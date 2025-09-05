Plenković o smjeni Obuljen Koržinek: "To najbolje govori o političkom kaosu u kojem se nalazi oporba"

Premijer Andrej Plenković poručio je u petak da će inicijativa Mosta za smjenom ministrice Nine Obuljen Koržinek propasti kao i sve slične inicijative za smjenom ministara u proteklih devet godina, pri čemu je ustvrdio da se oporba nalazi u totalnoj konfuziji i knockdownu.

Most je najavio pokretanje inicijative za opoziv ministrice kulture i medija Obuljen Koržinek zbog kontinuiranog državnog financiranja festivala i manifestacija koje vrijeđaju Domovinski rat, hrvatske branitelje i temeljne vrijednosti moderne Hrvatske.

"Inicijativa Mosta za nepovjerenjem ministrice, koja je u očima ljevice valjda rodonačelnik povijesnog revizionizma i ustaštva, a onda SDP to neće podržati - najbolje govori o političkom kaosu u kojem se nalazi oporba koja je lijevo i koja je desnije od nas. To jest, u jednoj totalnoj konfuziji i jednom knockdownu", ustvrdio je premijer u Virovitici upitan za komentar inicijative.

"Most je evo, nesretnim slučajem, preživio politički u Sinju, što je loše za Sinjane, ali, što možemo, poštujemo većinu i njihove glasove, drugdje ne postoje", dodao je premijer.

"I sad oni nastoje eto, na jedanput, ići s jednom svojom briljantnom inicijativom”, rekao je te poručio da će njihova inicijativa propasti kao što su propale i sve dosadašnje. "Izgubit ćemo nešto vremena, o tome ćete vi nešto pisati, televizije će raditi priloge, u Saboru će biti rasprava ako skupe potpise, glasanje će proći kao i sva do sada u ovih devet godina i ići ćemo dalje”, dodao je.

Čim mi dolazi nešto od Mosta, vjerujte mi, oduševljen sam da to podržim, to je prvo što radim ujutro, zaključio je temu premijer.

Upitan za najavljeni prosvjed braniteljski udruga u Šibeniku u nedjelju, vezan uz festival FALIŠ, premijer je poručio da svatko u Hrvatskoj ima pravo govoriti i organizirati svoje projekte te da "moramo u parlamentarnoj demokraciji biti parlamentarni i na ulici".

A to znači, objasnio je, da svatko ima pravo na svoje mišljenje.

"Ako se nekome nešto ne sviđa može o tome reći svoj stav, ovaj drugi može nešto organizirati, ali svi skupa moramo ići dalje”, rekao je.

"Branitelji mogu imati svoj ukus, netko drugi na nekom festivalu ima neki drugi program i oni će živjeti paralelno u Hrvatskoj, kao što žive i do sada", dodao je.

Dio šibenskih ratnih veterana Domovinskog rata najavio je za nedjelju prosvjedni skup protiv financiranja Festivala alternative i ljevice FALIŠ te, kako su naveli, svih ostalih protuhrvatskih događanja na Poljani. Organizatori prosvjeda su članovi Koordinacije braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Šibensko-kninske županije.