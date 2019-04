View this post on Instagram

Drugi svjetski rat u našoj domovini i danas budi bolna sjećanja na brojna stradanja. Polažući vijenac u sjećanje na žrtve logora Jasenovac i stojeći u tišini uz ovaj kameni cvijet, izražavam najdublji pijetet svim žrtvama koje su stradale u logoru. Neka ovo uvijek bude samo mjesto pijeteta, ali i mjesto koje će nas opominjati koliko je važno mlade naraštaje odgajati za mir, zajedništvo i solidarnost među ljudima i narodima. Prošlost ne možemo promijeniti, ali budućnost možemo graditi na bolji način, za ljepši i humaniji život svih ljudi u Hrvatskoj i diljem svijeta. Jasenovac, 13. travnja 2019. Kolinda Grabar-Kitarović Predsjednica Republike Hrvatske