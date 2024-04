UŽIVO Radić: "Tek sutra počinju pregovori i nismo tražili nikakva ministarstva. HDZ za razliku od ljevice već ima pregovarački tim"

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta i Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta u ovim trenucima obraćaju se javnosti.

Tijek konferencije za medije uživo pratite na našem portalu.

"Mi smo pri kraju svih procesa što se tiče postavki za pregovore. U 18 sati imamo Predsjedništvo. Kao što znate vodimo neformalne razgovore sa svima. Nije mi jasno s lijeve strane s kime bi trebali pregovarati. Voljeli bismo da jasno izraze tko je to poput HDZ-a koji ima pregovarački tim. Očekujem da ćemo sutra krenuti u pregovore", kazao je Radić na početku.

"Osnovna načela će biti sve naše teme iz kampanje. Znate naš stav oko SDSS-a, mi smo formalisti. Odluka je da mi ne možemo biti s Možemo ni SDSS-om. Ne možemo biti s njima dio vlasti. To nisu nekakve netrpeljivosti, SDSS je sljednik stranke iz rata. Mi ne računamo na ništa. Vidio sam jako puno spinova i kategorički tvrdim da ništa od toga nije istina. Nismo tražili nikakva ministarstva. Nitko nam ništa nije nudio. Ponavljam da pregovori još nisu počeli već su samo vođeni neformalni razgovori", dodao je.

Komentirao je i izjavu Sandre Benčić iz Možemo!.

"Bio sam s njom na puno sučeljavanja i otprilike mi je jasno kako ona radi. Mi smo dva stranačka antipoda. Imat ćemo pregovore sa svima i svi su ravnopravni. Te ad hoc većine, ništa od toga", kazao je.

Novinari su Stipu Mlinarića, koji je također na konferenciji, upitali o njegovoj ranijoj izjavi u Saboru u kojoj je Andreja Plenkovića nazvao lopovom.

"To je bio opoziv Andreja Plenkovića u jedan sat navečer. Aludirao sam da su ukrali dva referenduma. Kuščević i ekipa su ukrali. Ne bježim od svoje izjave. Tad što sam rekao je to stajalo, stoji i danas. Ukrali su referendum. Sad to vadite iz konteksta. Ljudi su skupili referendumske inicijative. nije bilo referenduma. To je činjenica", rekao je Ćipe i dodao da će o svemu pregovarati.

Domovinski pokret (DP) poručio je u nedjelju da ih u vezi formiranja nove vlade zovu sa svih strana, ali oni nisu trgovci foteljama i neće iznevjeriti svoje birače ni hrvatski narod.

DP se javio priopćenjem nakon što su mediji objavili da pregovaraju s HDZ-om o sklapanju nove većine te da traže resore kulture, unutarnjih poslova, pravosuđa i regionalnog razvoja.

"DP priprema ključne programske točke koje su uvjet za moguće dogovore. Mi nismo trgovci foteljama, takav razgovor ne vodimo i odbacujemo", poručuju iz stranke koja je sa 14 mandata zauzela treće mjesto iza HDZ-a i SDP-a.

"Točno je da nas zovu sa svih strana, ali budite sasvim sigurni da mi ni pod koju cijenu nećemo iznevjeriti ne samo svoje birače, mi nećemo iznevjeriti hrvatski narod", kaže DP.

Medijske napise je kao špekulacije odbacio i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je potvrdio da već postoje kontakti s Domovinskim pokretom, sa čijim će predstavnicima razgovarati ovog tjedna.

Nikakvi razgovori o zahtjevima mogućih partnera još nisu počeli, rekao je upitan je li spreman udovoljiti zahtjevu Domovinskog pokreta da se u sklapanje nove većine ide bez SDSS-a.

"Kad sjednemo za stol, onda ćemo vidjeti. Ove sve špekulacije u medijima, ovo ministarstvo, ovaj uvjet, to ljudi izmišljaju i puštaju spinove, nikakvih sadržajnih razgovora između dviju stranaka u tom pogledu nije bilo", rekao je Plenković.