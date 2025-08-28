Medved okupio branitelje: "Nedopustiv je svaki oblik nasilja i govora mržnje"

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u četvrtak je na sastanku s hrvatskim braniteljima, predstavnicima udrugama iz Benkovca i Zadra te Zadarske i Šibensko-kninske županije pozvao na dijalog te istaknuo da ministarstvo uvijek potiče i ističe zajedništvo.

"Ministarstvo hrvatskih branitelja uvijek potiče i ističe zajedništvo kao najveću vrijednost koja je ujedinila hrvatski narod u Domovinskom ratu i vodila hrvatske branitelje u obrani i oslobađanju naše domovine", rekao je Medved na sastanku u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Posebno je istaknuo dobru suradnju i partnerstvo koje od prvog dana svog mandata ima s braniteljsko-stradalničkim udrugama. Zahvalio je predstavnicima braniteljskih udruga na spremnosti na razgovor te izrazio razumijevanje za njihovu zabrinutost i nezadovoljstvo koje su iskazali vezano uz sadržaj određenih javnih manifestacija.

Nedavno je zbog prosvjeda branitelja otkazan festival "Nosi se" u Benkovcu, a dio šibenskih branitelja jučer je pozvao da se prekine javno financiranje Festivala alternative i ljevice (FALIŠ) u Šibeniku.

Medved se osvrnuo i na istragu Ministarstva unutarnjih poslova nakon prosvjeda u Benkovcu "koja je pokazala da nije bilo nasilja". U Hrvatskoj je, rekao je, nedopustiv svaki oblik nasilja, govora mržnje i poticanje nesnošljivosti, kao i vrijeđanje i omalovažavanje bilo koga.

"Hrvatski branitelji u Domovinskom ratu izborili su se da u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj svi mogu izražavati svoje mišljenje, ne vrijeđajući pri tome tuđe osjećaje", kazao je te naglasio da se pravo na slobodu govora ne može uskratiti nikome, pa ni hrvatskim braniteljima.

Medved pozvao na dijalog kroz institucije

Kako je priopćeno, sudionici sastanka naglasili su da sadržaji koje se propagira kao miroljubive i antiratne u svojoj izvedbi ponižavaju hrvatske branitelje i relativiziraju žrtvu. Posebno je bolno što se sve to čini u gradovima koji su pretrpjeli razaranje i strahote u Domovinskom ratu. Činjenicu da su pretjerali u provokaciji priznali su u konačnici i sami organizatori.

Izrazili su zabrinutost zbog nesmiljenih napada na članove njihovih obitelji, zahvalivši ministru na mogućnosti iznošenja svojih stavova, stoji u priopćenju.

Navodi se i da su se sudionici sastanka usuglasili da je sloboda koju svi uživaju plod žrtve hrvatskih branitelja i da u demokratskom društvu svi imaju pravo na slobodu govora i umjetničko izražavanje.

Ministar Medved pozvao je na dijalog kroz institucije kako bi se ubuduće prevenirale situacije koje izazivaju nepotrebne podjele u hrvatskom društvu, a iz Ministarstva hrvatskih branitelja priopćili su da će i nadalje ustrajno promicati vrijednosti Domovinskog rata, štiti dostojanstvo hrvatskih branitelja i poticati zajedništvo hrvatskog naroda.