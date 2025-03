Trumpova diplomatkinja za Dnevnik Nove TV: "Bilo bi važno da europski kupci potpišu dugoročne ugovore sa SAD-om"

Pomoćnica američkog državnog tajnika Laura Lochman boravi u Hrvatskoj. S njom je za Dnevnik Nove TV razgovarao reporter Marko Biočina.

Za svog prvog mandata Donald Trump je predložio da se američki ukapljeni plin naziva plin slobode. Sad se vratio u Bijelu kuću, a na pitanje nazivamo li ga tako, Lochman odgovara:

"Predsjednik Trump pruža iznimnu potporu promociji i razvoju američkog energetskog obilja. Raspolažemo fantastičnim količinama energije koje možemo ponuditi ne samo na domaćem tržištu, već i našim međunarodnim partnerima i saveznicima".

Na pitanje kakva je uloga jugoistočne i središnje Europe u toj američkoj strategiji razvoja izvoza energije, odgovara.

"Jedan odgovor na to pitanje je da sam ovdje i da je ovo moje prvo prekomorsko putovanje otkad je Trumpova administracija preuzela vlast 20. siječnja. I bilo je vrlo logično doći u Europu, a pogotovo u jugoistočnu Europu zato što je to trenutačno ključna točka, ne samo iz perspektive energetske sigurnosti, nego i šire od toga. A Hrvatska je doista bila među prvima koja je shvatila da će ukapljeni plin biti važan dio energetske sigurnosti. Činjenica da ste, ne samo izgradili, već sad i povećavate kapacitet terminala na Krku svjedoči tome".

Laura Lochman, diplomatkinja Foto: DNEVNIK.hr

No, mnogi u Europi pitaju kako se takva izloženost SAD-u može uklopiti s "Amerika prvo" agendom koju predsjednik Trump promovira.

"Američki opskrbljivači su najpouzdaniji na svijetu i vidjeli smo da je većina izvoza ukapljenog plina iz Amerike u protekle tri godine išla u Europu.

U prva dva mjeseca ove godine u Europu je išlo 80 posto našeg izvoza. To je prvo. Drugo je da je naše obilje energetskih resursa toliko da može zadovoljiti stranu potražnju uz domaću. Do kraja ovog desetljeća udvostručit ćemo naše izvozne kapacitete za ukapljeni plin. Kad se to dogodi, naši izvozni kapaciteti bit će 40 posto veći od drugog najvećeg izvoznika".

Laura Lochman i Marko Biočina Foto: DNEVNIK.hr

Kad američki izvoznici planiraju svoje poslovanje u dugom roku, vide li i dalje Europu kao svoje glavno tržište? Evo što kaže pomoćnica američkog državnog tajnika.

"Voljeli bismo učvrstiti to dugoročno partnerstvo s Europom i naše su tvrtke iznimno zainteresirane za to. Da bismo to mogli, trebaju nam signali da će postojati i dugoročna potražnja za plinom od naših europskih kupaca. Primjerice, bilo bi iznimno važno da europski kupci potpišu dugoročne ugovore s američkim dobavljačima.

Također, moramo se pobrinuti da ni s europske ni s američke strane ne postavimo nikakve regulatorne barijere koje bi otežavale tu trgovinu"

Lochan je spomenula važnost Hrvatske i njezinog LNG terminala. Na pitanje vidi li mogućnost daljnjeg razvoja ove infrastrukture kako bi Hrvatska postala još veće uvozno čvorište za američki plin, odgovara:

"Sada imate izvrsnu razinu energetske sigurnosti, ali taj regionalni pogled je važan. Mogućnost da se preko Hrvatske plinom opskrbljuju i druge države jugoistočne Europe je od velike koristi. I nadamo se da će se te mogućnosti još proširiti s plinovodima koji se grade prema drugim dijelovima Europe", rekla je za kraj razgovora Lochan.

