Hajdaš Dončić najavio vruću političku jesen: "S njima više nećemo surađivati"

Kako se približava početak rada Sabora, tako se zaoštrava i situacija na političkoj sceni. Traže se smjene ministara, dolazak glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića u Sabor, kao i strože kažnjavanje fašističkih obilježja.

O tim je temama reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala s predsjednikom SDP-a Sinišom Hajdašem Dončićem, koji je komentirao i prosvjed zbog javnog financiranja šibenskog festivala "FALIŠ".

"Kultura mora biti javno dobro. Država definitivno mora financirati i sufinancirati kulturna događanja i ona ne mogu biti ekskluzivitet jednog identiteta. Ovo što je dozvolio Andrej Plenković, a dozvolio je rascjep u društvu, je put ka jednoumlju. To nije zajedništvo ni domoljublje", rekao je Hajdaš Dončić.

"On je dozvolio da jedan identitet želi naglasiti da je on dominantan, što nije. Svaka se nacija sadrži od više identiteta. I manjinski identitet mora imati svoje mjesto jer živimo u liberalnom parlamentarizmu", dodao je.

Ne razumije, nastavio je predsjednik SDP-a, ministre koji za eskalaciju krive ljevičarske medije i jugoslavenizam.

"Gospodo draga, Hrvatska je 1995. pobijedila u ratu, a sad smo u 2025. Mene i SDP zanima gdje ćemo biti 2035. i 2040. godine. Idemo se onda ostaviti tema koje nemaju smisla", napomenuo je.

Siniša Hajdaš Dončić i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Tvrdi da nije znao da će predsjednik Republike Zoran Milanović doći na festival. "Došao sam dan ranije, mislim da je on došao dan kasnije", rekao je.

Dodao da se s predsjednikom čuje "tu i tamo" te odgovorio na pitanje što to znači. "Točno to što sam rekao. Prije smo sjedili zajedno u Vladi pa smo se i češće čuli", napomenuo je pa rekao da su u okej odnosima.

Kažnjavanje fašističkih obilježja

Uskoro počinje novo zasjedanje Hrvatskog sabora, a SDP je najavio da će tražiti izmjene zakona i strože kažnjavanje fašističkih obilježja.

"Ne samo ustaška, već i četnička obilježja. Razlika je između veličanja i isticanja. Ako veličate fašističke režime, onda to znači kaznenu odgovornost, a samo benigno isticanje znači prekršajnu odgovornost. To je velika razlika", ustvrdio je Hajdaš Dončić.

Tandara Knezović ga je upitala da pojasni što znači isticati, a što veličati fašizam. "Nije tanka granica. Ako, recimo, to radite pred određenim vjerskim zajednicama, onda je to kazneno djelo. Ako neki klinac hoda s neprimjernom majicom, nećete djecu strpati u zatvor. To nije naš cilj", odgovorio je.

Rekao je da SDP priprema zakone iako zna da većina u Saboru neće proći. "Pripremamo ih da ih možemo u prvih 100 dana naše vlasti implementirati. Bitno je da zakone imamo spremne. Pripremamo i set ekonomskih zakona", napomenuo je.

Turudić u Saboru

Hajdaš Dončić također je najavio da će tražiti da u Sabor dođe Turudić, a Tandara Knezović ga je pitala zašto mu Turudić spočitava 6. rujna 2020. godine.

"Mislim da se čovjek totalno pogubio. Vjerojatno su ga silne poruke koje je uputio Josipi Rimac ili možda vožnja sa Zdravkom Mamićem malo pomutile. Stvarno ne znam zašto to spominje, pomutio mu se um", rekao je te odgovorio na tvrdnju da se datum spominje u kontekstu afere kluba u Slovenskoj. "Nikada nisam bio tamo pa ni onda", ustvrdio je.

Suradnja s desnicom

SDP, najavio je, neće podržati inicijativu Mosta o smjeni ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek.

"SDP u 99 posto slučajeva više nećemo prihvaćati inicijative desnih političkih stranaka. Ostavljam jedan posto za nešto konstruktivno. SDP je najjača oporbena stranka i pozivam da nam se u akcijama i inicijativama pridruže stranke ljevice i centra", napomenuo je.

Stanje u stranci je, kaže, izvrsno. "Imali smo dobar sastanak u Tuhelju. Imamo energiju, zanos i mislim da će to biti super", rekao je te odgovorio na pitanje kakav je kao stranački šef: "To morate pitati članove i članice stranke. Više sam otvoren, a manje strog."