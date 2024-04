UŽIVO Grbin o Plenkoviću: "Onaj koji je do jučer tvrdio da ga ne zanima ništa osim Hrvatske, danas razmišlja o bijegu"

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u pratnji kandidatkinja i kandidata predao je listu za Europski parlament.

Kandidati za EU izbore daju izjavu za medije.

Biljana Borzan kaže da je njihova lista sastavljena tako da "svatko može naći nešto za sebe".

"Ubili smo se od posla, ali smo zadovoljni, i zato tražimo podršku od građana".

"Prema stavu naše grupacije, građani EU-a još uvijek plaćaju krizu koja je već prošla. Idući mandat će biti posvećen izjednačavaju nejednakosti. MOramo raditi da oni koji imaju najviše i mogu od sebe dati, daju onima koji nemaju. Namjera nam je ponašati se kao legalni Robin Hood", izjavila je Boran koja je najavila preraspodjelu sredstava.

"Želim vjerovati da hrvatski građani nagrađuju rad. Vjerujem da će ova lista biti pobjednička".

Pozvala je građane da obrate pozornost na ove izbore.

Izjavu je dao i šef SDP-a Peđa Grbin. Na pitanje kako to da on nije na listi kaže: "SDP je ovu listu utvrdio prije mjesec dana, mi ne čekamo zadnji trenutak, ne skrivamo se, znamo za što se borimo, a što se tiče slabosti? Onaj koji je do jučer tvrdio da ga ne interesira Bruxelles i da ga ne zanima ništa osim Hrvatske danas razmišlja o bijegu".

Grbin je uvjeren da građane zanimaju EU izbori.

"Nećemo brojati mandate, ali naš cilj je da ovo bude pobjednička lista", kazao je Grbin. Potom su ga novinari zamolili da pobroji sve sa liste, što je on i napravio.