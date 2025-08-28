Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Smetaju im festivali

Medved okupio branitelje: "Nedopustiv je svaki oblik nasilja i govora mržnje"

Piše Hina, 28. kolovoza 2025. @ 21:27 komentari
Tomo Medved
Tomo Medved Foto: Damir Krajac/Cropix
O festivalu u Benkovcu ranije se oglasio i Plenković, ali i organizatori. Medved je podržao branitelje.
Najčitanije
  1. Tenkovi leopard
    promjene na 150 lokacija

    Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
  2. Ilustracija
    PROMJENA VREMENA

    Stiže grmljavinsko nevrijeme, upaljen narančasti meteoalarm: Najgore očekuje ove dvije regije
  3. Policija, ilustracija
    teška prometna nesreća

    Lančani sudar na autocesti A1: Jedna osoba prevezena u bolnicu, vozilo se u kilometarskoj koloni
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Sunčanje na otrovu! Popularna plaža puna krhotina azbesta
Popularna lokacija
Ljudi se ovdje sunčaju na otrovu: "To uopće nije plaža već kontaminirani deponij!"
Krenula berba jabuka u Slavoniji, Voćari nezadovoljni otkupnom cijenom
Popularno voće
Počela berba, ali i borba s cijenama: Voćari za bolju prodaju čekaju proljeće
Virtualnom šetnjom, na dlanu vam se otvaraju sve svjetske metropole
muzej putovanja
Virtualnom šetnjom, na dlanu vam se otvaraju sve svjetske metropole
Nova inicijativa Afričke unije! Žele promijeniti kartu svijeta: Hrvatska bi se izdužila
kampanja
Nova inicijativa Afričke unije! Žele promijeniti kartu svijeta: Hrvatska bi se izdužila
Uhićeni ravnatelj koji je svirao s Grašom podnio ostavku: "To je pretjerano, Vladek je pravi dečko"
lažirao radne sate?
Uhićeni ravnatelj koji je svirao s Grašom podnio ostavku: "To je pretjerano, Vladek je pravi dečko"
Ministar Medved pozvao na dijalog: Ministarstvo branitelja uvijek potiče zajedništvo
Smetaju im festivali
Medved okupio branitelje: "Nedopustiv je svaki oblik nasilja i govora mržnje"
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile 2 milijuna kvadrata novih postrojenja
promjene na 150 lokacija
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
Upaljen narančasti meteoalarm za dvjie regije
PROMJENA VREMENA
Stiže grmljavinsko nevrijeme, upaljen narančasti meteoalarm: Najgore očekuje ove dvije regije
Miljenku Jergoviću na zgradi ostavili prijetnju: "Znam s koje strane dolazi"
Napad na književnika
Poznati pisac dobio jezivu prijetnju, ispisali je na zgradi u kojoj živi: "Znam tko su njezini pokrovitelji"
Ludost je Youtubera mogla stajati života, pokušao umiriti pleme bizarno ponuđenim darom
Snimka izazvala bijes!
Ludost ga je mogla stajati života! Youtuber pokušao umiriti pleme bizarnim darom, internet kipti
Slovenac prodavao pekmez s lažnim naljepnicama OPG-a: Otrovali se Hrvati
OTROVNE BILJKE
Slovenac na štandu prodavao domaći pekmez: Kupili su ga Hrvati, a onda su počeli problemi...
Vozač električnog romobila preminuo u bolnici nakon prometne nesreće
UŽAS NA RASKRIŽJU
Vozač električnog romobila nastradao u prometnoj nesreći: Preminuo je u bolnici
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile 2 milijuna kvadrata novih postrojenja
promjene na 150 lokacija
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
Vozač električnog romobila preminuo u bolnici nakon prometne nesreće
UŽAS NA RASKRIŽJU
Vozač električnog romobila nastradao u prometnoj nesreći: Preminuo je u bolnici
Najsretniji dan završio tragično: Šogorica upucala mladoženju na vjenčanju
užas u Turskoj
Najsretniji dan završio tragično: Šogorica upucala mladoženju na vjenčanju, iza svega stoji stari običaj
show
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
privatnost vješto kriju
Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
Supruga Brucea Willisa donijela tešku odluku
''Teško razdoblje''
Supruga Brucea Willisa donijela najtežu odluku dosad: ''On bi htio da djeca...''
George i Amal Clooney s obiteljskim prijateljima uživaju u Italiji
skrivaju ih od medija
George i Amal Clooney prvi put pokazali svoje tajanstvene blizance!
zdravlje
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Oglas
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
zabava
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
"Netko će danas dobiti otkaz": Napravio kobnu pogrešku u skladištu, pogledajte rezultate
Jao…
"Netko će danas dobiti otkaz": Napravio kobnu pogrešku u skladištu, pogledajte rezultate
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
Snalažljivo
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
tech
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
Skriveno srce Jupitera krije tajnu koju astronomi nisu očekivali
I dalje učimo u vlastitom dvorištu
Skriveno srce Jupitera krije tajnu koju astronomi nisu očekivali
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
sport
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
glavna tema u turskoj
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
Tragedija pogodila Dalmaciju: Poginuli mladi vatrogasac i talentirani nogometaš
Počivali u miru
Tragedija pogodila Dalmaciju: U teškoj nesreći poginuo i talentirani nogometaš
Transferi: Carlos Soler iz PSG-a ide u Sučićev Real Sociedad
Sve su dogovorili
Nakon što ga Dalić nije pozvao u reprezentaciju, vatreni je saznao loše vijesti i u klubu
tv
Leyla: Mora mu nešto reći - pozvala ga je na kavu
LEYLA
Leyla: Mora mu nešto reći - pozvala ga je na kavu
Daleki grad: Hoće li uspjeti izustiti ono što želi?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Hoće li uspjeti izustiti ono što želi?
Leyla: Putevi su im se ponovno sreli - pripadaju jedno drugome
LEYLA
Putevi su im se ponovno sreli - pripadaju jedno drugome
putovanja
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Kadulja ili žalfija
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
Tušt ili portulak
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
novac
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike
prikuplja podatke
Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike
lifestyle
Odabrali ste najzgodnijeg pjevača svih vremena
PLAVOOKI LJEPOTAN
Ovo je najzgodniji pjevač svih vremena po vašem odabiru
Telenovele: Kako danas izgledaju glumice iz kultnih meksičkih sapunica?
NEZABORAVNE!
Marisol, Esmeralda, Rubi... Kako danas izgledaju zvijezde kultnih telenovela?
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
sve
Odabrali ste najzgodnijeg pjevača svih vremena
PLAVOOKI LJEPOTAN
Ovo je najzgodniji pjevač svih vremena po vašem odabiru
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
privatnost vješto kriju
Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
glavna tema u turskoj
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene