Pravni stručnjaci o odlukama Ustavnog suda: "Ako se ovakvo ponašanje nastavi, ne bi me čudilo da ponište odluku o datumu izbora"

Trojac sudaca Kušan-Selanec-Abramović još jednom je zauzeo drukčiji stav od većine pa prijetnje sankcijama Ustavnog suda poput poništavanja izbora nazivaju nerazumnima. No, u jednom se slažu – zauzeli su stav da predsjednik ne može biti kandidat niti se aktivno uključiti u izborni postupak. Kažu i da nije uopće objašnjeno kako je to SDP povrijedio Ustav.

"Autori izdvojenog mišljenja su izrazili zabrinutost potencijalnog pretjeranog ograničavanja političkog govora jedne političke opcije“, kaže Matija Miloš s Pravnog fakulteta u Rijeci.

Pročitajte i ovo parlamentarni izbori I ostali slažu koalicije: Vraćaju se nekad jake stranke

Ustavni sud je tek naknadno odlučio objaviti izdvojena mišljenja. Iz GONG-a poruka - troje sudaca potvrdilo ono na što godinama upozoravaju - da je Ustavni sud zatvorio vrata javnosti.

"Zapravo tek u takvim mišljenjima javnost može vidjeti koji su argumenti, ali ono za što je javnost uskraćena je taj dio gdje se vidi u realnom vremenu kako suci usmeno obrazlažu svoje odluke", poručuje Sanja Pavić iz GONG-a.

Troje sudaca tvrdi - trebalo je donijeti odluku, a ne upozorenje na koje pak predsjednik gleda s prijezirom.

"Suzdržavat ću se od toga da ću biti premijer, nego ću govoriti da ću biti uskoro premijer, jer, premijer nije dovoljno jasno, ne", poručivao je Zoran Milanović. Jesu li i ove izjave kršenje Ustava ili pak ograničenje slobode govora?

"Krši ga non stop, on se ponaša kao da Upozorenja nema i kao da nema priopćenja DIP-a, SDP je tu puno racionalniji, ali Zoran Milanović se ponaša kao osoba na koju se ne odnose Ustav i zakon", govori Mato Palić.

Pročitajte i ovo Stranka s imenom i prezimenom Dalija Orešković u Dnevniku Nove TV otkrila što joj je bilo najvažnije u pregovorima s SDP-om: "Dala sam sve što imam da se to ostvari“

"Načelno bi ograničenja trebala biti rijetka i trebala bi biti iznimna, ograničenja slobode govora ne mogu biti pravilo. Ovdje je situacija puno jasnija, nego što se uporno forsira u javnosti, dakle, PRH ne smije navijati za jednu političku stranku ili koaliciju", rekao je Matija Miloš.

U DIP-u zasad šute, ako utvrde da je nešto sporno prijavit će to Ustavnom sudu. S Ustavnog suda tek poručuju da neće sudjelovati u političkoj kampanji ni ti komentirati dnevnopolitičke događaje. Kažu i da će nad ustavnošću i zakonitošću izbora postupati u skladu sa svojim ustavnim ovlastima. Pitanje je hoće li ići i korak dalje.

"Moguće je, ako se ovo ponašanje na ovaj način nastavi i dalje, mene ne bi iznenadilo da Ustavni sud recimo poništi njegovu odluku o datumu održavanja izbora. To je mogućnost, druga mogućnost je da Ustavni sud poništi odluku hrvatskog Sabora o raspuštanju i onda da naloži zastupnicima da se vrate u saborske klupe", objašnjava Mato Palić s Pravnog fakulteta u Osijeku.

Pročitajte i ovo Nova objava Predsjednik Milanović ponovno se oglasio: "Tko god nije vidio problem..."

"Ne znam što možemo očekivati od Ustavnog suda, ono što sam uvjeren, Ustavni sud se neće izlijetati i neće se razbacivati sa sankcijama koje nisu opravdane, ja razumijem da nekom politički može odgovarati to tvrditi, ali to Ustavni sud to činiti ne smije i ne vjerujem da će to raditi", kaže Matija Miloš.

Još se čeka i osnivanje Etičkog povjerenstva za praćenje izbora.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.