Statistika jedno, stvarnost drugo, poljoprivrednici na mukama: "Računica nije dobra, nećemo se moći održati"

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, vrijednost poljoprivredne proizvodnje u prošloj godini u odnosu na godinu prije porasla je za 8,6 posto. Međutim, podaci s terena govore upravo suprotno - Hrvatska poljoprivreda u nikad težoj situaciji.

Darko Filakov jedan je od većih proizvođača rajčice u Hrvatskoj. Međutim, i sam se pita što dalje?

"Svake god smo se širili, mislili smo, hrana je budućnost. A sad imamo upitnik iznad glave, ići dalje, što raditi, najbolje možda ručnu povući, stati i vidjeti kakva će bit situacija u daljnjem periodu", rekao je Filakov.

Priznaje nam - troškovi proizvodnje su sve veći, a zarada upitna.

"Repromaterijali rastu, svake godine od tri do četiri posto ide gore, sad već imamo najavu da će i ambalaža od pet do šest posto ići gore. Gnojivo je otišlo gore, kokos jastuci, presadnice isto otišle gore ove godine. Naš konačni proizvod pada dolje i to nije održivo", dodao je.

Hrvatska je u protekle dvije godine imala izazovnu poljoprivrednu proizvodnju izazvanu velikom sušom i padom cijena proizvoda na globalnom tržištu.

"Ne znam kako je moguće da u ove dvije loše poljoprivredne godine, da je porasla bruto vrijednost poljoprivredne proizvodnje. Ne znamo tko je taj dohodak ostvario toliko veći? Možda gospodarstvo u Istri, oni su Švicarska u odnosu na Slavoniju", rekao je poljoprivredni proizvođač Stjepan Zorić.

I ministar poljoprivrede suzdržano optimističan.

"S jedne strane da dobri pokazatelji, trendovi, dobro su došli. A s druge strane zanima me konačan rezultat i realan život naših poljoprivrednika koji žive od svog rada i koji to trebaju na svojim životima osjetiti", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

"Slušajte ovdje. U Slavoniji je pola gospodarstava blokirano, pola je dužno, pola nije u stanju nabavit repromater bez ozbiljnih zaduženja", rekao je Zorić.

"Mislim da se nećemo moći održati i da ćemo kroz koju god ili prepoloviti proizvodnju, otpustiti neke radnike ili zatvoriti proizvodnju. Računica nije dobra. Sve ide gore, a nas proizvod dolje", požalio se Filakov.

U računicu su uvrstili i povećanje plaća radnicima.

"Trudimo se bit fer i korektni prema radnicima. Plaće su im prošle godine išle gore 12 do 15%. Ove godine smo isto s prvim mjesecom digli od 10 do 12%", rekao je Filakov.

"Nije upitno plaćate li satnicu 6, 7 ili 8 ili 9 vi nemate više to kome platiti. Poljoprivrednici ističu da bez nastavka ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju teško ćemo dostići poljoprivrednike iz Europe. Sve nama samo spočitava kako je puno novaca uloženo u poljoprivredu to vam uopće nije istina. Kad pogledate u prosjeku, po glavi stanovnika ili po poljoprivrednom gospodarstvu, u ostalim članicama EU, mi smo na začelju. Koliko smo uložili u program ruralnog razvoja svog nacionalnog udjela", kazao je Zorić.

Nakon iščitavanja brojki Državnog zavoda za statistiku još jednom smo svjedoci da puno toga otkrivaju, ali još više skrivaju.

