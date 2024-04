Istina je još gora: Mlinarić tvrdi da Plenkovića nikad nije nazvao lopovom, ali demantira ga vlastiti video

Stipo Mlinarić Ćipe, član predsjedništva Domovinskog pokreta, ustvrdio je danas da nikada Andreja Plenkovića u Saboru nije nazvao lopovom.

"Ali da je lopov ili takve riječi ja nikad nisam izgovorio u sabornici", rekao je Mlinarić u razgovoru za N1.

Međutim, da to baš i nije tako dokazuje video koji je Mlinarić podijelio na svom Facebooku prije godinu dana, 24. veljače, svoj govor iz Sabora u kojem ne samo da je Plenkovića nazvao lopovom, već i izdajnikom te najvećim neprijateljem hrvatskog naroda.

"Više nije tek vaša stranka talac jednog čovjeka, nego je sada cijela Hrvatska talac jednog lopova, izdajice, i najvećega neprijatelja hrvatskog naroda. To ste vi, gospodine Plenkoviću. Do dna želuca mi se gadi vaša laž, manipuliranje, izdaja, a ponajviše od svega mi se gadi što ste učinili od digniteta Domovinskog rata i od hrvatskih branitelja, koji danas nemaju gdje više podići glas, jer ste korumpirali sve udruge koje bi ih trebale štititi i braniti", rekao je tada Mlinarić.

Mlinarić se na konferenciji za novinare Domovinskog pokreta u 15 sati ipak sjetio svoje izjave u Saboru, ali se branio da je izvučena iz konteksta te da je izrečena u kasni noćni sat.

"Kad nekog pitate što je rekao u četiri godine u svojih na tisuće govora... To je bio opoziv Andreja Plenkovića u 1 sat navečer u sabornici. Rekao sam da je lopov, aludirajući na to da su ukrali referendume. Ne bježim od svoje izjave koju sam god dao u Saboru. Tad je stajalo, stoji i danas, dva su referenduma ukrali", rekao je Mlinarić, dodajući da je to izgovorio s punim pravom.