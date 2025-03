Misterij ubojstva mališana se produbljuje: Ubio se svećenik koji je krstio dječaka, policija otkrila nove strašne detalje

Baka i djed malog francuskog dječaka, koji je pronađen mrtav u Alpama, u četvrtak su pušteni bez optužnice nakon što su uhićeni u vezi s njegovim navodnim ubojstvom.

Razdoblje pritvora za Philippea i Anne Vedovini, oboje 59, završilo je u četvrtak rano ujutro nakon 72 sata ispitivanja o Émileu Soleilu, koji je imao dvije godine kada je umro. Boravio je u izoliranoj vikendici Vedovinijevih u alpskom selu Haut-Vernet, južno od Grenoblea, kada je nestao u srpnju 2023.

Émileovi ostaci, uključujući slomljenu lubanju, pronašla je planinarka devet mjeseci kasnije. U utorak su Vedoviniji uhićeni zajedno s dvoje svoje odrasle djece, identificirane kao Émileini teta i ujak, piše Daily Mail.

Svi su suočeni s optužbama za namjerno ubojstvo i prikrivanje leša, stoji u priopćenju koje su objavili tužitelji Aix-en-Provencea. Ali u četvrtak u 5 ujutro pušteni su iz policije.

Nakon puštanja oglasio se Jean-Luc Blachon, javni tužitelj Aix-en-Provencea koji je detaljno iznio najnoviji napredak u istrazi.

Naglasio je kako je utvrđeno da su kosti i odjeća malenog dječaka pomicani i odloženi prije nego što ih je otkrila planinarka te da je utvđeno da je Emile na licu imao nasilnu ozljedu, piše BFMTV.

"Djetetovo tijelo nije se raspalo u odjeći pronađenoj u šumi”, rekao je.

Misterij tog slučaja produbio se kada se u srijedu otkrilo da je obiteljski rimokatolički svećenik, koji je krstio Emilea, oduzeo sebi život 15. ožujka.

Otac Claude Gilliot (85) navodno je umro od predoziranja tabletama u svom domu u Aix-en-Provenceu, javljaju francuski mediji. Postoje tvrdnje da se prije smrti posvađao s Vedovinijima.

Svećenik je nekoć bio vrlo blizak s Émileinim djedom i bakom, zajedno s dvoje od njihovo 10 odrasle djece.

Obitelj Vedovini pobožna je rimokatolička obitelj i u jednom se razdoblju oslanjala na oca Gilliota za svoje duhovno vodstvo. No posvađali su se s njim nakon što je otac Gilliot medijima dao fotografiju Émilea, u pokušaju da pronađe dječaka.

Došlo je do vrlo javnog sukoba s Émileinim djedom po majci, uz razmjenu uvreda, što je rezultiralo bojkotom obitelji u kapeli u Aix-en-Provenceu, u kojoj je služio otac Gilliot.

Govoreći ispred policije nakon što je njezin klijent pušten, Vedovinijeva odvjetnica Isabelle Colombani rekla je: "Nakon 17 sati ispitivanja danas je pritvor ukinut. To je olakšanje za njih, a i za njihove odvjetnike. Nikad nisam bio previše zabrinut. Mislio sam da možemo sve objasniti. Bilo je možda nekih sivih zona za raščistiti, ali to je to."

Julien Pinelli, odvjetnik obrane supruge Vedovini, rekao je: "Mojoj klijentici ukinut je pritvor, što je, naravno, veliko olakšanje".

Djed pod istragom zbog još jedne stvari

Četiri člana obitelji mogla su biti zadržana najviše 72 sata, ali im se pritvor može obnoviti bilo kada u budućnosti. Istraga još traje.

Istražni izvori potvrdili su da su Vedoviniji, koji su se brinuli o Émileu kad je nestao, uhićeni nakon višemjesečnog policijskog prisluškivanja. Tajno su se prisluškivali razgovori između njih i ostalih članova obitelji dok su se raspitivali o njihovim životima.

Svjedok je vidio Vedovinija kako siječe drva ispred svoje kuće otprilike u vrijeme kada se smatra da je Émile odlutao s imanja u Haut-Vernetu. On je također pod istragom u vezi sa sasvim drugačijim slučajem koji se odnosi na seksualno zlostavljanje u Rimokatoličkoj školi 1990-ih.

On se obučavao za redovnika dok je radio u Riaumontu, katoličkoj zajednici koja uključuje internat za problematičnu mladež u sjevernoj Francuskoj. Vedovini, koji je u to vrijeme bio poznat kao brat Philippe, negira bilo kakvu krivnju.

Emileovi roditelji nisu uhićeni u vezi s trenutačnom istragom ubojstva.

