapravo perverzno tumačenje Zakona o tajnosti podataka jer je pravo pitanje: kako bi se načelniku Glavnog stožera naštetilo u djelovanju i izvršavanju zadaća ako bi se objavili zaključci koji pokazuju kako on nije kršio zakon? Nikako. Upravo suprotno, baš objavom zaključaka - da nije kršio zakon - zaštitilo bi se načelnika Glavnog stožera u njegovom djelovanju jer bi se skinula ljaga i lažne optužbe s njega. Držanje najniže razine tajnosti, 'ograničeno', na zaključcima Inspektorata obrane – tek toliko da javnost nema uvid u njih - isključivo je pokvarena namjera Plenkovića i Banožića da se održi lažna sumnja na štetu admirala Hranja.

Uostalom, tako je, pokvareno, i krenulo od početka kada je ministar obrane javno najavio izvanredni nadzor Glavnog stožera i zapovjedi koje je izdao načelnik GS OSRH admiral Hranj, 29. listopada 2021. u izjavi za medije u Požegi.

'Ako ne radiš po zakonu, nemoj obnašati dužnost, to je moja jasna poruka i ja sam zatražio izvanredni nadzor na kabinetom Glavnog stožera i svim tim zapovijedima koje su donesene i danas i neki dan vezano za Burčula, zapovjednika Počasno zaštitne bojne', rekao je ministar obrane.

Banožić uzvratio Milanoviću: "Neka predsjednik skine oznake tajnosti s 25 zahtjeva za prevoženje helikopterom"

Istoga dana u priopćenju MORH-a još je jasnije optužio i predsjednika Republike i načelnika GS OSRH za kršenje zakona.

'Navedenim postupanjem Predsjednik Republike Hrvatske kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske prekršili su Zakon o obrani. Prvi put u povijesti bilo je zabranjeno ministru obrane obratiti se na događaju u Oružanim snagama te je ministar obrane Mario Banožić zatražio ostavku načelnika Glavnog stožera OS RH admirala Roberta Hranja', stoji u ministrovom priopćenju.

"Ministar unaprijed insinuira ishod nadzora"

Jasno je, dakle, kako ministar ne samo da šalje izvanredni nadzor uz optužbu za kršenje zakona, nego unaprijed insinuira ishod nadzora. Zloupotrijebio je tako i svoj položaj i MORH za svoj osobni obračun s načelnikom GS OSRH, a na Inspektorat obrane – koji je u njegovoj nadležnosti - izvršio je javni pritisak iznoseći jasno kako od Inspektorata očekuje potvrdu svojih optužbi.

Desetak dana nakon javnih optužbi da admiral Hranj krši zakon, novinari su pitali ministra Banožića što je utvrdio Inspektorat obrane?

'Inspekcijski nadzor još traje. Rok je, znači, bio do 15 dana, a kada bude završena priča imat ćemo i situaciju jasnu…pošto je riječ, praktički, o nekoliko nadzora. Ono što ja očekujem da, znači, završi nadzor i da razgovaramo konkretno o samim problemima, prije svega o uporabi materijalnih resursa što je glavni problem', rekao je novinarima ministar Banožić 8. studenoga 2021.

Banožić: "Nema straha, imam potpuno povjerenje premijera, ostajem u Vladi"

Iz ministrovih riječi bilo je jasno kako rezultate inspekcijskog nadzora očekuje sredinom studenoga, ali i 'jasnu situaciju', dakle njihovu objavu kako bi se moglo, kao što reče, 'razgovarati konkretno o samim problemima'.

Rezultata nadzora nema

No, rezultata nadzora nije bilo sve do 10. siječnja 2022., a od njihove objave nema ništa ni do danas. Zaključci Inspektorata obrane označeni su oznakom 'ograničeno' i tako fiškalski skriveni od javnosti, Plenkovića uopće ne zanimaju – jer ga očito ne zanima istina, niti ugled vojnog vrha – a ministar obrane svojim izjavama od 20. siječnja 2022. sam je sebe uhvatio u još jednoj laži. Naime, on trgovački uvjetuje skidanje oznake 'ograničeno' sa zaključaka inspekcijskog nadzora skidanjem tajnosti s dokumenata Ureda Predsjednika Republike i tako, nesposoban kakav jest, priznaje kako zaključci Inspektorata obrane nisu ograničeni zato što moraju biti, već zato što on ne želi da javnost sazna istinu.

Predsjednik Republike pozvao je predsjednika Vlade da deklasificira Zapisnike Inspektorata obrane kako bi se s vojnog vrha – admirala Hranja i cijelog Glavnog stožera OSRH - skinula sumnja i lažna optužba o kršenju zakona i tako omogućilo uredno funkcioniranje i zapovijedanje u OSRH. A Plenković je dužan javnosti odgovoriti: zašto ga ne zanima i ne brine neosnovano prozivanje i optuživanje vojnog vrha od strane njegovog lažljivog i nesposobnog ministra obrane? Pa čak ni nakon što je izvanredna inspekcija, koja je pod ingerencijom Vlade, utvrdila kako je načelnik Glavnog stožera postupao po zakonu", navodi se u priopćenju iz Ureda Predsjednika RH.