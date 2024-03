Dalija Orešković u Dnevniku Nove TV otkrila što joj je bilo najvažnije u pregovorima s SDP-om i što ju spaja sa Zoranom Milanovićem: "Očito da imamo nešto..."

S predsjednicom Stranke s imenom i prezimenom Dalijom Orešković razgovarao je Hrvoje Krešić.

Na pitanje je li joj kod ulaska u koaliciju s SDP-om bio važniji program ili ideološka pozicija Orešković odgovara da joj je najvažnija - pobjeda.

"Najvažnija mi je bila pobjeda, dala sam na raspolaganje sve što imam, pa i svoje ime i prezime, da se to postigne", rekla je Dalija Orešković dodajući da je Hrvatska sada "na rubu provalije".

"Nalazimo se u tom stanju već dugo, ne postoji vladavina prava, ne postoji pravna sigurnost za naše građane, ne postoje institucije koje imaju kapaciteta obavljati zadaće koje su im dane, bez toga kao da i nismo", rekla je.

Komentirala je i stavove dijela ustavnih sudaca te rekla kako je zanimljivo da se oglašavaju oni koji su i sami dio problema.

"Oni su taj problem stvorili s čitavim nizom pogrešnih ili nedosljednih odluka ili svojim ignoriranjem očitih neustavnih pojava koje su postojale u našem sustavu davnih dana", kaže Orešković i objašnjava: "Imamo činjenicu da se vanjska politika ne sukreira iako je to izričito Ustavom propisana obveza. S time se Ustavni sud nikad nije zamarao, zašto takav propis nikad nije zaživio u praksi".

Upitana kako će sa Zoranom Milanovićem surađivati ako su ranije imali nesuglasica, Dalija Orešković kaže da unatoč nekim različitim pogledima, ima i nešto što ih spaja.

"Pa evo, ako je Zoran Milanović prešao preko toga da sam ja njegov najveći zez, iako sam držala do svoje struke, profesije i istih principa koje primjenjujem prema svima, ako i imamo neke različite poglede po pitanjima migranata ili bilo koje druge teme, očito da imamo nešto važnije što nas spaja, a to je da nam je ovog trena dobrobit Hrvatske i svih njezinih građana zajednička. I u tom smislu u svemu onom što sad Zoran Milanović poduzima kako bi omogućio da se HDZ smjeni s vlasti, i to je njegova ustavna obaveza u smislu brige o redovitom i urednom funkcioniranju državne vlasti, a vidimo da to ne postoji, ja mu tu moram stati na istu stranu", kaže.

Kako će izgledati ta suradnja, ako nakon izbora do nje dođe, Orešković kaže kako će svatko priložiti neko svoje znanje, iskustvo.

"Sve to možemo upotrijebiti za izgradnju ove zemlje na nekim zdravim, novim temeljima", zaključila je Orešković.

