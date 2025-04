Ministar obrane

Anušić: "Hrvatski zračni prostor nastavit će nadzirati članice NATO saveza"

Ivan Anušić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je kako će zemlje članice NATO saveza provoditi nadzor hrvatskog zračnog prostora do kraja ove ili najkasnije do početka iduće godine, do kada će zrakoplovi Rafale biti potpuno opremljeni, a piloti uvježbani.